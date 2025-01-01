ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCCheckGroupOnScrollLineUp 

OnScrollLineUp

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" (прокрутка на одну позицию вверх) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки).

virtual bool  OnScrollLineUp()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.