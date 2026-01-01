Sylvester Equations

Раздел содержит функции для решения уравнений Сильвестра вида A*X + X*B = C, где A и B — квадратные матрицы, C — правая часть, а X — неизвестная матрица решений. Методы поддерживают вещественные и комплексные типы матриц (double, float, complex, complexf) и используют LAPACK-функции, такие как GEES, TRSYL и TRSYL3.

В раздел входят общий метод решения для произвольных квадратных матриц, методы для треугольных матриц или матриц в форме Шура, а также блочные варианты, оптимизированные для вычислений BLAS уровня 3. Некоторые функции также поддерживают транспонированные или сопряженно-транспонированные операнды и коэффициент масштабирования, позволяющий избежать переполнения в вычисленном решении.