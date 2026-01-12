SinaisSeções
Lo Thi Mai Loan

AI Aurum Pivot 2

Lo Thi Mai Loan
1 semana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
17.44 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
20.60 USD (2 059 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (20.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
1.45
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
10.30 USD
Lucro médio:
10.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
6.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.44 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +20.60 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
94 mais ...
AI Aurum Pivot H2
Sem comentários
2026.01.12 16:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
