Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA GOLD Vanguard

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
16.47 USD
Pior negociação:
-0.29 USD
Lucro bruto:
27.36 USD (1 632 pips)
Perda bruta:
-0.29 USD (28 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (26.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
37.38%
Depósito máximo carregado:
4.55%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
93.34
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
94.34
Valor esperado:
2.46 USD
Lucro médio:
2.74 USD
Perda média:
-0.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.29 USD (1)
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.29 USD (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.41% (35.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.47 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +26.70 USD
Máxima perda consecutiva: -0.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A revolutionary expert advisor that doesn't just navigate volatility—it conquers it! This isn't just software;

it's your personal financial powerhouse, transforming chaotic market swings into a cascade of profitable opportunities.

Imagine a scalping maestro, precisely driven by dynamic grid logic , meticulously carving out pips while you watch.

Fully customizable, this MT5 marvel is your unfair advantage, whether you're snatching rapid gains or expertly surfing major trends.

Elevate your trading, dominate the charts, and redefine your success story with unparalleled precision and style.

Sem comentários
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 06:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
