Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.79 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
3.81 USD (381 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (3.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.81 USD (2)
Índice de Sharpe:
2.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
84.93%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
2 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.91 USD
Lucro médio:
1.91 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
7.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.08% (12.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|381
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.79 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +3.81 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-01
|0.00 × 4
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 2
|
NatureForex-Server
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-Live22
|0.44 × 9
|
RoboForex-ECN
|0.45 × 11
|
ILQAu-A1 Live
|0.53 × 17
|
XMTrading-Real 12
|0.56 × 18
|
FBS-Real-2
|0.58 × 307
|
FBS-Real-4
|0.62 × 1062
|
FBS-Real-3
|0.76 × 573
|
FBS-Real-1
|0.78 × 113
|
FBS-Real-5
|0.79 × 2536
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.80 × 5
|
FBS-Real-8
|0.89 × 230
|
LQD1-Live01
|0.96 × 23
|
RoboForexEU-FixCent
|1.00 × 2
|
LCG-Live2
|1.18 × 11
