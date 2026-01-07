- Crescimento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
76.47 USD
Pior negociação:
-84.00 USD
Lucro bruto:
366.61 USD (16 023 pips)
Perda bruta:
-235.61 USD (13 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (20.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
174.53 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.74
Negociações longas:
43 (74.14%)
Negociações curtas:
15 (25.86%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
8.15 USD
Perda média:
-18.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-177.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-177.05 USD (6)
Crescimento mensal:
1.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
177.05 USD (1.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (580.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|46
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|76
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.47 USD
Pior negociação: -84 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +20.90 USD
Máxima perda consecutiva: -177.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
3
0%
58
77%
100%
1.55
2.26
USD
USD
5%
1:500