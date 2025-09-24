Moedas / PSA-PO
PSA-PO: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.53 USD 0.01 (0.06%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSA-PO para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.47 e o mais alto foi 16.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.47 16.58
Faixa anual
15.07 16.82
- Fechamento anterior
- 16.52
- Open
- 16.53
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 16.47
- High
- 16.58
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 5.09%
- Mudança de 6 meses
- 4.36%
- Mudança anual
- 4.36%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%