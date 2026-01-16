FreelanceSeções

Indicador com assertividade acima de 80%, mql5

MQL5 Indicadores

Termos de Referência

Indicador com assertividade acima de 80%, mql5

Estou procurando indicadores com buffers que tenha uma boa assertividade real.

Acima de 80% com comprovação.

Interessados me enviar uma demonstração.

MQL5 com buffers.

Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(1)
Projetos
2
0%
Arbitragem
1
0% / 0%
Expirado
0
Trabalhando
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(6)
Projetos
8
0%
Arbitragem
8
13% / 88%
Expirado
0
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
4
Desenvolvedor 4
Classificação
(392)
Projetos
544
40%
Arbitragem
30
57% / 3%
Expirado
57
10%
Livre
Publicou: 11 códigos

Informações sobre o projeto

Orçamento
30 - 50 USD
Prazo
para 1 dias

Cliente

(18)
Pedidos postados41
Número de arbitragens0