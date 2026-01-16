MQL5 Indicadores
Termos de Referência
Indicador com assertividade acima de 80%, mql5
Estou procurando indicadores com buffers que tenha uma boa assertividade real.
Acima de 80% com comprovação.
Interessados me enviar uma demonstração.
MQL5 com buffers.
Publicou: 11 códigos
30 - 50 USD
para 1 dias
41
0