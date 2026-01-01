MQL5 Conversão
Termos de Referência
Eu preciso converter um indicador mq4 para MQ5! Detalhe, precisa ser exatamente igual ao MQ4, senão não tem acordo!
O EA mq5 tem que ser identico ao EA MQ4, principalmente a estratégia! A informação na tela do gráfico tem que a mais parecida possível!
Vou fornecer o arquivo Mq4 quando o trabalho for aceito!
Informações sobre o projeto
Orçamento
30 USD
Cliente
Pedidos postados1
Número de arbitragens0