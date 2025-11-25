Modificar um Expert Advisor mql5, conforme especificações abaixo:





Especificações do EA





REMOVER TODOS OS INDICADORES

Manter apenas médias:

- 9 exponencial (9e)

- 20 aritmética (20a)

- 50 aritmética (50a)

- 200 aritmética (200a)





REGRAS DE ENTRADA (SETUP PRINCIPAL)

• Entrada por rompimento de pivô:

- Ordem: 4 ticks acima do topo (para compra) ou abaixo do fundo (para venda).

- Stop: 4 ticks da base/topo do pivô rompido.

- Condição das médias:

✓ 9e e 20a alinhadas a favor da operação.

✓ 50a e 200a devem estar acima da média 9e (em tendência de alta) ou abaixo (em tendência de baixa).





REGRAS DE ENTRADA (CONTRA 50 e 200)

• Entrada por rompimento de pivô igual à regra principal.

• 9e e 20a devem estar alinhadas a favor.

• Pode entrar CONTRA as médias 50a e 200a desde que:

✓ A distância mínima do rompimento até as médias 50 e 200 seja ≥ 90 ticks.





TAKE PROFIT – GESTÃO DOS LOTES

• Projeção do pivô rompido:

- 50% dos contratos: alvo no 61,8% → mover stop para break-even.

- 25% dos contratos: alvo no 100% → manter break-even.

- 15% dos contratos: alvo no 161,8%.

- Restante dos contratos: trailing dinâmico baseado no movimento:

Exemplo:

• Andou 300 pontos → proteger 150 (50%)

• Andou 450 pontos → proteger 300

• Andou 600 pontos → proteger 450

... e assim por diante.





PARÂMETROS EDITÁVEIS NO EA

• Timeframe

• Horário de operação

• Ativo (WIN ou WDO) → editar ticks de entrada e stop conforme ativo

• Quantidade de contratos

• Percentuais dos lotes nos alvos:

- 61,8%

- 100%

- 161,8%

(A intenção é fazer esse EA operar mais de uma forma consistente. Sugestões serão bem vindas. Interessados, mandarem a proposta! Enviarei o código após fechar com o programador)



