MQL5 Experts
Termos de Referência
Modificar um Expert Advisor mql5, conforme especificações abaixo:
Especificações do EA
REMOVER TODOS OS INDICADORES
Manter apenas médias:
- 9 exponencial (9e)
- 20 aritmética (20a)
- 50 aritmética (50a)
- 200 aritmética (200a)
REGRAS DE ENTRADA (SETUP PRINCIPAL)
• Entrada por rompimento de pivô:
- Ordem: 4 ticks acima do topo (para compra) ou abaixo do fundo (para venda).
- Stop: 4 ticks da base/topo do pivô rompido.
- Condição das médias:
✓ 9e e 20a alinhadas a favor da operação.
✓ 50a e 200a devem estar acima da média 9e (em tendência de alta) ou abaixo (em tendência de baixa).
REGRAS DE ENTRADA (CONTRA 50 e 200)
• Entrada por rompimento de pivô igual à regra principal.
• 9e e 20a devem estar alinhadas a favor.
• Pode entrar CONTRA as médias 50a e 200a desde que:
✓ A distância mínima do rompimento até as médias 50 e 200 seja ≥ 90 ticks.
TAKE PROFIT – GESTÃO DOS LOTES
• Projeção do pivô rompido:
- 50% dos contratos: alvo no 61,8% → mover stop para break-even.
- 25% dos contratos: alvo no 100% → manter break-even.
- 15% dos contratos: alvo no 161,8%.
- Restante dos contratos: trailing dinâmico baseado no movimento:
Exemplo:
• Andou 300 pontos → proteger 150 (50%)
• Andou 450 pontos → proteger 300
• Andou 600 pontos → proteger 450
... e assim por diante.
PARÂMETROS EDITÁVEIS NO EA
• Timeframe
• Horário de operação
• Ativo (WIN ou WDO) → editar ticks de entrada e stop conforme ativo
• Quantidade de contratos
• Percentuais dos lotes nos alvos:
- 61,8%
- 100%
- 161,8%
(A intenção é fazer esse EA operar mais de uma forma consistente. Sugestões serão bem vindas.
Interessados, mandarem a proposta! Enviarei o código após fechar com o programador)
Informações sobre o projeto
Orçamento
30 - 50 USD
Prazo
para 1 dias
Cliente
Pedidos postados37
Número de arbitragens0