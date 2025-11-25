FreelanceSeções

Modificar um EA mql5 existente

MQL5 Experts

Termos de Referência

Modificar um Expert Advisor mql5, conforme especificações abaixo:

Especificações do EA

REMOVER TODOS OS INDICADORES
Manter apenas médias:
- 9 exponencial (9e)
- 20 aritmética (20a)
- 50 aritmética (50a)
- 200 aritmética (200a)

REGRAS DE ENTRADA (SETUP PRINCIPAL)
• Entrada por rompimento de pivô:
  - Ordem: 4 ticks acima do topo (para compra) ou abaixo do fundo (para venda).
  - Stop: 4 ticks da base/topo do pivô rompido.
  - Condição das médias:
      ✓ 9e e 20a alinhadas a favor da operação.
      ✓ 50a e 200a devem estar acima da média 9e (em tendência de alta) ou abaixo (em tendência de baixa).

REGRAS DE ENTRADA (CONTRA 50 e 200)
• Entrada por rompimento de pivô igual à regra principal.
• 9e e 20a devem estar alinhadas a favor.
• Pode entrar CONTRA as médias 50a e 200a desde que:
      ✓ A distância mínima do rompimento até as médias 50 e 200 seja ≥ 90 ticks.

TAKE PROFIT – GESTÃO DOS LOTES
• Projeção do pivô rompido:
  - 50% dos contratos: alvo no 61,8% → mover stop para break-even.
  - 25% dos contratos: alvo no 100% → manter break-even.
  - 15% dos contratos: alvo no 161,8%.
  - Restante dos contratos: trailing dinâmico baseado no movimento:
        Exemplo:
        • Andou 300 pontos → proteger 150 (50%)
        • Andou 450 pontos → proteger 300
        • Andou 600 pontos → proteger 450
        ... e assim por diante.

PARÂMETROS EDITÁVEIS NO EA
• Timeframe
• Horário de operação
• Ativo (WIN ou WDO) → editar ticks de entrada e stop conforme ativo
• Quantidade de contratos
• Percentuais dos lotes nos alvos:
      - 61,8%
      - 100%

      - 161,8%


(A intenção é fazer esse EA operar mais de uma forma consistente. Sugestões serão bem vindas.

Interessados, mandarem a proposta! Enviarei o código após fechar com o programador)


