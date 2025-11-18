FreelanceSeções

Engenharia reversa em um EA, e desenvolver o meu proprio

MQL5 Experts

Termos de Referência

tenho um robo e quero tentar copiar ele e reformular coisas novas nele, precisa ser analisado o robo antigo e preparar e configurar estrategia para o novo, basicamente isso somente, aberto negociação 

Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(10)
Projetos
12
58%
Arbitragem
1
0% / 0%
Expirado
0
Trabalhando
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(48)
Projetos
49
8%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
(2279)
Projetos
2873
63%
Arbitragem
121
45% / 26%
Expirado
429
15%
Livre
4
Desenvolvedor 4
Classificação
(294)
Projetos
469
39%
Arbitragem
101
41% / 24%
Expirado
77
16%
Carregado
Publicou: 2 códigos
5
Desenvolvedor 5
Classificação
(16)
Projetos
19
21%
Arbitragem
0
Expirado
1
5%
Livre
6
Desenvolvedor 6
Classificação
(1)
Projetos
0
0%
Arbitragem
3
0% / 33%
Expirado
0
Livre
Publicou: 2 códigos
7
Desenvolvedor 7
Classificação
(1)
Projetos
2
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
50%
Livre
8
Desenvolvedor 8
Classificação
Projetos
1
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
100%
Livre
9
Desenvolvedor 9
Classificação
(6)
Projetos
8
0%
Arbitragem
7
14% / 86%
Expirado
0
Livre
10
Desenvolvedor 10
Classificação
(31)
Projetos
55
5%
Arbitragem
33
0% / 97%
Expirado
24
44%
Trabalhando
11
Desenvolvedor 11
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
12
Desenvolvedor 12
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
13
Desenvolvedor 13
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
14
Desenvolvedor 14
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre

Informações sobre o projeto

Orçamento
100+ USD
Prazo
para 7 dias

Cliente

Pedidos postados1
Número de arbitragens0