MQL5 Experts
Termos de Referência
tenho um robo e quero tentar copiar ele e reformular coisas novas nele, precisa ser analisado o robo antigo e preparar e configurar estrategia para o novo, basicamente isso somente, aberto negociação
Respondido
1
Classificação
Projetos
12
58%
Arbitragem
1
0% / 0%
Expirado
0
Trabalhando
2
Classificação
Projetos
49
8%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
3
Classificação
Projetos
2873
63%
Arbitragem
121
45% / 26%
Expirado
429
15%
Livre
4
Classificação
Projetos
469
39%
Arbitragem
101
41% / 24%
Expirado
77
16%
Carregado
Publicou: 2 códigos
5
Classificação
Projetos
19
21%
Arbitragem
0
Expirado
1
5%
Livre
6
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
3
0% / 33%
Expirado
0
Livre
Publicou: 2 códigos
7
Classificação
Projetos
2
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
50%
Livre
8
Classificação
Projetos
1
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
100%
Livre
9
Classificação
Projetos
8
0%
Arbitragem
7
14% / 86%
Expirado
0
Livre
10
Classificação
Projetos
55
5%
Arbitragem
33
0% / 97%
Expirado
24
44%
Trabalhando
11
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
12
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
13
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
14
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
Informações sobre o projeto
Orçamento
100+ USD
Prazo
para 7 dias
Cliente
Pedidos postados1
Número de arbitragens0