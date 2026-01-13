Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (VI)"
Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (VI) foi publicado:
Aqui iremos implementar a exclusão via sobrecarga de operador. E este com toda a certeza será um artigo, no qual muitos precisaram estudar por um longo período. Isto a fim de conseguir assimilar tudo o que será mostrado aqui. Mas quero lembrar a você, que o que veremos aqui, será apenas uma pequena e insignificante parte de tudo aquilo que é chamado programação.
Dentro do que foi feito no artigo anterior, já temos meios de adicionar e ler elementos em uma lista encadeada. Porém aquilo que se encontra implementado lá, NÃO é o suficiente para termos de fato uma lista perfeitamente funcional. Primeiro pelo simples fato de que ainda não temos um mecanismo para excluir nenhum elemento. Segundo, quando vamos fazer a leitura da lista, a mesma é destruída, algo que precisamos corrigir. Terceiro, a leitura não pode ser feita de maneira aleatória. Já que tal mecanismo não foi ainda implementado.
Com relação a este terceiro ponto, no artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV), foi explicado um pequeno detalhe que precisamos levar em conta. Porém, toda via e, entretanto, existe uma forma de contornarmos aquele pequeno inconveniente. Portanto, vamos fazer uso de uma outra técnica. Mas que não trabalha da forma como você pode estar imaginando. Lembre-se de que aquilo que foi explicado no artigo acima mencionado, de fato continua valendo. Mas podemos manipular o código de uma certa maneira a fim de tornar possível implementar este terceiro ponto.
Ok, vamos começar então, do mais simples para o mais complicado. Como o segundo e terceiro ponto, praticamente se comunicam, podendo de certa maneira serem considerados um único desafio. Não que seja mesmo um desafio, e você logo irá entender o porquê. Ele é algo que será mais simples de entender do que a parte referente a excluir dados da lista, via Sobrecarga de operadores.
Autor: CODE X