Discussão do artigo "Visão computacional para trading (Parte 2): complexificando a arquitetura até a análise 2D de imagens RGB"
Novo artigo Visão computacional para trading (Parte 2): complexificando a arquitetura até a análise 2D de imagens RGB foi publicado:
Na primeira parte do nosso estudo mostramos como redes neurais convolucionais podem analisar séries temporais de cotações cambiais por meio de filtros unidimensionais. Agora damos um salto qualitativo: ensinamos os algoritmos a perceber o mercado como uma paisagem integral, repleta de texturas, padrões e sinais ocultos.
A transformação de séries numéricas secas em imagens permite que o algoritmo analise o mercado a partir de uma perspectiva completamente nova. É assim que pensam os mestres do trading, vendo não apenas tabelas de dados, mas um quadro vivo do mercado, no qual cada detalhe carrega um sinal significativo. O algoritmo se eleva acima da representação unidimensional, descobrindo estruturas e regularidades que permanecem invisíveis nas séries numéricas.
Autor: Yevgeniy Koshtenko