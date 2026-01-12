Discussão do artigo "Visão computacional para trading (Parte 2): complexificando a arquitetura até a análise 2D de imagens RGB"

Novo artigo Visão computacional para trading (Parte 2): complexificando a arquitetura até a análise 2D de imagens RGB foi publicado:

Visão computacional para trading, como funciona e como é desenvolvida passo a passo. Criamos um algoritmo de reconhecimento de imagens RGB de gráficos de preços com um mecanismo de atenção e uma camada LSTM bidirecional. Como resultado, obtemos um modelo funcional de previsão do preço do euro-dólar com precisão de até 55% no conjunto de validação.

Na primeira parte do nosso estudo mostramos como redes neurais convolucionais podem analisar séries temporais de cotações cambiais por meio de filtros unidimensionais. Agora damos um salto qualitativo: ensinamos os algoritmos a perceber o mercado como uma paisagem integral, repleta de texturas, padrões e sinais ocultos.

A transformação de séries numéricas secas em imagens permite que o algoritmo analise o mercado a partir de uma perspectiva completamente nova. É assim que pensam os mestres do trading, vendo não apenas tabelas de dados, mas um quadro vivo do mercado, no qual cada detalhe carrega um sinal significativo. O algoritmo se eleva acima da representação unidimensional, descobrindo estruturas e regularidades que permanecem invisíveis nas séries numéricas.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

