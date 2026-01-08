Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 5): Regras de Negociação Auto Adaptativas"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 5): Regras de Negociação Auto Adaptativas foi publicado:
Na Fig. 1, abaixo, aplicamos um RSI de período 20 ao preço Diário do Ouro em Dólares Americanos. O leitor pode observar que nenhuma das leituras esperadas foi observada por um período prolongado de 3 meses. Podemos perceber, ao observar a linha de tendência desenhada no gráfico, que de setembro de 2019 até dezembro de 2019, o preço do Ouro esteve em uma forte tendência de baixa.
No entanto, se o leitor prestar mais atenção, perceberá que durante esse período de tendência de baixa, nosso Indicador RSI não produziu os sinais esperados para entrar em uma posição vendida..
Fig 1: É possível que as condições de mercado não consigam produzir a leitura esperada de um indicador técnico, levando a um comportamento não intencional.
Alguns leitores podem racionalizar que “Você pode tentar ajustar seu período de acordo, e obterá o resultado padronizado”. No entanto, ajustar o período nem sempre é uma solução válida. Por exemplo, membros da nossa comunidade interessados em análise de múltiplos símbolos podem ter períodos específicos que melhor expõem o padrão intermercado que estão procurando e, portanto, a necessidade de manter seus períodos fixos.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana