Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 5): Regras de Negociação Auto Adaptativas"

As melhores práticas, que definem como usar um indicador com segurança, nem sempre são fáceis de seguir. Condições de mercado calmas podem, surpreendentemente, produzir leituras no indicador que não se qualificam como um sinal de negociação, levando à perda de oportunidades para traders algorítmicos. Este artigo irá sugerir uma solução potencial para esse problema, à medida que discutimos como construir aplicações de negociação capazes de adaptar suas regras de negociação aos dados de mercado disponíveis.

Na Fig. 1, abaixo, aplicamos um RSI de período 20 ao preço Diário do Ouro em Dólares Americanos. O leitor pode observar que nenhuma das leituras esperadas foi observada por um período prolongado de 3 meses. Podemos perceber, ao observar a linha de tendência desenhada no gráfico, que de setembro de 2019 até dezembro de 2019, o preço do Ouro esteve em uma forte tendência de baixa.

No entanto, se o leitor prestar mais atenção, perceberá que durante esse período de tendência de baixa, nosso Indicador RSI não produziu os sinais esperados para entrar em uma posição vendida..

Fig 1: É possível que as condições de mercado não consigam produzir a leitura esperada de um indicador técnico, levando a um comportamento não intencional.

Alguns leitores podem racionalizar que “Você pode tentar ajustar seu período de acordo, e obterá o resultado padronizado”. No entanto, ajustar o período nem sempre é uma solução válida. Por exemplo, membros da nossa comunidade interessados em análise de múltiplos símbolos podem ter períodos específicos que melhor expõem o padrão intermercado que estão procurando e, portanto, a necessidade de manter seus períodos fixos.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

