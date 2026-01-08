Discussão do artigo "Redes Adversariais Generativas (GANs) para Dados Sintéticos em Modelagem Financeira (Parte 2): Criação de Símbolo Sintético para Testes"

Neste artigo, estamos criando um símbolo sintético usando uma Rede Adversarial Generativa (GAN), o que envolve a geração de dados financeiros realistas que imitam o comportamento de instrumentos reais do mercado, como o EURUSD. O modelo GAN aprende padrões e volatilidade a partir de dados históricos do mercado e cria dados de preços sintéticos com características semelhantes.

Abaixo está a janela de gráfico do nosso símbolo sintético "SYNTH_EURUSD":

O símbolo sintético precisa de verificação em relação aos dados reais do mercado depois de ser construído. A análise utiliza testes estatísticos para verificar se os dois conjuntos de dados permanecem fiéis aos seus padrões básicos. Nossos testes verificam se os dados simulados se comportam como dados reais de mercado, o que mantém as plataformas de negociação confiáveis. 

Autor: LiviaObongo

