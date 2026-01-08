Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (V)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (V) foi publicado:
Neste artigo iremos ver como podemos manipular um código a fim de implementar algo completamente diferente daquilo que muitos acreditam ser possível ser feito no MQL5. Uma observação importante: Para entender de maneira adequada o que será visto aqui, é necessário que os conceitos vistos nos artigos anteriores tenham sido devidamente compreendidos.
No artigo anterior Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV), foi feita o que posso chamar de a batismo de fogo no que diz respeito a sobrecarga de operadores. Já que naquele artigo foi demonstrado que existem certas limitações no que diz respeito a sobrecarga de operadores. Porém apesar de tais limitações de fato existirem. Isto não inviabiliza de forma alguma a prática de se sobrecarregar operadores, com o objetivo de tornar o código mais legível. Ou mais simples de ser compreendido por qualquer pessoa.
Porém, existe uma última questão, na qual ainda desejo explicar, neste que possivelmente será o último artigo referente a sobrecarga de operadores, no seu patamar mais básico e fácil. Pelo menos dentro desta sequência de artigos.
A questão que pretendo abordar se refere ao uso conjunto de diversos operadores sobrecarregados, de tal modo que possamos implementar uma aplicação de maneira bem simbólica. Porém muito mais fácil de se compreender. Pelo menos isto ao meu entender.
Como o assunto a ser abordado aqui é relativamente longo, e ao mesmo tempo, bastante profundo. Vamos iniciar logo o que será o tópico principal. Então, chegou a hora de dar um tempo nas coisas que possam vir a lhe distrair, e focar inteira e integralmente no tema que será visto neste artigo.
Autor: CODE X