Discussão do artigo "Replay e Simulação de mercado: Gran Finale"
Novo artigo Replay e Simulação de mercado: Gran Finale foi publicado:
Bem, finalmente chegamos a um sistema de replay/simulador, que você, meu caro e paciente leitor, pode finalmente usufruir. Sei que muitos poderiam imaginar que seria feito mais artigos, explicando mais pontos do sistema. As partes faltantes são simples de serem implementadas. Mas mesmo assim, será algo que lhe mostrará o qual preparado você de fato está.
No artigo anterior Simulação de mercado: A união faz a força (III), nos praticamente finalizamos esta etapa do desenvolvimento do replay/simulador. Porém ainda falta mostrar como efetuar um pequeno detalhe. E também mostrar algumas mudanças a serem feitas para que o sistema de replay/simulação, de fato possa ser usado com uma boa metodologia de treinamento. Neste artigo então iremos finalizar estes detalhes. Já que no próximo, quero começar a abordar um outro tema. Se bem que você, meu caro leitor, possa achar que ainda não implementamos todos os detalhes para usar o replay/simulador. Você verá que, sim, todos os detalhes já foram construídos ou estão praticamente prontos. Então como quero encerrar esta fase, neste artigo. Vamos ao que interessa.
Autor: Daniel Jose