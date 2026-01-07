Discussão do artigo "Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 4): Construindo um Sistema de Recuperação por Zonas em Múltiplos Níveis"
Novo artigo Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 4): Construindo um Sistema de Recuperação por Zonas em Múltiplos Níveis foi publicado:
O Sistema de Recuperação por Zonas em Múltiplos Níveis utilizará uma estrutura bem organizada para gerenciar múltiplos sinais de negociação de forma eficaz. Para alcançar isso, definiremos uma estrutura (struct) que atua como o blueprint para a criação de cestas individuais de trades. Cada sinal de negociação gerado pelo indicador RSI corresponderá à sua cesta exclusiva, armazenada como um elemento dentro de um array. Por exemplo, quando o sistema gerar o Sinal 1, criaremos a Cesta 1, que não apenas armazenará os detalhes da operação inicial, mas também gerenciará todas as posições de recuperação associadas a esse sinal. Da mesma forma, o Sinal 2 iniciará a Cesta 2, e essa cesta acompanhará e executará de forma independente todas as operações de recuperação com base nos parâmetros do Sinal 2. Aqui está uma visualização das propriedades da cesta e dos sinais.
Cada cesta incluirá dados essenciais, como a direção do sinal (compra ou venda), o preço de entrada, os níveis de recuperação, os tamanhos de lote calculados dinamicamente e outros parâmetros específicos da operação. À medida que novos sinais forem identificados pelo RSI, nós os adicionaremos ao array, garantindo que o sistema possa lidar com múltiplos sinais simultaneamente. As operações de recuperação serão calculadas e executadas dinamicamente dentro de suas respectivas cestas, garantindo que cada configuração seja gerenciada de forma independente e sem interferência das demais.
Autor: Allan Munene Mutiiria