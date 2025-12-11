Discussão do artigo "Simulação de mercado: A união faz a força (II)"
Novo artigo Simulação de mercado: A união faz a força (II) foi publicado:
Até o momento, a aplicação que estava sendo desenvolvida nesta sequência de artigos. Visava apenas e tão somente simular a parte gráfica. Mas para um sistema mais completo, onde temos a possibilidade de experimentar um Expert Advisor dentro do serviço de replay/simulador. Precisamos também fazer a simulação do servidor de negociação. Você notará, que a simulação usará o mínimo do mínimo possível. Mas se você, meu caro leitor, desejar, poderá completar as partes que faltam. Mas como isto não fará diferença para o que estou disposto a mostrar. Já temos mais do que o suficiente para desenvolver o que foi planejado.
A primeira coisa que iremos fazer é preparar o banco de dados. Isto para que possamos lançar novos registros, atualizar o que já existem e também pesquisar algum específico. Esta é a parte inicial. Já que será a forma de permitir a comunicação entre todas as aplicações, que de fato irão fazer agora a simulação do servidor real. Preste atenção neste ponto. Não estou dizendo que montaremos um servidor simulado. Estou dizendo que iremos criar uma forma de simular o que aconteceria no servidor.
Isto para que possamos fazer uma simulação com uso de posições e ordens pendentes. Apesar de ainda não ter mostrado como o sistema de ordens pendentes funcionará. Ele praticamente já está no próprio código do indicador de posição. É tudo uma questão de adaptar o código. Mas isto será visto depois. Vamos começar criando o banco de dados. E basicamente, o que precisamos de fato colocar no banco de dados, é visto na imagem abaixo.
É claro que cada um destes dados representa uma coluna. E estas estarão em uma ou mais tabelas. Sem bem, que para efeitos didáticos, posso colocar tudo em uma única tabela. Mas antes de fazermos isto. Estive pensando se realmente seria uma boa colocar, montagem dos valores dentro do Expert Advisor. Isto por conta do fato de que, quero que o usuário, não efetue um pedido enquanto o replay/simulador estiver pausado. E o melhor local para se checar isto é no indicador de controle.
Autor: Daniel Jose