Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (III)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (III) foi publicado:
Neste artigo será demonstrado como podemos implementar a sobrecarga tanto de operadores lógicos como também de operadores relacionais. Fazer isto demanda um certo cuidado e uma boa dose de atenção. Já que um simples deslize durante a implementação do que será a sobrecarga de tais operadores, pode vir a pôr todo um código em condição de ser totalmente jogado no lixo. Já que se a sobrecarga vier a ter problemas. Toda uma base de dados criada em cima dos resultados gerados pelo seu código deverá ser completamente descartada, ou no mínimo totalmente revisada.
No artigo anterior Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (II), foi demonstrado como poderíamos criar uma forma e os perigos envolvido durante o processo de depuração de um código que esteja utilizando sobrecarga de operadores. Apesar de a princípio, aquele artigo parecer um tanto quanto confuso e complicado. O conteúdo ali presente é de fato algo no qual você deve tentar ao máximo compreender, meu caro leitor. Isto por que pode ser que em algum momento, você venha a ter dificuldades em depurar um código que esteja utilizando a sobrecarga de operadores. E sem aquele conhecimento, você não conseguirá lidar de maneira adequada com alguns problemas bem chatos de serem resolvidos.
Muito bem, apesar de já ter apresentado alguns dos operadores que podem ser sobrecarregados aqui no MQL5. Pelo menos dois deles. Acredito que não será difícil para você, conseguir adaptar o que já foi explicado para uma boa parte deles. Pelo menos no que diz respeito aos operadores aritméticos. Porém existem outros tipos de operadores. E a forma de fazermos a sobrecarga dos mesmos é um pouco diferente. Tendo em alguns casos algumas peculiaridades bem específicas.
Ok, dos operadores que ainda falta demonstrar como se trabalhar com eles. Neste artigo iremos tratar dos operadores lógicos, ou como muitos os costuma tratar, operadores relacionais. Então, chegou a hora de se desligar das coisas que podem lhe distrair. E vamos ao que interessa. Mas para isto, iremos iniciar um novo tópico.
Autor: CODE X