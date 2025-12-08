Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 5): Integração do sistema de gerenciamento de riscos ao EA"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Gerenciamento de riscos (Parte 5): Integração do sistema de gerenciamento de riscos ao EA foi publicado:
Bem-vindo à parte final de nossa série de artigos sobre gerenciamento de riscos. Neste artigo, analisaremos as diferenças na aplicação do sistema de gerenciamento de riscos: se há diferenças significativas entre utilizá-lo ou não, quais são as vantagens e desvantagens da abordagem de gerenciamento de risco dinâmico e em quais situações seu uso é mais apropriado.
Responderemos a essas perguntas criando um EA simples que utiliza o indicador Order Blocks desenvolvido nos artigos anteriores sobre gerenciamento de riscos.
Começaremos pela otimização desse indicador, o que permitirá realizar backtests com mais rapidez e eficiência, além de simplificar a otimização do EA.
Também detalharemos o processo passo a passo de criação do EA, a definição de seus parâmetros e a integração dos principais eventos, como "OnTradeTransaction", que deve ser executado apenas dentro da função correspondente.
Por fim, responderemos às questões levantadas neste artigo realizando quatro testes do EA com diferentes combinações de parâmetros. Desse modo, analisaremos a diferença entre operar com e sem limitações de prejuízo e lucro, além de avaliar em quais casos o gerenciamento dinâmico de risco pode ser aplicado de forma mais eficaz.
Autor: Niquel Mendoza
Autor: Niquel Mendoza