Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 5): Integração do sistema de gerenciamento de riscos ao EA"

Neste artigo, implementaremos o sistema de gerenciamento de risco desenvolvido em publicações anteriores e adicionaremos o indicador Order Blocks apresentado em outros artigos. Além disso, será realizado um backtest para comparar os resultados com a aplicação do sistema de gerenciamento de risco e para avaliar o impacto do risco dinâmico.

Bem-vindo à parte final de nossa série de artigos sobre gerenciamento de riscos. Neste artigo, analisaremos as diferenças na aplicação do sistema de gerenciamento de riscos: se há diferenças significativas entre utilizá-lo ou não, quais são as vantagens e desvantagens da abordagem de gerenciamento de risco dinâmico e em quais situações seu uso é mais apropriado.

Responderemos a essas perguntas criando um EA simples que utiliza o indicador Order Blocks desenvolvido nos artigos anteriores sobre gerenciamento de riscos.

Começaremos pela otimização desse indicador, o que permitirá realizar backtests com mais rapidez e eficiência, além de simplificar a otimização do EA.

Também detalharemos o processo passo a passo de criação do EA, a definição de seus parâmetros e a integração dos principais eventos, como "OnTradeTransaction", que deve ser executado apenas dentro da função correspondente.

Por fim, responderemos às questões levantadas neste artigo realizando quatro testes do EA com diferentes combinações de parâmetros. Desse modo, analisaremos a diferença entre operar com e sem limitações de prejuízo e lucro, além de avaliar em quais casos o gerenciamento dinâmico de risco pode ser aplicado de forma mais eficaz.

Autor: Niquel Mendoza


