Discussão do artigo "Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de entradas de swing (EA)"
Novo artigo Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de entradas de swing (EA) foi publicado:
Visualizamos com sucesso o desempenho do indicador observando sua interação com a EMA 100 em timeframes mais altos, particularmente H4 e D1. O sistema demonstra sua capacidade de enviar alertas de três maneiras distintas, incluindo notificações via Telegram. O preço respeitou consistentemente a EMA selecionada, como evidenciado pelas ilustrações apresentadas. A imagem abaixo captura a execução simultânea do EA e do indicador no terminal MetaTrader 5, destacando sua integração e funcionalidade.
Adicionando o EA e o indicador ao gráfico.
Autor: Clemence Benjamin