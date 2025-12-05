Discussão do artigo "Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de entradas de swing (EA)"

Novo comentário
 

Novo artigo Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de entradas de swing (EA) foi publicado:

À medida que o ano se aproxima do fim, traders de longo prazo costumam refletir sobre o histórico do mercado para analisar seu comportamento e tendências, visando projetar potenciais movimentos futuros. Neste artigo, exploraremos o desenvolvimento de um Expert Advisor (EA) de monitoramento de entradas de longo prazo usando MQL5. O objetivo é abordar o desafio das oportunidades de negociação de longo prazo perdidas devido ao trading manual e à ausência de sistemas automatizados de monitoramento. Usaremos um dos pares mais negociados como exemplo para estruturar e desenvolver nossa solução de forma eficaz.

Visualizamos com sucesso o desempenho do indicador observando sua interação com a EMA 100 em timeframes mais altos, particularmente H4 e D1. O sistema demonstra sua capacidade de enviar alertas de três maneiras distintas, incluindo notificações via Telegram. O preço respeitou consistentemente a EMA selecionada, como evidenciado pelas ilustrações apresentadas. A imagem abaixo captura a execução simultânea do EA e do indicador no terminal MetaTrader 5, destacando sua integração e funcionalidade.

Adicionando ao gráfico o EA e o indicador.

Adicionando o EA e o indicador ao gráfico.


Autor: Clemence Benjamin

Novo comentário