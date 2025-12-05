Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 4): Conclusão dos métodos-chave da classe"
Novo artigo Gerenciamento de riscos (Parte 4): Conclusão dos métodos-chave da classe foi publicado:
Dando continuidade ao artigo anterior sobre gerenciamento de riscos, explicaremos as variáveis principais e alguns métodos iniciais do nossa classe especializada. Desta vez, o foco está em finalizar os métodos necessários para verificar se os limites máximos de prejuízo ou lucro definidos foram ultrapassados. Além disso, apresentaremos duas abordagens dinâmicas de controle do risco por operação.
Iniciaremos este artigo com a otimização de algumas funções, bem como do construtor e do destrutor da classe. Em seguida, definiremos novas estruturas, enumerações e constantes principais. Depois, implementaremos as funções de gerenciamento das posições abertas pelo EA, incluindo mecanismos especiais para detectar o excedente dos valores máximos de lucro ou prejuízo estabelecidos. Por fim, como complemento, adicionaremos métodos voltados ao gerenciamento dinâmico do risco por operação.
Autor: Niquel Mendoza