Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 4): Conclusão dos métodos-chave da classe"

Novo comentário
 

Novo artigo Gerenciamento de riscos (Parte 4): Conclusão dos métodos-chave da classe foi publicado:

Este artigo é a quarta parte da nossa série sobre gerenciamento de riscos em MQL5, onde continuamos a explorar métodos avançados de proteção e otimização de estratégias de negociação. Após termos estabelecido as bases importantes nas partes anteriores, agora focaremos em finalizar todos os métodos que ficaram pendentes na terceira parte, incluindo as funções responsáveis por verificar o atingimento de determinados níveis de lucro ou prejuízo. Além disso, o artigo introduz novos eventos-chave que garantem um controle mais preciso e flexível.

Dando continuidade ao artigo anterior sobre gerenciamento de riscos, explicaremos as variáveis principais e alguns métodos iniciais do nossa classe especializada. Desta vez, o foco está em finalizar os métodos necessários para verificar se os limites máximos de prejuízo ou lucro definidos foram ultrapassados. Além disso, apresentaremos duas abordagens dinâmicas de controle do risco por operação.


Iniciaremos este artigo com a otimização de algumas funções, bem como do construtor e do destrutor da classe. Em seguida, definiremos novas estruturas, enumerações e constantes principais. Depois, implementaremos as funções de gerenciamento das posições abertas pelo EA, incluindo mecanismos especiais para detectar o excedente dos valores máximos de lucro ou prejuízo estabelecidos. Por fim, como complemento, adicionaremos métodos voltados ao gerenciamento dinâmico do risco por operação.


Autor: Niquel Mendoza

Novo comentário