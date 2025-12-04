Discussão do artigo "Simulação de mercado: A união faz a força (I)"
Novo artigo Simulação de mercado: A união faz a força (I) foi publicado:
Estamos chegando aos finalmente. O desenvolvimento do replay / simulador está quase concluído. É bem verdade que ainda precisaremos fazer algumas poucas coisas. Mas frente a tudo que realmente já foi feito. Implementar o que falta será moleza. Mas como tudo que será mostrado neste artigo, precisará ser adequadamente digerido e compreendido. Quero que você, meu caro leitor e entusiasta.
No artigo anterior Simulação de mercado: Position View (XX), como você pode modificar o indicador de posição a fim de conseguir criar uma sombra no ponto onde o preço se encontrava. Bem, apesar de tudo, existe uma pequena falha naquela implementação. A falha acontece quando durante a movimentação, seja do take profit, seja do stop loss. Onde você em algum momento venha a decidir mudar a forma de visualizar o resultado da operação. Trocando de financeiro, para por exemplo, porcentagem. Apesar de alguns operadores desejarem fazer isto, durante a movimentação. Isto não pode ser de fato conseguido. Sendo necessário primeiro finalizar a movimentação para somente depois modificar a forma de visualizar os dados. Para assim voltar a pedir uma nova movimentação, tendo como base a forma de apresentação dos resultados como esperado.
Apesar da resolução de tal questão ser bastante simples. Pessoalmente acho que não se faz necessário, corrigir ou mesmo mostrar como fazer isto. Já que acredito que aqueles que estão acompanhando esta série de fato, já devam estar ansiosos para ver este sistema finalmente concluído. Por conta deste motivo. Aqui neste artigo, foi decidido, partir para a parte onde já vamos jogar as quatro aplicações para dentro do replay/simulador. Pois elas já se encontram suficientemente desenvolvidas para poderem ser utilizadas nele.
Obviamente ainda falta desenvolver o sistema de ordens pendentes. Porém como o sistema de ordens pendentes, faz um grande uso do indicador de posição. Bastando efetuar algumas poucas mudanças nele. Iremos criar o sistema de ordens pendentes, já fazendo isto dentro do replay/simulador.
Então, já que esta decisão foi tomada. Neste artigo, vamos fazer as devidas mudanças no indicador de posição a fim de começar a usar ele no replay/simulador. Pelo menos na sua forma mais básica. Então mãos à obra, e vamos a implementação das modificações.
Autor: Daniel Jose