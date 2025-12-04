Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (II)"
Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (II) foi publicado:
Este será um artigo que a principio irá parecer bem confuso devido ao que será mostrado nele. Porém tentei deixar as coisas o mais simples e didáticas quanto foi possível ser feito. Espero que você consiga compreender o que estará sendo demonstrando neste artigo. E que isto venha a lhe ser útil em algum momento.
Muito bem, talvez uma das coisas mais importante dentro da programação, venha a ser a depuração de um código. Seja via IDE, como seria o caso do MetaEditor, ou quem sabe diretamente via arquivo log. Em alguns casos mais simples, podemos usar o próprio ToolBox de mensagens do terminal do MetaTrader 5. A forma de depurar o código, pouco importa. Porém saber como podemos fazer isto, pode nos ajudar a encontrar falhas e erros, que de outra maneira seriam muito difíceis de serem encontrados.
Ok, se você prestou atenção no artigo anterior, deve ter notado, quem mais no final daquele mesmo artigo, fiz uma pequena brincadeira, em um dos códigos fontes presentes ali. Aquela brincadeira visava justamente demonstrar algo que aqui iremos tratar com um pouco mais de profundidade. Isto por que, pode ser algo que venha a ser interessante, conforme você vier a estudar e desejar praticar a sobrecarga de operadores. Assim como quero manter as coisas o mais simples e didáticas, quanto for possível fazer. Vamos começar este artigo, revendo um dos códigos mostrado no artigo anterior. E partiremos dali para o que realmente quero demonstrar. O código em questão pode ser observado logo abaixo, na íntegra.
Autor: CODE X