Discussão do artigo "MQL5 Trading Toolkit (Parte 5): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com Funções de Posição"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo MQL5 Trading Toolkit (Parte 5): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com Funções de Posição foi publicado:
No artigo anterior, começamos a desenvolver as funções principais da biblioteca HistoryManager EX5, que forma o núcleo responsável por recuperar, classificar e categorizar dados históricos em vários tipos, incluindo ordens, negociações (deals), ordens pendentes e posições. A maioria dessas funções foi projetada para operar em segundo plano, sem ser percebida pelos usuários da biblioteca, e não era diretamente acessível. As únicas funções exportáveis eram as funções de impressão, que permitiam aos usuários exibir listas descritivas simples de ordens, negociações, ordens pendentes ou posições no log do MetaTrader 5.
Neste artigo, ampliaremos o código-fonte HistoryManager.mq5 introduzindo funções adicionais acessíveis ao usuário que se baseiam nas funções fundamentais que criamos no artigo anterior. Essas novas funções permitirão aos usuários da biblioteca consultar com facilidade os dados do histórico de negociações. Os usuários poderão recuperar detalhes essenciais, como a duração da negociação em segundos, os tickets das negociações de abertura e fechamento da última posição encerrada, se a posição foi iniciada por uma ordem pendente ou por uma entrada direta a mercado, métricas em pips como lucro, stop loss e take profit, bem como o lucro líquido após considerar despesas como comissões e swaps. Tudo isso permitirá que você importe a biblioteca EX5 em seus projetos MQL5 e consiga consultar o histórico de várias posições com o mínimo de esforço por meio de chamadas de função diretas.
Autor: Wanateki Solutions LTD