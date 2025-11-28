Discussão do artigo "Simulação de mercado: Position View (XX)"
Novo artigo Simulação de mercado: Position View (XX) foi publicado:
Neste artigo iremos ver como modificar o código do indicador de posição a fim de conseguir, criar um tipo de sombra para que possamos visualizar onde o preço se encontra atualmente no servidor de negociação. Tal principio tem como finalidade facilitar o planejamento de operações. Onde temos uma movimentação das linhas de stop loss ou take profit. Porém adicionar tal funcionalidade, ou seja sombras de preço. Pode parecer algo extremamente complexo. Mas neste artigo mostrarei que você conseguirá fazer isto de maneira muito simples e prática.
Para que você compreenda melhor, o que será implementado. Quero que você entenda o seguinte: Depois de selecionarmos um dos segmentos, seja ele o take profit ou stop loss. Isto para mudar o ponto onde ele se encontra. Não fazemos a atualização do valor, ao mesmo tempo que o estamos movendo. É preciso que finalizemos de alguma maneira, seja clicando, seja pressionando ESC, a movimentação. Somente depois disto, é que o Expert Advisor, recebe um pedido do indicador de posição, para que seja enviado um requerimento ao servidor.
Este requerimento tem como objetivo, mudar o valor que estava originalmente sendo, o take profit ou stop loss. Porém durante esta movimentação, o valor antigo continua sendo o mesmo dentro do servidor. E é isto que iremos implementar neste artigo. Criaremos uma forma, de mostrar onde o preço ainda se encontra. Assim, caso a posição seja fechada antes de concluirmos a movimentação para um novo ponto. Saberemos o motivo. Não ficando uma coisa meio que estranha no uso do indicador de posição.
Autor: Daniel Jose