O preço passa pelos stops várias vezes e não aciona

Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
 
Senão o fez, tenta pegar o código de erro durante a tentativa de encerrar a posição.. 

 
Vou acionar minha bola de cristal, afinal você não detalhou nada !!!   

.... Você sabe o que é SPREAD ?  Trace as linhas ASK e BID, essas sim é que devem bater no preço do stop para acionar o stop.

 
Já verifiquei. Não é o spread. Depois de dois dias verifiquei que oetatrader 5 tem um bug. Removi e instalei de novo. Resolveu
 
Se esse problema ocorre no backtest mude a moeda para BRL. Deve digitar, pois não existe na lista.



