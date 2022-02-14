O preço passa pelos stops várias vezes e não aciona
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
- WDO$, WDO$D e WDO$N igual no MINI índice o que USAR e ONDE?
- Como considerar spread no backtest ?
- Escreverei um conselheiro sem custos
Alexandre Becker:
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Senão o fez, tenta pegar o código de erro durante a tentativa de encerrar a posição..
Alexandre Becker:
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Vou acionar minha bola de cristal, afinal você não detalhou nada !!!
.... Você sabe o que é SPREAD ? Trace as linhas ASK e BID, essas sim é que devem bater no preço do stop para acionar o stop.
Rogerio Giannetti Torres #:Já verifiquei. Não é o spread. Depois de dois dias verifiquei que oetatrader 5 tem um bug. Removi e instalei de novo. Resolveu
Vou acionar minha bola de cristal, afinal você não detalhou nada !!!
.... Você sabe o que é SPREAD ? Trace as linhas ASK e BID, essas sim é que devem bater no preço do stop para acionar o stop.
Alexandre Becker:
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Olá, estou desenvolvendo um EA mas tem acontecido algo bem estranho. O preço passa por cima da linha de stop e breakeven e não aciona a ordem de encerramento. Só depois de passar algumas vezes por cima da linha. Alguém tem uma ideia do que seja?
Se esse problema ocorre no backtest mude a moeda para BRL. Deve digitar, pois não existe na lista.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se