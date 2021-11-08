COLORIR BANDAS DE BOLLINGER
Quando for assim posta o codigo que sempre tem alguem para te ajudar. Vou falar coisas que podem ou não te auxiliar
Algumas funções retornam os numeros de barras em ordem decrescente, herança do MQL4, mas no MQL5 a 0 é a mais antiga e o rates_total é o numero da mais recente. Isso as vezes causa esse erro de estar tudo "embaralhado",
O erro de Array é chato, o melhor jeito de resolvê-lo para mim é avançar passo a passo e mostrar o valor das variáveis no quadro de expressões. Lembre F9 marca um ponto de parada e com F11 ele executa linha a linha, para colocar uma variável no quadro de expressão basta escrever seu nome lá ou no momento da depuração clicar com o botão esquerdo do mouse na variável e mandar adicionar visualização.
Espero que esses passos ajudem.
Olá!
Como o colega disse seria interessante postar o codigo para ter uma ajuda melhor...
Voce disse que quer colorir uma banda de bolinger, entao cada linha plotada tera 2 dados que estao certos pelo que voce explicou. Mas verique la em cima no codigo se o valor das quantidades estao atualizadas (3 plots e 6 buffers) e se todas as linhas estao como do tipo colorida. O problema eh que possivelmente voce esta com o "i" em algum momento igual ou superior ao rates_total. Pela explicacao do codigo nao parece ter como, tem alguns casos onde voce poderia estar aplicando menos 1 a prev_calculated e acabar com um valor inicial de -1 para o indice? Acredito que isso cobre o que da pra dizer disso que passou...
