Pedido de reavaliação

Beethoven:
Ola
como posso pedir aos admistradores deste site uma nova reavaliação do meu sinal de negociação? pois esta fora do publico, e segundo parece por baixa classificação, mas reparem nestes dados
Crescimento:634.98%
Lucro:2 579.61 EUR
Assinantes:0
Fundos dos assinantes:0 USD
Máximo rebaixamento:106.21%
Semanas:117
Último negócio:3 horas atrás
Negociações por semana:28
Tempo médio de espera:1 dia
E estranho esteja off, pois estou a negociar a minha conta real, não estou a negociar com dinheiro de brincar.
Olá,
Você deve procurar o serviço de atendimento ao cliente MQL5, por experiência própria, coloque o seu tick na sessão inglesa, a resposta vem mais rápida.
