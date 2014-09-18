Pedido de reavaliação

Ola

 

como posso pedir aos admistradores deste site uma nova reavaliação do meu sinal de negociação? pois esta fora do publico, e segundo parece por baixa classificação, mas reparem nestes dados

Crescimento:634.98%
Lucro:2 579.61 EUR
Assinantes:0
Fundos dos assinantes:0 USD
Máximo rebaixamento:106.21%
Semanas:117
Último negócio:3 horas atrás
Negociações por semana:28

Tempo médio de espera:1 dia

 

E estranho esteja off, pois estou a negociar a minha conta real, não estou a negociar com dinheiro de brincar.
 
Olá,

Você deve procurar o serviço de atendimento ao cliente MQL5, por experiência própria, coloque o seu tick na sessão inglesa, a resposta vem mais rápida.

 

