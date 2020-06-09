Quando a água bate na bunda... CVM aparece...
CVM super amiga e zeloza dos traders de Varejo?
Na data de hoje (momento ainda de COVID & FREE MONEY FOR ALL, BUT NOT YOU), em que temos uma galera procurando por investimentos de maior risco...
Eis que recebo um comunicado da Modal:
Curioso...
Flávio, já tentei várias respostas e não sai de agressivo. Você conseguiu se enquadrar no arrojado? É mais ou menos conservador que o agressivo?
Rapaz, não tem resposta que se encaixe nesse "arrojado", só o que me resta pensar que arrojado==agressivo e alguma pessoa desatenta não percebeu isso antes de enviar a mensagem para provavelmente centenas de clientes.
Olá Ruy!
Cara, deve ser mais uma das exigências da CVM que é tratada meia-boca pelas corretoras, até o negócio se estabilizar... Eu mesmo nem respondi o questionário de novo e minha conta continua ativa do mesmo jeito que era...
Brasil...
;)
Ruy,
fica frio cara, como você disse é um problema de comunicação mesmo. rsrsrs....
- 2020.04.23
- ajuda.modalmais.com.br
Obrigado Flávio,
Obrigado Rogério,
:)
Pessoal, estou querendo renovar meu perfil de investidor na Modal desde a sexta-feira e não consigo mais entrar no site modalmais.com.br ...
Fica eternamente essa imagem animada abaixo ...
O site da modal mudou?
Olá Pato velho,
você pode fazer pelo APP.
Ah sim, o endereço do site é: https://bancodigital.modalmais.com.br/login
vira e mexe sai fora do ar... e fica essa trolha eterna na tela...
;)
Bom dia,
Show! Esse link funciona.
Fazia muito tempo que eu não entrava no site da Modal (embora eu use a conta MT5 deles regularmente).
