Quando a água bate na bunda... CVM aparece...

CVM super amiga e zeloza dos traders de Varejo?

Na data de hoje (momento ainda de COVID & FREE MONEY FOR ALL, BUT NOT YOU), em que temos uma galera procurando por investimentos de maior risco...

Eis que recebo um comunicado da Modal:



Curioso...

 
Flavio Jarabeck:

Flávio, já tentei várias respostas e não sai de agressivo. Você conseguiu se enquadrar no arrojado? É mais ou menos conservador que o agressivo?

 
Ruy Christian Hoffmann:

Rapaz, não tem resposta que se encaixe nesse "arrojado", só o que me resta pensar que arrojado==agressivo e alguma pessoa desatenta não percebeu isso antes de enviar a mensagem para provavelmente centenas de clientes.

 
Ruy Christian Hoffmann:

Olá Ruy!

Cara, deve ser mais uma das exigências da CVM que é tratada meia-boca pelas corretoras, até o negócio se estabilizar... Eu mesmo nem respondi o questionário de novo e minha conta continua ativa do mesmo jeito que era... 

Brasil...

;)

 
Ruy Christian Hoffmann:

Ruy,

fica frio cara, como você disse é um problema de comunicação mesmo. rsrsrs....

Rogerio Giannetti Torres:

Ruy,

Obrigado Flávio,

Obrigado Rogério,

:)

 

Pessoal, estou querendo renovar meu perfil de investidor na Modal desde a sexta-feira e não consigo mais entrar no site modalmais.com.br ...

Fica eternamente essa imagem animada abaixo ... 


O site da modal mudou?


 
Trader_Patinhas:



Olá Pato velho,

você pode fazer pelo APP. 

Ah sim, o endereço do site é: https://bancodigital.modalmais.com.br/login

 
vira e mexe sai fora do ar... e fica essa trolha eterna na tela...

;)

 
Trader_Patinhas:

Bom dia,

Eu tbm só acesso pelo app ou pelo link abaixo.
 
Bom dia,

Show! Esse link funciona.

Fazia muito tempo que eu não entrava no site da Modal (embora eu use a conta MT5 deles regularmente).

