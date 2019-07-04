Porque só o MT4 permite Sinais ou autotrading?

Olá, sou iniciante no assunto, alguem poderia me explicar porque esse recurso de fazer trade automatizado copiando operações de outros trades só é permitido via MT4?

o MT5 não permite esse tipo de operação? 

Isso quer dizer que se o MT4 for desabilitado ou não haver mais atualizações esse tipo de operação deixa de existir?

Desde já, muito obrigado pelas respostas.

 

Você está se referindo à isto ? -> https://www.mql5.com/pt/signals

Sugiro que leia a documentação do MT5 e o próprio site.

