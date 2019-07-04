Porque só o MT4 permite Sinais ou autotrading?
Você está se referindo à isto ? -> https://www.mql5.com/pt/signals
Olá, sou iniciante no assunto, alguem poderia me explicar porque esse recurso de fazer trade automatizado copiando operações de outros trades só é permitido via MT4?
o MT5 não permite esse tipo de operação?
Isso quer dizer que se o MT4 for desabilitado ou não haver mais atualizações esse tipo de operação deixa de existir?
Desde já, muito obrigado pelas respostas.
Sugiro que leia a documentação do MT5 e o próprio site.
Olá, alguém saberia me ajudar com um problema que estou tendo para seguir um sinal? Não sei porque depois que renovei a assinatura do sinal e do VPS não estou mais conseguindo seguir o sinal que eu assino.
Teria haver com você ter 0 de saldo e aparentemente precisar de uma nova assinatura?
