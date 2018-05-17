Como Exibir as abas "Negociações" e "Histórico" na caixa de ferramentas
Boa noite,
Hoje, mexendo na plataforma, acabei excluindo a Caixa de Ferramentas, que fica na área inferior da tela. Ao reexibi-la, algumas abas importantes como a de Negociações e a de Histórico foram apagadas. Alguém sabe como posso recolocá-las?
Agradeço desde ja.
Olá Pedro,
nas vezes que ocorreu a desconfiguração do terminal MT5 eu fechei MT5 e deletei o arquivo terminal.ini ao abrir o MT5 o terminal estava com a configuração de instalação.
Olá Pedro,
nas vezes que ocorreu a desconfiguração do terminal MT5 eu fechei MT5 e deletei o arquivo terminal.ini ao abrir o MT5 o terminal estava com a configuração de instalação.
Eu estava com o mesmo problema e isso resolveu!
Muito obrigado pela dia Rogério!
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa noite,
Hoje, mexendo na plataforma, acabei excluindo a Caixa de Ferramentas, que fica na área inferior da tela. Ao reexibi-la, algumas abas importantes como a de Negociações e a de Histórico foram apagadas. Alguém sabe como posso recolocá-las?
Agradeço desde ja.