Como Exibir as abas "Negociações" e "Histórico" na caixa de ferramentas

Boa noite, 


Hoje, mexendo na plataforma, acabei excluindo a Caixa de Ferramentas, que fica na área inferior da tela. Ao reexibi-la, algumas abas importantes como a de Negociações e a de Histórico foram apagadas. Alguém sabe como posso recolocá-las?


Agradeço desde ja.

 
pedrofrancavillela:

Olá Pedro,

nas vezes que ocorreu a desconfiguração do terminal MT5 eu fechei MT5  e deletei o arquivo terminal.ini ao abrir o MT5 o terminal estava com a configuração de instalação.


 
Eu estava com o mesmo problema e isso resolveu!

Muito obrigado pela dia Rogério!

