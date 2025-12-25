지표: CCI T3
뉴디지털, 2013.12.19 07:55
- 7월 저점 이후 GBPUSD는 강한 상승 추세로 1671핍 상승했습니다.
- 상품 채널 지수(CCI)는 과매수 및 과매도 상태를 보여주면서 이동평균과의 편차를 측정합니다.
- CCI가 -100선을 넘으면 매수 신호가 발생합니다.
삼겹살과 대두를 다루는 새로운 24시간 케이블 방송이 아니므로 "상품 채널 지수"라는 긴 이름에 당황하지 마세요. 이 중 하나를 거래하는 데 사용할 수 있습니다. CCI는 RSI 또는 스토캐스틱과 같은 방식으로 과매도 및 과매수 상태를 식별하기 위해 외환 트레이더가 많이 사용하는 지표입니다. 그러나 과매도 및 과매수 영역을 나타내는 30과 70 대신 CCI는 -100과 +100을 사용합니다. 1980년 도널드 램버트가 원자재의 주기적 순환을 파악하기 위해 만든 CCI는 통화에도 매우 효과적입니다. 14년과 같이 설정된 기간의 평균 가격과 비교하여 현재 가격을 측정하는 CCI는 가격이 평균보다 낮을 때는 낮고 가격이 평균보다 높을 때는 높습니다. 이를 통해 과매도 및 과매수 지역을 알 수 있습니다.
이것이 왜 중요할까요? 간단합니다. 강한 상승 추세가 있을 때 매수하기 가장 좋은 시점은 트레이더가 더 이상 매도하지 않거나 매도 압력이 가라앉기 시작하는 가격대입니다. 이를 "과매도"라고 합니다. 과매도 상태인지 어떻게 알 수 있을까요? 이것도 좋은 질문입니다! 외환 트레이더는 가격이 너무 빨리 하락했을 때와 저가 매수세가 들어와 가격을 올릴 수 있는 시점을 알려주는 몇 가지 도구와 방법을 사용할 수 있습니다. 캔들 패턴, 오실레이터, 지지/저항 레벨이 주요 도구입니다. CCI를 사용하면 외환 트레이더는 CCI가 -100을 넘을 때 매수할 수 있습니다.
부동산 투자와 비슷하지만 골치 아프지 않고 훨씬 더 재미있게 외환 트레이더는 "가장 좋은 동네의 더 나쁜 집을 가장 낮은 가격에 매수"하고 싶어합니다. 비유하자면, 가장 좋은 동네는 강한 추세이고 "더 나쁜 집"은 거래의 진입 영역입니다. 부동산 투자자와 마찬가지로 저희도 시간이 지남에 따라 보유 자산의 가치가 상승할 것으로 기대합니다. 상대적으로 낮은 가격에 매입했기 때문에 잠재적 이익에 비해 리스크는 적습니다. 부동산 픽서-서퍼와 달리 외환 트레이더는 시간과 추세에 따라 포지션 가치가 상승하기 때문에 리모델링을 잊을 수 있습니다.
트레이딩 설정
아래 트레이딩 설정은 2013년 8월부터의 GBPUSD 일간 차트 상승 추세를 보여줍니다. 이 차트는 CCI가 -100선 아래로 내려갔다가 상승세로 돌아서면서 4번의 신호가 성공한 것을 보여줍니다. 외환 추세 트레이더는 추세와 함께 거래할 때 추세에 반대하는 것보다 더 많은 핍을 얻으므로 CCI가 +100선 아래로 내려갈 때 생성된 매도 신호를 걸러냅니다. 상승 추세에서 외환 트레이더는 CCI를 사용하여 매수 신호를 받고 CCI 매도 신호를 사용하여 수익을 얻습니다. CCI가 -100을 넘을 때까지 기다렸다가 가격이 움직임을 확인하면 트레이더는 시장에 롱 진입한 다음 마지막 스윙 저점보다 약 4-10핍 아래에 보호손절 주문을 설정합니다.
트레이딩 계획
현재 GBPUSD는 1.6220 영역에서 막 반등했고 CCI는 -100 선을 넘어섰을 때 매수 신호를 생성했습니다. 스윙 저점 바로 아래에 스톱을 설정하여 목표 1.6671에 진입할 수 있습니다. 항상 스탑을 사용하고 모든 거래에서 계좌 자산의 2% 이하로만 위험을 감수해야 한다는 점을 잊지 마세요. 스톱에 도달하면 다른 트레이딩을 찾습니다! CCI는 잠재적 진입 시점을 시각적으로 확인할 수 있는 간단한 방법입니다.
CCI T3:
틸슨의 알고리즘으로 평활화된 CCI 지표
Author: Alexey Topounov