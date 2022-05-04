오류, 버그, 질문 - 페이지 464 1...457458459460461462463464465466467468469470471...3184 새 코멘트 Stanislav Korotky 2011.07.21 22:36 #4631 또 다른 질문/버그. 1. 차트에서 개체를 선택하거나 선택을 제거하는 것이 매우 어렵습니다(언제부터인지 모르겠습니다). 마우스를 개체에 정확히 가리키면 도구 설명이 표시되지만 클릭해도 선택 항목이 변경되지 않습니다. 2. 동일한 정의가 소스에서 두 번 발견되면 재정의에 대한 경고가 발행되고 이는 정상이지만 동시에 주의 - 정의가 재설정됩니다. 텍스트 아래에 기호가 정의되지 않은 오류가 발생합니다(잘못되었습니다). 정의 중 하나를 제거하면 경고와 오류가 모두 사라집니다. 3. 시각적 테스트 창에 기본 창과 동일한 도구 모음이 있습니까? 통치자가 없으면 매우 불편합니다. 4. 시각적으로 테스트한 Expert Advisor에 표시기가 있는 템플릿이 있을 때 발생하는 버그를 발견했습니다. 위치는 시간 이동으로 표시됩니다. 스크린샷을 첨부합니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 사용자 정의 기호. 오류, 초보자의 질문 MQL5 MT5 Stanislav Korotky 2011.07.21 23:10 #4632 또 다른 소원. 오랫동안 옵티마이저는 최적화 중에 2D, 3D, 선 그래프를 전환하는 기능이 부족합니다. MT5가 탄생한 이후로 이러한 메뉴 항목은 비활성화되었습니다. 과연 이루어질까요? Renat Fatkhullin 2011.07.21 23:48 #4633 marketeer : 또 다른 소원. 오랫동안 옵티마이저는 최적화 중에 2D, 3D, 선 그래프를 전환하는 기능이 부족합니다. MT5가 탄생한 이후로 이러한 메뉴 항목은 비활성화되었습니다. 과연 이루어질까요? 이 모드는 계산이 끝난 후에만 전환할 수 있습니다. 2D, 3D 다시 그리기 기능은 자원 면에서 너무 비싸서 거래 전략 매개변수 최적화에 대한 통계를 수집하면서 실행하는 것이 무리입니다. Stanislav Korotky 2011.07.21 23:55 #4634 Renat : 이 모드는 계산이 끝난 후에만 전환할 수 있습니다. 2D, 3D 다시 그리기 기능은 자원 면에서 너무 비싸서 거래 전략 매개변수 최적화에 대한 통계를 수집하면서 실행하는 것이 무리입니다. 내가 기억하는 한, 4는 그것을 허용합니다. 왜 거기는 가능하지만 여기에서는 불가능합니까? 그리고 원칙적으로 내 관점에서 이러한 작업에 대한 높은 리소스 비용은 유용한 기능을 "기름질"하기 위해 처리해야 하는 버그이며 해결해야 하는 버그입니다. 사각형을 그리는 데 어떤 종류의 슈퍼 리소스가 필요합니까? 프로그램은 그래픽 출력으로 가득 차 있으며 어디에도 리소스에 문제가 없습니다. 날 놀래켜줘, 체슬로보. Andrey Vasiliev 2011.07.22 00:31 #4635 말해봐, 테스트 중간에 거래 실행 유형을 즉시에서 요청 의미로 변경할 수 있는 것은 무엇입니까? 히스토리는 딜러의 운영 모드에 대한 데이터를 한 번에 또는 다른 번에 저장합니까? 아니면 실수인가요? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Stanislav Korotky 2011.07.22 00:38 #4636 전략 테스터 설정 에 통화 쌍이 있는 필드가 있습니다. 편집할 수 있게 되지만 필요한 기기를 입력하려는 시도가 작동하지 않습니다. 입력에서 아무 일도 일어나지 않고 탭에서 입력이 재설정되고 이전 기기가 유지됩니다. 덧셈. EURGBP를 입력하려고 합니다. 시장 개요에 있지만 어떤 이유로 테스터의 선택 목록에는 없습니다. 문제가 무엇입니까? Victor Kirillin 2011.07.22 00:38 #4637 MoneyJinn : 말해봐, 테스트 중간에 거래 실행 유형을 즉시에서 요청 의미로 변경할 수 있는 것은 무엇입니까? 히스토리는 딜러의 운영 모드에 대한 데이터를 한 번에 또는 다른 번에 저장합니까? 아니면 실수인가요? 거래 규모에 따라 다릅니다. 소량 - 즉시, 10.0랏 이상(서버 설정) - 요청에 의해. Victor Kirillin 2011.07.22 00:40 #4638 marketeer : 전략 테스터 설정 에 통화 쌍이 있는 필드가 있습니다. 편집할 수 있게 되지만 필요한 기기를 입력하려는 시도가 작동하지 않습니다. 입력에서 아무 일도 일어나지 않고 탭에서 입력이 재설정되고 이전 기기가 유지됩니다. 서비스 데스크에 글을 쓰거나 이미 그러한 작업이 있습니까? 쓰다. 이것은 분명히 기능이 아닙니다. Stanislav Korotky 2011.07.22 00:41 #4639 uncleVic : 쓰다. 이것은 분명히 기능이 아닙니다. 이미 추가했습니다 ;-). EURGBP를 입력하려고 합니다. 시장 개요에 있지만 어떤 이유로 테스터의 선택 목록에는 없습니다. 문제가 무엇입니까? Victor Kirillin 2011.07.22 00:44 #4640 marketeer : 이미 추가했습니다 ;-). EURGBP를 입력하려고 합니다. 시장 개요에 있지만 어떤 이유로 테스터의 선택 목록에는 없습니다. 문제가 무엇입니까? 그리고 SD에 그것에 대해 씁니다. 그들은 "리뷰에 있는 모든 것을 테스터에서 선택할 수 있는 것은 아닙니다"라고 말합니다. 1...457458459460461462463464465466467468469470471...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
또 다른 질문/버그.
1. 차트에서 개체를 선택하거나 선택을 제거하는 것이 매우 어렵습니다(언제부터인지 모르겠습니다). 마우스를 개체에 정확히 가리키면 도구 설명이 표시되지만 클릭해도 선택 항목이 변경되지 않습니다.
2. 동일한 정의가 소스에서 두 번 발견되면 재정의에 대한 경고가 발행되고 이는 정상이지만 동시에 주의 - 정의가 재설정됩니다. 텍스트 아래에 기호가 정의되지 않은 오류가 발생합니다(잘못되었습니다). 정의 중 하나를 제거하면 경고와 오류가 모두 사라집니다.
3. 시각적 테스트 창에 기본 창과 동일한 도구 모음이 있습니까? 통치자가 없으면 매우 불편합니다.
4. 시각적으로 테스트한 Expert Advisor에 표시기가 있는 템플릿이 있을 때 발생하는 버그를 발견했습니다. 위치는 시간 이동으로 표시됩니다. 스크린샷을 첨부합니다.
또 다른 소원. 오랫동안 옵티마이저는 최적화 중에 2D, 3D, 선 그래프를 전환하는 기능이 부족합니다. MT5가 탄생한 이후로 이러한 메뉴 항목은 비활성화되었습니다. 과연 이루어질까요?
이 모드는 계산이 끝난 후에만 전환할 수 있습니다.
2D, 3D 다시 그리기 기능은 자원 면에서 너무 비싸서 거래 전략 매개변수 최적화에 대한 통계를 수집하면서 실행하는 것이 무리입니다.
이 모드는 계산이 끝난 후에만 전환할 수 있습니다.
2D, 3D 다시 그리기 기능은 자원 면에서 너무 비싸서 거래 전략 매개변수 최적화에 대한 통계를 수집하면서 실행하는 것이 무리입니다.
말해봐, 테스트 중간에 거래 실행 유형을 즉시에서 요청 의미로 변경할 수 있는 것은 무엇입니까?
히스토리는 딜러의 운영 모드에 대한 데이터를 한 번에 또는 다른 번에 저장합니까? 아니면 실수인가요?
말해봐, 테스트 중간에 거래 실행 유형을 즉시에서 요청 의미로 변경할 수 있는 것은 무엇입니까?
히스토리는 딜러의 운영 모드에 대한 데이터를 한 번에 또는 다른 번에 저장합니까? 아니면 실수인가요?
전략 테스터 설정 에 통화 쌍이 있는 필드가 있습니다. 편집할 수 있게 되지만 필요한 기기를 입력하려는 시도가 작동하지 않습니다. 입력에서 아무 일도 일어나지 않고 탭에서 입력이 재설정되고 이전 기기가 유지됩니다. 서비스 데스크에 글을 쓰거나 이미 그러한 작업이 있습니까?
쓰다. 이것은 분명히 기능이 아닙니다.
이미 추가했습니다 ;-). EURGBP를 입력하려고 합니다. 시장 개요에 있지만 어떤 이유로 테스터의 선택 목록에는 없습니다. 문제가 무엇입니까?