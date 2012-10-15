메타에디터. 문제 및 솔루션. - 페이지 6 123456789101112 새 코멘트 Liric86 2011.02.27 15:22 #51 하나 리릭86 2011.02.27 14:15 2011.02.27 14:15:10 # 안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? Dmitry Tolmachev 2011.02.28 04:14 #52 말해봐, 거래에서 한 잔의 주문을 사용할 수 있습니까? (어드바이저와 함께)? Renat Fatkhullin 2011.02.28 04:29 #53 Liric86 : 하나 리릭86 2011.02.27 14:15 2011.02.27 14:15:10 # 안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? 고정폭이 아닌 글꼴을 선택했습니다. 설정에서 Courier New 글꼴을 10포인트로 설정해 주세요. Renat Fatkhullin 2011.02.28 04:30 #54 todem : 말해봐, 거래에서 한 잔의 주문을 사용할 수 있습니까? (어드바이저와 함께)? 가능하지만 거래 전략 테스터 에서는 불가능합니다. 현재 Forex에서 주문서를 제공하는 사람은 거의 없습니다(Alpari는 테스트 모드에 있음). Mykola Demko 2011.03.24 19:09 #55 디버거에 걸음 수 카운터가 없습니다. 그리고 주어진 단계에서 첫 번째 휴식을 취하기 위한 사전 설정 매개변수. Ilyas 2011.03.25 13:09 #56 Urain : 디버거에 걸음 수 카운터가 없습니다. 그리고 주어진 단계에서 첫 번째 휴식을 취하기 위한 사전 설정 매개변수. 중단은 현재 무조건적이지만 DebugBreak()를 사용하여 이 제한을 해결할 수 있습니다. Документация по MQL5: Общие функции / DebugBreak www.mql5.com Общие функции / DebugBreak - Документация по MQL5 Mykola Demko 2011.03.25 16:17 #57 mql5 : 중단은 현재 무조건적이지만 DebugBreak()를 사용하여 이 제한을 해결할 수 있습니다. 다 그렇긴 하지만 코드에 포함된 파일에 설명된 하나의 유니버설 클래스에 대한 호출이 많은 상황에 봉착했습니다. 그리고 다른 조건에서 이 클래스 배열의 존재하지 않는 셀에 대한 호출이 있습니다. 프로그램 자체에는 수천 개의 알고리즘 단계가 있으므로 DebugBreak() + F11을 사용하여 오류가 발생한 단계를 추적하는 것은 매우 어렵습니다. 물론 나는 구식 방법(인쇄물과 논리적 추측)으로 상황을 벗어났다. 그러나 이것의 비용, 많은 시간의 작업. 주요 문제는 어떤 함수가 오류를 제공하는지가 아니라 어떤 함수가 값을 올바르게 계산하지 않아 다른 함수에 오류가 발생하는지였습니다. 즉, 필요한 것은 오류 그 자체가 아니라 바로 직전에 무슨 일이 일어났는지에 대한 지식이었습니다. 이것이 바로 일반 단계 추적 프로그램의 목적이며 새로운 실행 직후 지정된 단계로 이동할 수 있는 기능입니다(이전 단계를 모두 스크롤한 후). 전역 초기화 실패!!!!!!! 일격! 전략 MODE_TICKVALUE 오류! Ilyas 2011.03.25 16:30 #58 나는 이 디자인을 의미했다: if (step== 123124 ) DebugBreak (); Mykola Demko 2011.03.25 16:36 #59 mql5 : 나는 이 디자인을 의미했다: if (step== 123124 ) DebugBreak (); 예, 저도 그녀에 대해 이야기하고 있습니다. 5,000개 코드의 모든 라인에 그것을 넣는 것은 문제입니다. 그리고 중간 현지화는 항소가 내포물 사이를 끊임없이 이동하기 때문에 결과를 제공하지 않았으므로 처음에는 대략적으로 추정하여 나중에 더 정확하게 현지화하는 것이 불가능했습니다. 나는 파일의 시작 부분에서 그러한 과부하를 설명했습니다. ulong cntDebugBreak= 0 ; void DebugBreak ( ulong step) { if (step>=cntDebugBreak){cntDebugBreak++; DebugBreak ();} else cntDebugBreak++; } 그러나 호출이 보이지 않는 경우(일반적으로 디버거에서) 각 표현식 전에 매우 멋질 것입니다. PS는 코드를 수정했습니다. equivalent23 2011.03.26 10:17 #60 MetaEditor 4는 도구 창에서 도움말 위치에 대한 독창적인 솔루션을 가지고 있었고 도움말은 항상 텍스트 편집 창에서 바로 옆에 있었습니다. 메타에디터 5에도 도움말 상자를 넣을 수 있나요? 123456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
하나
안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
고정폭이 아닌 글꼴을 선택했습니다.
설정에서 Courier New 글꼴을 10포인트로 설정해 주세요.
말해봐, 거래에서 한 잔의 주문을 사용할 수 있습니까? (어드바이저와 함께)?
가능하지만 거래 전략 테스터 에서는 불가능합니다.
현재 Forex에서 주문서를 제공하는 사람은 거의 없습니다(Alpari는 테스트 모드에 있음).
디버거에 걸음 수 카운터가 없습니다. 그리고 주어진 단계에서 첫 번째 휴식을 취하기 위한 사전 설정 매개변수.
중단은 현재 무조건적이지만 DebugBreak()를 사용하여 이 제한을 해결할 수 있습니다.
다 그렇긴 하지만 코드에 포함된 파일에 설명된 하나의 유니버설 클래스에 대한 호출이 많은 상황에 봉착했습니다. 그리고 다른 조건에서 이 클래스 배열의 존재하지 않는 셀에 대한 호출이 있습니다. 프로그램 자체에는 수천 개의 알고리즘 단계가 있으므로 DebugBreak() + F11을 사용하여 오류가 발생한 단계를 추적하는 것은 매우 어렵습니다.
물론 나는 구식 방법(인쇄물과 논리적 추측)으로 상황을 벗어났다. 그러나 이것의 비용, 많은 시간의 작업. 주요 문제는 어떤 함수가 오류를 제공하는지가 아니라 어떤 함수가 값을 올바르게 계산하지 않아 다른 함수에 오류가 발생하는지였습니다. 즉, 필요한 것은 오류 그 자체가 아니라 바로 직전에 무슨 일이 일어났는지에 대한 지식이었습니다.
이것이 바로 일반 단계 추적 프로그램의 목적이며 새로운 실행 직후 지정된 단계로 이동할 수 있는 기능입니다(이전 단계를 모두 스크롤한 후).
나는 이 디자인을 의미했다:
예, 저도 그녀에 대해 이야기하고 있습니다. 5,000개 코드의 모든 라인에 그것을 넣는 것은 문제입니다. 그리고 중간 현지화는 항소가 내포물 사이를 끊임없이 이동하기 때문에 결과를 제공하지 않았으므로 처음에는 대략적으로 추정하여 나중에 더 정확하게 현지화하는 것이 불가능했습니다.
나는 파일의 시작 부분에서 그러한 과부하를 설명했습니다.
그러나 호출이 보이지 않는 경우(일반적으로 디버거에서) 각 표현식 전에 매우 멋질 것입니다.
PS는 코드를 수정했습니다.
MetaEditor 4는 도구 창에서 도움말 위치에 대한 독창적인 솔루션을 가지고 있었고 도움말은 항상 텍스트 편집 창에서 바로 옆에 있었습니다. 메타에디터 5에도 도움말 상자를 넣을 수 있나요?