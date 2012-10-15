메타에디터. 문제 및 솔루션. - 페이지 8

새 코멘트
 
dpm :
MT4에서 볼 수 있듯이 테스트 중 어드바이저의 작업을 볼 수있는 곳을 알려주십시오. 주문 등을 의미합니다. 그렇지 않으면 어드바이저의 작업 프로세스가 보이지 않을 때 작업을 보면서 전혀 편리하지 않습니다. 차트는 그렇지 않습니다!

지금까지 아무데도
 

sergey1294 :
пока нигде

추가하겠습니다: 핵심 단어는 " 아직 "입니다. 개발자들은 다른 많은 것들과 마찬가지로 시간이 지남에 따라 그렇게 하겠다고 약속했습니다. 그들은 일이 많습니다.
 
검색교체 기능에서 많이 필요합니다 ... SOS!
 
denkir :

검색교체 기능에서 많이 필요합니다 ... SOS!

또한 Ctrl + H가 있으며 이 창에서 검색 및 교체가 모두 가능합니다.


 
Renat :

또한 Ctrl + H가 있으며 이 창에서 검색 및 교체가 모두 가능합니다.

큰 자비! :-))

 

컴파일 후 "오류" 창에 경고가 표시되는 경우가 있는데, 이는 그다지 중요하지 않습니다. 아시다시피 노란색 삼각형으로 표시되어 있습니다. 예를 들어 표시된 라인에 경고가 표시되지 않도록 할 수 있습니까?

다음과 같은 줄이 있습니다. 

a=func(b);

그러면 컴파일 후 경고가 다음과 같이 표시됩니다. 초기화되지 않은 변수 'b' 사용 가능 .


이 줄을 다음과 같이 표시하지 않고 표시하고 싶습니다. 

a=func(b); //#ok

그리고 그것은 나타나지 않을 것입니다 ...

 
denkir :

이 줄을 다음과 같이 표시하지 않고 표시하고 싶습니다.

그리고 그것은 나타나지 않을 것입니다 ...

아니요, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다.

반대로 컴파일러 경고 의 범위를 확장할 것입니다.

 

안타깝네요... IMHO, 에디터가 더 유연할텐데...

그러나 그러한 계획은 질문입니다. 창 구분자를 만들 계획입니까? 코드와 함께 작동하지 않는 것은 때때로 매우 불편합니다 :-((

 

현재 코드의 복사본으로 새 창을 만듭니다.

결과적으로 동일한 코드 조각에 항상 위치 하는 2개의 창이 나타납니다.

현재 창에서 코드를 통해 이동하는 것과 상관없이 다른 창에서 코드의 다른 섹션을 볼 수 있도록 하는 방법은 무엇입니까?

 
denkir :

...윈도우 구분자를 만들 예정인가요? 코드와 함께 작동하지 않는 것은 때때로 매우 불편합니다 :-((

아무도 대답하지 않을 것입니까? :-((

123456789101112
새 코멘트