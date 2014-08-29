MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 20

콤첸코 2011.05.07 22:01

수정하는 방법을 알려주세요. mql5에서 손절매 값을 변경합니다. 넷째, 나는 쉽게 할 수 있다. 그래서 버전 5용 로봇을 리메이크하기 시작했고 막혔습니다.


 
이 기사 읽기 자신의 후행 정지점을 만드는 방법
 
테스터는 스토캐스틱(stochastic) 등의 필수 지표 없이 그래프를 뱉어내면 추가해야 하는데, 자동으로 추가하려면 어떻게 해야 할까요?
 
customprogrammi :
테스터는 필요한 지표, 스토캐스틱 대시 등 없이 그래프를 뱉어낸 다음 자동으로 추가되도록 만드는 방법을 추가해야 합니다.

필요한 템플릿을 사용하고 터미널 도움말 섹션 MetaTrader 5 도움말차트 작업템플릿 및 프로필 에서 템플릿에 대해 읽을 수 있습니다.

터미널에는 미리 정의된 몇 가지 템플릿 이름이 있습니다.

  • default.tpl 은 새 차트를 만들 때 자동으로 적용되는 기본 템플릿입니다.
  • tester.tpl 테스트 결과를 표시하는 차트에 사용되는 템플릿입니다.
  • debug.tpl MetaEditor 에서 MQL5 프로그램을 디버깅할 때 생성되는 차트에 적용되는 템플릿입니다.

필수 매개변수로 템플릿을 생성(또는 기존 것을 수정)하려면 차트를 필요에 따라 설정하고 적절한 명령을 사용하여 필요한 이름으로 템플릿을 저장합니다.

 
AUser :

누구든지 주제에 대한 예제, 기사를 제안할 수 있습니까?

AUser :

클라이언트 터미널의 전역 변수.


주제를 열어야 합니다. 도움말에서 실제 예를 하나도 찾지 못했습니다. 저는 여기 앉아서 그러한 변수를 만드는 방법을 알아 내려고 노력하고 있습니다. 내 옵션에서 오류가 발생합니다.

누구든지 주제에 대한 예제, 기사를 제안할 수 있습니까?


https://www.mql5.com/ru/docs/globals

사람들이 글자를 단어로 쓰고 합치는데 당신이 그렇게 무시하기 때문에 우리는 매뉴얼을 피우는 법을 배우고 있습니다.

GlobalVariableSet ("변수 이름", 집합 값)

전역 변수 에 대한 새 값을 설정합니다. 변수가 존재하지 않는 경우 시스템은 새 전역 변수를 생성합니다 .

 
AUser :

감사합니다. 여기 있습니다:

가열되지 않은 주전자인 내가 어떻게 따옴표에 대해 알 수 있습니까?))

mql5 참조의 경우 예가 없습니다))

 datetime    GlobalVariableSet (
   string   name,       // имя
   double   value       // устанавлимое значение
   );

매뉴얼에 따르면 전역 변수의 이름은 문자열로 지정되며 따옴표는 문자열을 지정하는 일반적인 방법입니다.

규칙이 규칙이기 때문에 규칙 을 읽으십시오.

다음과 같이 설정할 수 있습니다.

 string   name= "Глобальная_переменная" ;
double   value= 123.0456 ;
GlobalVariableSet(name,value);
mql4에서 새 막대 의 시작을 결정하는 절차가 있습니다.
void Fun_New_Bar() // 감지 기능 ..
{ // .. 새 막대
정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간
New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다.
if(New_Time!=Time[0]) // 시간 비교
{
New_Time=시간[0]; // 이제 시간은
New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다.
}
}
모든 것이 시계처럼 작동했습니다.

여기에서 mql5로 변경했습니다.
void Fun_New_Bar() // 감지 기능 ..
{ // .. 새 막대
정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간
New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다.
MqlTick last_tick;//마지막으로 들어오는 틱의 가격이 여기에 저장됩니다.
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick); // last_tick 구조를 현재 심볼의 마지막 가격으로 채웁니다.
if(New_Time!=last_tick.time) // 시간 비교
{
New_Time=last_tick.time; // 이제 시간은
New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다.
}
}
그러나 여기 New_Bar 변수가 매 틱마다 true가 되는 것이 있습니다.

아마도 나는 어떻게 든 새 막대의 시간을 올바르게 추출하지 못할 것입니다.
Khomtchenko :
그러나 여기 New_Bar 변수가 매 틱마다 true가 되는 것이 있습니다.

아마도 나는 어떻게 든 새 막대 의 시간을 올바르게 추출하지 못할 것입니다.

매번 새로운 틱 시간을 사용하고 물론 이전 틱 시간과 같지 않기 때문입니다.

이전 기능에서 막대의 시작 시간을 가져왔습니다. 여기에서 틱이 아닌 막대의 시간을 사용하십시오.

 
의심의 여지가 없지만 보여주기 위해 mql4 및 mql5에서 동일한 Expert Advisor를 만들고 테스트 결과를 비교한 사람이 있습니까? 코드가 올바르게 변환되면 완벽해야 합니다. 아니면 내가 틀렸어..?
