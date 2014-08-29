MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 20 1...131415161718192021222324252627...46 새 코멘트 --- 2011.05.07 22:15 #191 MQL5의 쓰기 및 적립 분기에서 이동됨 콤첸코 2011.05.07 22:01 수정하는 방법을 알려주세요. mql5에서 손절매 값을 변경합니다. 넷째, 나는 쉽게 할 수 있다. 그래서 버전 5용 로봇을 리메이크하기 시작했고 막혔습니다. Sergey Gritsay 2011.05.08 02:45 #192 sergeev : MQL5의 쓰기 및 적립 분기에서 이동됨 콤첸코 2011.05.07 22:01 수정하는 방법을 알려주세요. mql5에서 손절매 값을 변경합니다. 넷째, 나는 쉽게 할 수 있다. 그래서 버전 5용 로봇을 리메이크하기 시작했고 막혔습니다. 이 기사 읽기 자신의 후행 정지점을 만드는 방법 cst x747 2011.05.08 06:51 #193 테스터는 스토캐스틱(stochastic) 등의 필수 지표 없이 그래프를 뱉어내면 추가해야 하는데, 자동으로 추가하려면 어떻게 해야 할까요? Rashid Umarov 2011.05.08 13:32 #194 customprogrammi : 테스터는 필요한 지표, 스토캐스틱 대시 등 없이 그래프를 뱉어낸 다음 자동으로 추가되도록 만드는 방법을 추가해야 합니다. 필요한 템플릿을 사용하고 터미널 도움말 섹션 MetaTrader 5 도움말 → 차트 작업 → 템플릿 및 프로필 에서 템플릿에 대해 읽을 수 있습니다. 터미널에는 미리 정의된 몇 가지 템플릿 이름이 있습니다. default.tpl 은 새 차트를 만들 때 자동으로 적용되는 기본 템플릿입니다. tester.tpl 은 테스트 결과를 표시하는 차트에 사용되는 템플릿입니다. debug.tpl 은 MetaEditor 에서 MQL5 프로그램을 디버깅할 때 생성되는 차트에 적용되는 템플릿입니다. 필수 매개변수로 템플릿을 생성(또는 기존 것을 수정)하려면 차트를 필요에 따라 설정하고 적절한 명령을 사용하여 필요한 이름으로 템플릿을 저장합니다. --- 2011.05.08 23:27 #195 AUser : 누구든지 주제에 대한 예제, 기사를 제안할 수 있습니까? http://docs.mql4.com/en/globals Глобальные переменные - Документация на MQL4 docs.mql4.com Глобальные переменные - Документация на MQL4 Mykola Demko 2011.05.09 00:02 #196 AUser : 클라이언트 터미널의 전역 변수. 주제를 열어야 합니다. 도움말에서 실제 예를 하나도 찾지 못했습니다. 저는 여기 앉아서 그러한 변수를 만드는 방법을 알아 내려고 노력하고 있습니다. 내 옵션에서 오류가 발생합니다. 누구든지 주제에 대한 예제, 기사를 제안할 수 있습니까? https://www.mql5.com/ru/docs/globals 사람들이 글자를 단어로 쓰고 합치는데 당신이 그렇게 무시하기 때문에 우리는 매뉴얼을 피우는 법을 배우고 있습니다. GlobalVariableSet ("변수 이름", 집합 값) 전역 변수 에 대한 새 값을 설정합니다. 변수가 존재하지 않는 경우 시스템은 새 전역 변수를 생성합니다 . Mykola Demko 2011.05.09 13:52 #197 AUser : 감사합니다. 여기 있습니다: 가열되지 않은 주전자인 내가 어떻게 따옴표에 대해 알 수 있습니까?)) mql5 참조의 경우 예가 없습니다)) datetime GlobalVariableSet ( string name, // имя double value // устанавлимое значение ); 매뉴얼에 따르면 전역 변수의 이름은 문자열로 지정되며 따옴표는 문자열을 지정하는 일반적인 방법입니다. 규칙이 규칙이기 때문에 규칙 을 읽으십시오. 다음과 같이 설정할 수 있습니다. string name= "Глобальная_переменная" ; double value= 123.0456 ; GlobalVariableSet(name,value); Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName www.mql5.com Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName - Документация по MQL5 Юрий Хомченко 2011.05.09 15:04 #198 mql4에서 새 막대 의 시작을 결정하는 절차가 있습니다. void Fun_New_Bar() // 감지 기능 .. { // .. 새 막대 정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간 New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다. if(New_Time!=Time[0]) // 시간 비교 { New_Time=시간[0]; // 이제 시간은 New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다. } } 모든 것이 시계처럼 작동했습니다. 여기에서 mql5로 변경했습니다. void Fun_New_Bar() // 감지 기능 .. { // .. 새 막대 정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간 New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다. MqlTick last_tick;//마지막으로 들어오는 틱의 가격이 여기에 저장됩니다. SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick); // last_tick 구조를 현재 심볼의 마지막 가격으로 채웁니다. if(New_Time!=last_tick.time) // 시간 비교 { New_Time=last_tick.time; // 이제 시간은 New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다. } } 그러나 여기 New_Bar 변수가 매 틱마다 true가 되는 것이 있습니다. 아마도 나는 어떻게 든 새 막대의 시간을 올바르게 추출하지 못할 것입니다. Обработчик события "новый бар" 2010.10.04Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье. 포럼을 어지럽히 지 않도록 Learning and writing together [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 --- 2011.05.09 15:15 #199 Khomtchenko : 그러나 여기 New_Bar 변수가 매 틱마다 true가 되는 것이 있습니다. 아마도 나는 어떻게 든 새 막대 의 시간을 올바르게 추출하지 못할 것입니다. 매번 새로운 틱 시간을 사용하고 물론 이전 틱 시간과 같지 않기 때문입니다. 이전 기능에서 막대의 시작 시간을 가져왔습니다. 여기에서 틱이 아닌 막대의 시간을 사용하십시오. Юрий Хомченко 2011.05.09 15:53 #200 의심의 여지가 없지만 보여주기 위해 mql4 및 mql5에서 동일한 Expert Advisor를 만들고 테스트 결과를 비교한 사람이 있습니까? 코드가 올바르게 변환되면 완벽해야 합니다. 아니면 내가 틀렸어..? 1...131415161718192021222324252627...46 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
수정하는 방법을 알려주세요. mql5에서 손절매 값을 변경합니다. 넷째, 나는 쉽게 할 수 있다. 그래서 버전 5용 로봇을 리메이크하기 시작했고 막혔습니다.
테스터는 필요한 지표, 스토캐스틱 대시 등 없이 그래프를 뱉어낸 다음 자동으로 추가되도록 만드는 방법을 추가해야 합니다.
필요한 템플릿을 사용하고 터미널 도움말 섹션 MetaTrader 5 도움말 → 차트 작업 → 템플릿 및 프로필 에서 템플릿에 대해 읽을 수 있습니다.
터미널에는 미리 정의된 몇 가지 템플릿 이름이 있습니다.
필수 매개변수로 템플릿을 생성(또는 기존 것을 수정)하려면 차트를 필요에 따라 설정하고 적절한 명령을 사용하여 필요한 이름으로 템플릿을 저장합니다.
클라이언트 터미널의 전역 변수.
주제를 열어야 합니다. 도움말에서 실제 예를 하나도 찾지 못했습니다. 저는 여기 앉아서 그러한 변수를 만드는 방법을 알아 내려고 노력하고 있습니다. 내 옵션에서 오류가 발생합니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
사람들이 글자를 단어로 쓰고 합치는데 당신이 그렇게 무시하기 때문에 우리는 매뉴얼을 피우는 법을 배우고 있습니다.
GlobalVariableSet ("변수 이름", 집합 값)
전역 변수 에 대한 새 값을 설정합니다. 변수가 존재하지 않는 경우 시스템은 새 전역 변수를 생성합니다 .
감사합니다. 여기 있습니다:
가열되지 않은 주전자인 내가 어떻게 따옴표에 대해 알 수 있습니까?))
mql5 참조의 경우 예가 없습니다))
매뉴얼에 따르면 전역 변수의 이름은 문자열로 지정되며 따옴표는 문자열을 지정하는 일반적인 방법입니다.
규칙이 규칙이기 때문에 규칙 을 읽으십시오.
다음과 같이 설정할 수 있습니다.
{ // .. 새 막대
정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간
New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다.
if(New_Time!=Time[0]) // 시간 비교
{
New_Time=시간[0]; // 이제 시간은
New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다.
}
}
여기에서 mql5로 변경했습니다.
{ // .. 새 막대
정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간
New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다.
MqlTick last_tick;//마지막으로 들어오는 틱의 가격이 여기에 저장됩니다.
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick); // last_tick 구조를 현재 심볼의 마지막 가격으로 채웁니다.
if(New_Time!=last_tick.time) // 시간 비교
{
New_Time=last_tick.time; // 이제 시간은
New_Bar=참; // 새 막대가 있습니다.
}
}
아마도 나는 어떻게 든 새 막대의 시간을 올바르게 추출하지 못할 것입니다.
그러나 여기 New_Bar 변수가 매 틱마다 true가 되는 것이 있습니다.
매번 새로운 틱 시간을 사용하고 물론 이전 틱 시간과 같지 않기 때문입니다.
이전 기능에서 막대의 시작 시간을 가져왔습니다. 여기에서 틱이 아닌 막대의 시간을 사용하십시오.