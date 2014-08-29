MQL5에서 함께 배우고 쓰기 - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...46 새 코멘트 Юрий Хомченко 2011.05.09 15:54 #201 потому что вы берете каждый раз новое время тика, и оно конечно не равно предыдущему. 이전 기능에서 막대의 시작 시간을 가져왔습니다. 여기에서 틱이 아닌 막대의 시간을 사용하십시오. 코드에서 어떤 매개변수로 변경할 것인지 멍청한 사람에게 설명하십시오. 틱 시간이 아닌 바 시간을 설명하는 방법은 무엇입니까? --- 2011.05.09 16:10 #202 Khomtchenko : 멍청한 사람에게 코드에서 어떤 매개변수로 변경할지 설명하세요. 틱 시간이 아닌 바 시간을 설명하는 방법은 무엇입니까? 이와 같이 https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5 Sergey Gritsay 2011.05.09 16:37 #203 Khomtchenko : 멍청한 사람에게 코드에서 어떤 매개변수로 변경할지 설명하세요. 틱 시간이 아닌 바 시간을 설명하는 방법은 무엇입니까? 여기에 모든 것이 일반적으로 설명되는 이벤트 처리기 "새 막대" 입니다. 일반적으로 우리는 질문을 하기 전에 기사와 기본 코드를 보는 데 너무 게으르지 않습니다. Юрий Хомченко 2011.05.09 21:27 #204 Вот тут все популярно описано Обработчик события "новый бар" 일반적으로 우리는 질문을 하기 전에 기사와 기본 코드를 보는 데 너무 게으르지 않습니다. 예, 거기를 보았습니다. 우리는 건강을 위해 시작했고 특정 작업을 수행하는 몇 가지 파일로 끝났지만 기능만 있으면 됩니다. 최종 제품의 코드를 제공할 수 없습니다. 그들은 엉망이되었습니다 ... Юрий Хомченко 2011.05.09 22:57 #205 여기 mql4에서 다섯 줄로 새 막대 가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 그리고 이제 많은 파일이 작성되었습니다. 어디에 둘지, 프로그램 내부에 무엇을 쓸지 명확하지 않습니다 ... 요컨대, 전문가가 있다면 내가 고통받지 않도록 코드의 예를 제공하십시오. 그리고 나 자신도 누구라도 도서관에 보낼 수 있습니다. 심지어 전자적이거나 심지어 실제입니다. Обработчик события "новый бар" 2010.10.04Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье. Igor Volodin 2011.05.09 23:33 #206 Khomtchenko : 의심의 여지가 없지만 보여주기 위해 mql4 및 mql5에서 동일한 Expert Advisor를 만들고 테스트 결과를 비교한 사람이 있습니까? 코드가 올바르게 변환되면 완벽해야 합니다. 아니면 내가 틀렸어..? 여기 저기에 bar-by-bar가 있고 mql5에서 로직이 onTick에 있다면 비슷하게 나올 것입니다. 유일한 차이점은 스프레드에 있습니다. 5-ke 기록에는 스프레드가 포함되어 있습니다. 4-ke 테스터에서 실행 확산은 터미널의 현재 확산과 같습니다. 테스트가 "모든 틱"이라면 아마도 훨씬 적을 것입니다. 틱 생성 알고리즘은 버전이 다릅니다. Sergey Gritsay 2011.05.09 23:36 #207 Khomtchenko : 여기 mql4에서 다섯 줄로 새 막대 가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 그리고 이제 많은 파일이 작성되었습니다. 어디에 둘지, 프로그램 내부에 무엇을 쓸지 명확하지 않습니다 ... 요컨대, 전문가가 있다면 내가 고통받지 않도록 코드의 예를 제공하십시오. 그리고 나 자신도 누구라도 도서관에 보낼 수 있습니다. 심지어 전자적이거나 심지어 실제입니다. 잠시만, lastbar 변수를 정적 또는 전역 수준으로 선언하고 전역 수준에서 iTime 배열을 선언합니다. bool NewBar() { if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,iTime)< 1 ) return ( false ); if (lastbar!=iTime[ 0 ]) { lastbar=iTime[ 0 ]]; return ( true ); } else { return ( false ); } } Igor Volodin 2011.05.09 23:38 #208 페이지에는 isNewBar 함수가 포함된 예제가 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2804/38752#comment_38752 Что меняет режим тестера "только цены открытия"? www.mql5.com Собственно, для советника работающего по onTick, в режиме "Только цены открытия" при тестировании все вычисления индикаторов и вызов функции OnTick() в экспертах происходит только один раз на бар. Юрий Хомченко 2011.05.10 19:50 #209 1. mql4와 mql5에서 같은 전략을 테스트한 결과를 물어본 것은 헛되지 않았다. 나는 조건이 진입 요건을 충족하면 새로운 막대에서 시장에 진입하고 지표가 역 신호를 나타내면 포지션을 닫고 새로운 막대에서 다시 진입했습니다. mql4에서 이 절차를 사용하여 새 막대에 입력했습니다. void Fun_New_Bar() // Ф-ия обнаружения .. { // .. 새 막대 정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간 New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다. if(New_Time!=Time[0]) // 시간 비교 { New_Time=시간[0]; // 이제 시간은 New_Bar=참; // 새로운 바를 얻었다 } } 내 전략에 따라 mql4에서 로봇을 테스트한 결과는 다음과 같습니다. 새 막대를 결정하기 위해 보낸 절차에 감사합니다. 그들은 일한다. 오래 기다리지 않도록 새로운 바에 Alert를 작성하는 스크립트를 작성하고 M1에서 확인했습니다. 그러나 동일한 전략은 mql5 EA의 두 절차에서 완전히 다른 결과(및 동일한 결과)를 제공합니다. 내가 상의를 찢고 발을 구르는 것이 헛된 것이 아닙니다. 결과를 반복하고 싶지만 일치하지 않습니다. mql4에서 onStart 함수는 다음과 같습니다. 정수 시작() { 게틴(); Fun_New_Bar(); if (New_Bar==false) return(0); (총()>0) 경우 { 닫기판매종료(); 닫기구매종료(); } if(총()<1) { 오픈바이(); 오픈셀(); } 리턴(0); } mlq5에서도 거의 동일합니다. 무효 OnTick() { 게틴(); if (NewBar()) { if (총()>0) TryToClose(); if(총()<1) { OpenBuy(Lot,10,"EUR/USD(구매)",102406); OpenSell(Lot,10,"EUR/USD(판매)",102406); } } } 표시기 매개변수 처리를 위한 GetIn 및 Total() - mql4에 필요한 매직 또는 mql5에 필요한 기호가 있는 위치 수를 제공합니다. 돕다. ASCTrend 시스템 논의 Mt4 지원 종료. Юрий Хомченко 2011.05.10 20:59 #210 불일치의 원인을 찾은 것 같아요. 당신은 믿지 않을 것입니다. MT4와 MT5는 견적 내역이 다릅니다. 조금 다른 것 같지만 전략은 엄청난 차이로 테스트됩니다!!!! 다음은 여러 터미널에 있는 하나의 플롯입니다. 자세히 보시면 차이가 있습니다. 작은? 그리고 전략 테스트 결과의 차이는 무엇입니까? 그것도 작은가요??? 개발자에게 연락하겠습니다! 무슨 베타!!! 1...141516171819202122232425262728...46 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
потому что вы берете каждый раз новое время тика, и оно конечно не равно предыдущему.
이전 기능에서 막대의 시작 시간을 가져왔습니다. 여기에서 틱이 아닌 막대의 시간을 사용하십시오.
코드에서 어떤 매개변수로 변경할 것인지 멍청한 사람에게 설명하십시오.
틱 시간이 아닌 바 시간을 설명하는 방법은 무엇입니까?
여기에 모든 것이 일반적으로 설명되는 이벤트 처리기 "새 막대" 입니다.
Вот тут все популярно описано Обработчик события "новый бар"
여기 mql4에서 다섯 줄로 새 막대 가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 그리고 이제 많은 파일이 작성되었습니다. 어디에 둘지, 프로그램 내부에 무엇을 쓸지 명확하지 않습니다 ...
요컨대, 전문가가 있다면 내가 고통받지 않도록 코드의 예를 제공하십시오. 그리고 나 자신도 누구라도 도서관에 보낼 수 있습니다. 심지어 전자적이거나 심지어 실제입니다.
의심의 여지가 없지만 보여주기 위해 mql4 및 mql5에서 동일한 Expert Advisor를 만들고 테스트 결과를 비교한 사람이 있습니까? 코드가 올바르게 변환되면 완벽해야 합니다. 아니면 내가 틀렸어..?
여기 저기에 bar-by-bar가 있고 mql5에서 로직이 onTick에 있다면 비슷하게 나올 것입니다.
유일한 차이점은 스프레드에 있습니다. 5-ke 기록에는 스프레드가 포함되어 있습니다. 4-ke 테스터에서 실행 확산은 터미널의 현재 확산과 같습니다.
테스트가 "모든 틱"이라면 아마도 훨씬 적을 것입니다. 틱 생성 알고리즘은 버전이 다릅니다.
잠시만, lastbar 변수를 정적 또는 전역 수준으로 선언하고 전역 수준에서 iTime 배열을 선언합니다.
페이지에는 isNewBar 함수가 포함된 예제가 있습니다.
1. mql4와 mql5에서 같은 전략을 테스트한 결과를 물어본 것은 헛되지 않았다.
나는 조건이 진입 요건을 충족하면 새로운 막대에서 시장에 진입하고 지표가 역 신호를 나타내면 포지션을 닫고 새로운 막대에서 다시 진입했습니다.
mql4에서 이 절차를 사용하여 새 막대에 입력했습니다.
void Fun_New_Bar() // Ф-ия обнаружения ..
{ // .. 새 막대
정적 날짜 시간 New_Time=0; // 현재 막대의 시간
New_Bar=거짓; // 새 막대가 없습니다.
if(New_Time!=Time[0]) // 시간 비교
{
New_Time=시간[0]; // 이제 시간은
New_Bar=참; // 새로운 바를 얻었다
}
}
내 전략에 따라 mql4에서 로봇을 테스트한 결과는 다음과 같습니다.
새 막대를 결정하기 위해 보낸 절차에 감사합니다. 그들은 일한다. 오래 기다리지 않도록 새로운 바에 Alert를 작성하는 스크립트를 작성하고 M1에서 확인했습니다.
그러나 동일한 전략은 mql5 EA의 두 절차에서 완전히 다른 결과(및 동일한 결과)를 제공합니다.
내가 상의를 찢고 발을 구르는 것이 헛된 것이 아닙니다. 결과를 반복하고 싶지만 일치하지 않습니다.
mql4에서 onStart 함수는 다음과 같습니다.
정수 시작()
{
게틴();
Fun_New_Bar();
if (New_Bar==false) return(0);
(총()>0) 경우
{
닫기판매종료();
닫기구매종료();
}
if(총()<1)
{
오픈바이();
오픈셀();
}
리턴(0);
}
mlq5에서도 거의 동일합니다.
무효 OnTick()
{
게틴();
if (NewBar())
{
if (총()>0) TryToClose();
if(총()<1)
{
OpenBuy(Lot,10,"EUR/USD(구매)",102406);
OpenSell(Lot,10,"EUR/USD(판매)",102406);
}
}
}
표시기 매개변수 처리를 위한 GetIn 및 Total() - mql4에 필요한 매직 또는 mql5에 필요한 기호가 있는 위치 수를 제공합니다.
불일치의 원인을 찾은 것 같아요. 당신은 믿지 않을 것입니다. MT4와 MT5는 견적 내역이 다릅니다. 조금 다른 것 같지만 전략은 엄청난 차이로 테스트됩니다!!!!
다음은 여러 터미널에 있는 하나의 플롯입니다.
자세히 보시면 차이가 있습니다. 작은? 그리고 전략 테스트 결과의 차이는 무엇입니까? 그것도 작은가요???
개발자에게 연락하겠습니다! 무슨 베타!!!