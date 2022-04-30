MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 79 1...727374757677787980818283848586...88 새 코멘트 Vladimir Karputov 2020.11.10 14:32 #781 Rashid Umarov : head() 메서드( https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html )는 로그 출력이 아닌 객체를 반환하기 때문입니다. 내용을 보려면 객체를 명시적으로 print()에 보내야 합니다. 편의를 위해 이 aconda 는 print() 명령이 호출된 것처럼 객체를 인쇄합니다. 인쇄 없이 jupyter 노트북의 다양한 예제에 대해 head 메서드를 성공적으로 사용합니다. 그러나 이 방법은 MetaEditor가 생성하는 DataFrade 개체에 대해 특별히 작동하지 않습니다. 그것이 내가 질문한 이유입니다. MetaEditor에서 생성된 개체에 무슨 문제가 있습니까? 왜 head 메서드는 모든 예제에서 작동하지만 MetaEditor에서 생성한 개체에서는 작동하지 않습니까? [삭제] 2020.11.10 14:52 #782 Vladimir Karputov : 인쇄 없이 jupyter 노트북의 다양한 예제에 대해 head 메서드를 성공적으로 사용합니다. 그러나 이 방법은 MetaEditor가 생성하는 DataFrade 개체에 대해 특별히 작동하지 않습니다. 그것이 내가 질문한 이유입니다. MetaEditor에서 생성된 개체에 무엇이 문제입니까? 왜 head 메소드는 모든 예제에서 작동하지만 MetaEditor에서 생성된 객체에는 작동하지 않습니까? IPython은 자동으로 출력(무엇을 인쇄할지 이해), 터미널은 분명히 다르게 해석합니다. Vladimir Karputov 2020.11.10 14:53 #783 Maxim Dmitrievsky : IPython은 자동으로 출력(무엇을 인쇄할지 이해), 터미널은 분명히 다르게 해석합니다. 그래서 터미널이 아닌 예제를 실행합니다. 마크업된 모든 DataFrame 개체는 head 메서드를 사용하여 5줄을 성공적으로 인쇄하지만 MetaEditor에서 생성된 개체는 인쇄하지 않습니다. [삭제] 2020.11.10 14:55 #784 Vladimir Karputov : 그래서 터미널이 아닌 예제를 실행합니다. 마크업된 모든 DataFrame 개체는 head 메서드를 사용하여 5줄을 성공적으로 인쇄하지만 MetaEditor에서 생성된 개체는 인쇄하지 않습니다. 그럼 마법이야 그런데 목록에 코드가 2번 복제되었습니다. Vladimir Karputov 2020.11.10 15:02 #785 Maxim Dmitrievsky : 그럼 마법이야 그런데 목록에 코드가 2번 복제되었습니다. 감사합니다. 아마도 복사하여 붙여넣을 것입니다. [삭제] 2020.11.11 14:26 #786 안녕하세요. 나는 곤경에 처해있다! 왜 오류가 나는지 이해할 수 없습니다. 간단히 말해서. 아나콘다를 설치했습니다. 수행: conda 업데이트 conda, conda 업데이트 anaconda 설치된 파이참 새 프로젝트 pr1을 만들었습니다. PyCharm 에서 로그아웃 pr1 환경에서 pip install metatrader5를 수행했습니다. 파이참 출시 import metatrader5를 mt5로 추가하면 문제가 시작됩니다.... PyCharm이 무언가를 인덱싱하는 동안 다음 그림이 표시됩니다. 그러나 인덱싱이 완료되고 코드를 실행하면 .... : metatrader5 모듈이 없습니다. 어때요? 프로젝트 설정에 있고 Anaconda에는 있지만 시작하면 그렇지 않습니다!!! 뭐가 문제 야? [삭제] 2020.11.12 10:08 #787 나는 스스로 대답한다. 수입 mt5로 metatrader5 - 잘못된 올바른 방법은 다음과 같습니다. M etaTrader5를 mt5로 가져오기 Vladimir Karputov 2020.11.17 16:48 #788 각 값이 1씩 증가하도록 numpy 배열을 얻는 방법은 무엇입니까? 몇 가지 요소가 필요했지만 다음 숫자는 다음과 같았습니다. import numpy as np X = np.array([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ]) 하지만 100개의 요소로 구성된 배열이 필요하다면 어떻게 될까요? [삭제] 2020.11.17 17:12 #789 Vladimir Karputov : 각 값이 1씩 증가하도록 numpy 배열을 얻는 방법은 무엇입니까? 몇 가지 요소가 필요했지만 다음 숫자는 다음과 같았습니다. 하지만 100개의 요소로 구성된 배열이 필요하다면 어떻게 될까요? np.arange(100) n.p. 배열 ([x 에 대한 x in 범위 ( 100 )]) [삭제] 2020.11.19 16:24 #790 뉴비의 또 다른 질문. 상황은 이렇다. 지표가 있습니다. 차트에 추가하면 "콜드" 모드에서 7-8초 동안 계산됩니다. 이제 나는 파이썬에서 모든 것을 똑같이 썼습니다. 차이점은 python이 .csv 파일에 데이터를 씁니다. 여기 저기 계산이 2019년 1월 1일부터 시작됩니다. 이제 진짜 질문은 다음과 같습니다. 무엇이 이것을 일으킬 수 있습니까? Python은 2시간 30분 동안 작업을 진행했습니다! 멈춰서 아쉬울뿐.. 벌써끝나면 어떡해... 조금 추가하겠습니다. 모든 것이 묶여있다 copy_ticks_range 하루 만에 티키를 요청합니다. 끝났어... 거의 세 시간. 그리고 어떻게 생각해야 할까요? <<< 거의 의미 2:58 >>> 알겠습니다, MT5 연결시 손실, 기타 오버헤드 순간.... 하지만, 8초 대 3시간..... ???????? 처럼 ??????????? [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 패턴을 찾고 성배가 존재합니까? 1...727374757677787980818283848586...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
head() 메서드( https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html )는 로그 출력이 아닌 객체를 반환하기 때문입니다. 내용을 보려면 객체를 명시적으로 print()에 보내야 합니다.
편의를 위해 이 aconda 는 print() 명령이 호출된 것처럼 객체를 인쇄합니다.
인쇄 없이 jupyter 노트북의 다양한 예제에 대해 head 메서드를 성공적으로 사용합니다. 그러나 이 방법은 MetaEditor가 생성하는 DataFrade 개체에 대해 특별히 작동하지 않습니다. 그것이 내가 질문한 이유입니다. MetaEditor에서 생성된 개체에 무슨 문제가 있습니까? 왜 head 메서드는 모든 예제에서 작동하지만 MetaEditor에서 생성한 개체에서는 작동하지 않습니까?
IPython은 자동으로 출력(무엇을 인쇄할지 이해), 터미널은 분명히 다르게 해석합니다.
그래서 터미널이 아닌 예제를 실행합니다. 마크업된 모든 DataFrame 개체는 head 메서드를 사용하여 5줄을 성공적으로 인쇄하지만 MetaEditor에서 생성된 개체는 인쇄하지 않습니다.
그럼 마법이야그런데 목록에 코드가 2번 복제되었습니다.
감사합니다. 아마도 복사하여 붙여넣을 것입니다.
metatrader5 모듈이 없습니다. 어때요? 프로젝트 설정에 있고 Anaconda에는 있지만 시작하면 그렇지 않습니다!!!
수입 mt5로 metatrader5 - 잘못된
올바른 방법은 다음과 같습니다. M etaTrader5를 mt5로 가져오기
각 값이 1씩 증가하도록 numpy 배열을 얻는 방법은 무엇입니까?
몇 가지 요소가 필요했지만 다음 숫자는 다음과 같았습니다.
하지만 100개의 요소로 구성된 배열이 필요하다면 어떻게 될까요?
np.arange(100)
뉴비의 또 다른 질문.
상황은 이렇다. 지표가 있습니다. 차트에 추가하면 "콜드" 모드에서 7-8초 동안 계산됩니다.
이제 나는 파이썬에서 모든 것을 똑같이 썼습니다. 차이점은 python이 .csv 파일에 데이터를 씁니다.
여기 저기 계산이 2019년 1월 1일부터 시작됩니다.
이제 진짜 질문은 다음과 같습니다. 무엇이 이것을 일으킬 수 있습니까?
Python은 2시간 30분 동안 작업을 진행했습니다! 멈춰서 아쉬울뿐.. 벌써끝나면 어떡해...
조금 추가하겠습니다. 모든 것이 묶여있다
하루 만에 티키를 요청합니다.
끝났어... 거의 세 시간. 그리고 어떻게 생각해야 할까요? <<< 거의 의미 2:58 >>>
알겠습니다, MT5 연결시 손실, 기타 오버헤드 순간.... 하지만, 8초 대 3시간..... ???????? 처럼 ???????????