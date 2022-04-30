MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 84 1...777879808182838485868788 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2021.01.24 18:28 #831 ferox875 : 안녕하세요, 토론에서 여러 페이지를 읽은 후 다음 질문에 대한 구체적인 내용을 찾지 못했습니다. - 현재 MT와 R을 통합하기 위해 MetaTraderR 또는 MetaTrader5 패키지와 같이 작동하는 것이 있습니까? 만세 무엇과 통합하는 데 관심이 있습니까? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python 또는 R<->Python ? Виктор Астахов 2021.01.25 20:12 #832 말도 안되는 소리. mt5.symbols_get을 통해 심볼에 대한 데이터를 수신합니다. 가격을 제외하고 모든 것이 맞습니다. 22.05의 가격은 75800이었습니다. 게다가 보통 모든 것이 정확하지만 때로는 이와 같습니다. 그게 다 뭐야? 그것을 극복하는 방법? MetaQuotes 2021.01.26 16:34 #833 MetaTrader 5 베타 빌드 2765에 사용할 수 있는 새 버전의 MetaTrader5-Python-5.0.34 pip install --upgrade metatrader5 추가된 기능 market_book_add , market_book_release , market_book_get import MetaTrader5 as mt5 import time mt5.initialize() print(mt5.version()) print(mt5.last_error()) mt5.market_book_add( 'EURUSD' ) for i in range( 10 ): time.sleep( 5 ) print() items = mt5.market_book_get( 'EURUSD' ) print(items) # alternative # if items: # for it in items: # print(it._asdict()) mt5.market_book_release( 'EURUSD' ) mt5.shutdown() Jonathan Pereira 2021.01.26 19:01 #834 MetaQuotes : MetaTrader 5 베타 빌드 2765에 사용할 수 있는 새 버전의 MetaTrader5-Python-5.0.34 추가된 기능 market_book_add , market_book_release , market_book_get 안녕하세요 ....이 새로운 기능에 감사드립니다 .... 브라질 증권 거래소 (B3)의 거래자에게 매우 중요합니다. 강조 표시된 필드가 무엇인지 알고 싶습니다. 유형 작업 유형이라는 것을 알고 있지만 다음과 같은 번역이 있는지 궁금합니다. 1-구매 2-판매. { 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0} Jonathan Pereira 2021.01.26 19:08 #835 Jonathan Pereira : 안녕하세요 ....이 새로운 기능에 감사드립니다 .... 브라질 증권 거래소 (B3)의 거래자에게 매우 중요합니다. 강조 표시된 필드가 무엇인지 알고 싶습니다. 유형 작업 유형이라는 것을 알고 있지만 다음과 같은 번역이 있는지 궁금합니다. 1-구매 2-판매. 받은거 같은데... 1이 있는 모든 것이 판매가 가장 높은 곳입니다. volume_dbl 필드는 동일한 볼륨이지만 부동 표현이 있습니다. 새로운 기능을 추가해주셔서 다시 한 번 감사드립니다. Vladimir Perervenko 2021.01.26 20:30 #836 MetaQuotes : MetaTrader 5 베타 빌드 2765에 사용할 수 있는 새 버전의 MetaTrader5-Python-5.0.34 추가된 기능 market_book_add , market_book_release , market_book_get 문서에 설명을 추가하시겠습니까? BillionerClub 2021.02.01 15:44 #837 시원한! Python을 MT5에 연결하고 터미널에서 첫 번째 데이터를 로드했습니다. Sivoraksha-ia 2021.02.03 03:25 #838 문제가 무엇인지 알 수 없습니다. copy_ticks_from을 사용하여 파이썬에 틱을 업로드하려고하는데 빈 데이터 프레임이 제공됩니다. 동시에 같은 날짜에 대한 copy_rates_from이 제대로 작동하고 symbol_info_tick 이 제대로 작동합니다. 도구 Si-3.21, 브로커 열기. [삭제] 2021.02.03 14:51 #839 Sivoraksha-ia : 문제가 무엇인지 알 수 없습니다. copy_ticks_from을 사용하여 파이썬에 틱을 업로드하려고하는데 빈 데이터 프레임이 제공됩니다. 동시에 같은 날짜에 대한 copy_rates_from이 제대로 작동하고 symbol_info_tick 이 제대로 작동합니다. 도구 Si-3.21, 브로커 열기. " copy_ticks_from "에 대해 모르지만 이 구성은 올바르게 작동합니다. ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5. COPY_TICKS_ALL ) Sivoraksha-ia 2021.02.10 09:16 #840 Сергей Таболин : " copy_ticks_from "에 대해 모르지만 이 구성은 올바르게 작동합니다. 이상하지만 빈 테이블도 도착합니다. Quick에서와 같이 터미널 자체에서 업로드가 작동하려면 무엇이든 열어야 합니까? 1...777879808182838485868788 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, 토론에서 여러 페이지를 읽은 후 다음 질문에 대한 구체적인 내용을 찾지 못했습니다.
- 현재 MT와 R을 통합하기 위해 MetaTraderR 또는 MetaTrader5 패키지와 같이 작동하는 것이 있습니까?
무엇과 통합하는 데 관심이 있습니까? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python 또는 R<->Python ?
말도 안되는 소리. mt5.symbols_get을 통해 심볼에 대한 데이터를 수신합니다. 가격을 제외하고 모든 것이 맞습니다. 22.05의 가격은 75800이었습니다. 게다가 보통 모든 것이 정확하지만 때로는 이와 같습니다. 그게 다 뭐야?
그것을 극복하는 방법?
MetaTrader 5 베타 빌드 2765에 사용할 수 있는 새 버전의 MetaTrader5-Python-5.0.34
추가된 기능 market_book_add , market_book_release , market_book_get
안녕하세요 ....이 새로운 기능에 감사드립니다 .... 브라질 증권 거래소 (B3)의 거래자에게 매우 중요합니다.
강조 표시된 필드가 무엇인지 알고 싶습니다.
유형 작업 유형이라는 것을 알고 있지만 다음과 같은 번역이 있는지 궁금합니다.
1-구매
2-판매.
받은거 같은데...
1이 있는 모든 것이 판매가 가장 높은 곳입니다.
volume_dbl 필드는 동일한 볼륨이지만 부동 표현이 있습니다.
새로운 기능을 추가해주셔서 다시 한 번 감사드립니다.
문서에 설명을 추가하시겠습니까?
시원한! Python을 MT5에 연결하고 터미널에서 첫 번째 데이터를 로드했습니다.
문제가 무엇인지 알 수 없습니다. copy_ticks_from을 사용하여 파이썬에 틱을 업로드하려고하는데 빈 데이터 프레임이 제공됩니다. 동시에 같은 날짜에 대한 copy_rates_from이 제대로 작동하고 symbol_info_tick 이 제대로 작동합니다. 도구 Si-3.21, 브로커 열기.
" copy_ticks_from "에 대해 모르지만 이 구성은 올바르게 작동합니다.
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5. COPY_TICKS_ALL )
