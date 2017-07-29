초보자를 위한 순진한 전략. - 페이지 19 1...121314151617181920 새 코멘트 Andrew Petras 2017.06.24 18:07 #181 피터 코노우 : 두 MA에서 성공적으로 "전리품을 끊었다"면 이 전략에 순진한 것은 없습니다. 그러나 여전히, 뉴비는 그것을 좋아합니다. 나는 그것을 "순진한"목록에서 쓸지 여부를 모릅니다 ... Ed Seykota와의 인터뷰에서: - 귀하의 거래 프로그램은 실제로 어떻게 수행되었습니까? - 프로그램이 완벽하게 작동했습니다. 문제는 시스템 신호를 조정하는 것을 거부할 수 없는 경영진이었습니다. 예를 들어, 프로그램이 한때 설탕을 구매하라는 신호를 주었을 때 당시 5센트 수준이었던 것을 기억합니다. 당국은 시장이 이미 과매수 상태라고 판단하고 이 신호를 무시했습니다. 시장이 계속 상승하자 새로운 결정이 내려졌습니다. 첫 번째 20포인트 후퇴[100포인트는 1센트]에서 매수하기로 결정했습니다. 그러나 후퇴는 없었고 첫 번째 30포인트 반응에서 구매라는 결정이 변경되었습니다. 하지만 시장은 큰 반등 없이 완강하게 상승했고, 당국은 반등 수준을 50포인트로, 다시 100포인트로 상향 조정했다. 결국 설탕이 9센트 정도였을 때 시장이 낙관적이어서 가격이 훨씬 더 오르기 전에 사는 것이 낫다고 판단했습니다. 그리고 이 수준에서 우리는 관리 계정에 대한 롱 포지션을 열었습니다. 짐작할 수 있듯이 시장은 곧 정점을 찍었습니다. 경영진은 매도 신호를 무시함으로써 실수를 가중시켰습니다. 이 신호 역시 매우 수익성이 높을 수 있었습니다. 이러한 모든 개입의 결과, 올해 가장 수익성이 높은 거래가 손실로 끝났습니다. 그 결과 연간 60%의 이론적 소득 대신 많은 고객들이 손실을 입게 되었습니다. 결국 내가 떠나게 된 주된 이유 중 하나가 된 것은 이러한 자원 봉사였습니다. ... - 당신의 첫 거래 시스템은 무엇이었나요? - 나의 첫 번째 시스템은 Donchian 이동 평균 시스템의 변형이었습니다. 여기에서 계산을 단순화하고 시간이 지남에 따라 계산 오류의 영향을 실질적으로 제거하는 지수 평균화 방법을 사용했습니다. 그때는 매우 신선했습니다. - 첫 번째 시스템에 대해 말한 바에 따르면 나중에 다른 시스템이 있음을 알 수 있습니다. 시스템 변경이 필요하다고 판단하는 방법은 무엇입니까? - 시스템을 변경할 필요가 없습니다. 비결은 거래자로서 호환되는 시스템을 개발하는 것입니다. D. D. Schwager 주식 마술사. 금융 비디오에서 흥미로운 것 가장 성공적? 간단한 마틴게일 만들기 Реter Konow 2017.06.24 18:20 #182 앤드류 페트라스 : Ed Seykota와의 인터뷰에서: - 귀하의 거래 프로그램은 실제로 어떻게 수행되었습니까? - 프로그램이 완벽하게 작동했습니다. 문제는 시스템 신호를 조정하는 것을 거부할 수 없는 경영진이었습니다. 예를 들어, 프로그램이 한때 설탕을 구매하라는 신호를 주었을 때 당시 5센트 수준이었던 것을 기억합니다. 당국은 시장이 이미 과매수 상태라고 판단하고 이 신호를 무시했습니다. 시장이 계속 상승하자 새로운 결정이 내려졌습니다. 첫 번째 20포인트 후퇴[100포인트는 1센트]에서 매수하기로 결정했습니다. 그러나 후퇴는 없었고 첫 번째 30포인트 반응에서 구매라는 결정이 변경되었습니다. 하지만 시장은 큰 반등 없이 완강하게 상승했고, 당국은 반등 수준을 50포인트로, 다시 100포인트로 상향 조정했다. 결국 설탕이 9센트 정도였을 때 시장이 낙관적이어서 가격이 훨씬 더 오르기 전에 사는 것이 낫다고 판단했습니다. 그리고 이 수준에서 우리는 관리 계정에 대한 롱 포지션을 열었습니다. 짐작할 수 있듯이 시장은 곧 정점에 이르렀습니다. 경영진은 매도 신호를 무시함으로써 실수를 가중시켰습니다. 이 신호 역시 매우 수익성이 높을 수 있었습니다. 이러한 모든 개입의 결과 올해 가장 수익성이 높은 거래가 손실로 끝났습니다. 그 결과 연간 60%의 이론적 소득 대신 많은 고객들이 손실을 입게 되었습니다. 결국 내가 떠나게 된 주된 이유 중 하나가 된 것은 이러한 자원 봉사였습니다. ... - 당신의 첫 거래 시스템은 무엇이었나요? - 나의 첫 번째 시스템은 Donchian 이동 평균 시스템의 변형이었습니다. 여기에서 계산을 단순화하고 시간이 지남에 따라 계산 오류의 영향을 실질적으로 제거하는 지수 평균화 방법을 사용했습니다. 그때는 매우 신선했습니다. - 첫 번째 시스템에 대해 말한 바에 따르면 나중에 다른 시스템이 있음을 알 수 있습니다. 시스템 변경이 필요한지 어떻게 결정합니까? - 시스템을 변경할 필요가 없습니다. 비결은 거래자로서 호환되는 시스템을 개발하는 것입니다. D. D. Schwager 주식 마술사. 매우 흥미롭고 공개적입니다. 예를 들어 주셔서 감사합니다. 내 결론: 1. 사람들은 결정을 자동화하고 결정을 내리는 프로그램과 충돌합니다. 심리학의 법칙. 2. 평균에 관하여: 단순한 것에는 순진한 것이 없지만 그 자체로는 의식이 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 준비와 이해에 대한 초보자의 자신감만이 순진합니다. 결정을 내리는 데 있어 그들의 어리석은 결단력, 시장에 대한 인식의 허세, 오만한 무능함. 그들이 더 빨리 성장할 수 있도록 연습에서 지속적으로 환상을 포기할 수있는 기회가 주어지면 자신을 볼 수 있도록 도와야합니다. Renat Akhtyamov 2017.06.24 20:14 #183 슬라이딩으로 시작했습니다. 많은 사람들이 이것으로 시작했습니다. 그리고 이 MA가 저에게 제출된다면 이것이 가능한 모든 거래를 위한 최상의 솔루션이 될 것 같습니다. Vasily Perepelkin 2017.06.24 20:21 #184 피터 코노우 : 매우 흥미롭고 공개적입니다. 예를 들어 주셔서 감사합니다. 내 결론: 1. 사람들은 결정을 자동화하고 결정을 내리는 프로그램과 충돌합니다. 심리학의 법칙. 2. 평균에 관하여: 단순하지만 의식적인 것 자체에는 순진한 것이 없습니다. 자신이 준비하고 있는 일에 대한 이해와 준비에 대한 신규 이민자의 자신감만이 순진한 것입니다. 결정을 내리는 데 있어 그들의 어리석은 결단력, 시장에 대한 인식의 허세, 오만한 무능함. 그들이 더 빨리 성장할 수 있도록 연습에서 지속적으로 환상을 포기할 수있는 기회가 주어지면 자신을 볼 수 있도록 도와야합니다. 금말! +1000 000 000 초보자에게는 심리학이 필요하지만 초보자와 함께 작업하는 것은 쉽지 않으며 일부는 그냥 미쳤습니다. 우리는 힘을 합칠 수 있고, 나는 심리학의 새로운 사람들을 연구할 것이고, 당신은 프로그램을 할 것입니다. Yuriy Asaulenko 2017.06.24 20:58 #185 레나트 아크티아모프 : 슬라이딩으로 시작했습니다. 많은 사람들이 이것으로 시작했습니다. 그리고 이 MA가 저에게 제출된다면 이것이 가능한 모든 거래를 위한 최상의 솔루션이 될 것 같습니다. MA - 정말 최고의 지표입니다. 대부분의 다른 지표는 결국 MA에서 만들어집니다. 이를 기반으로 특정 요구 사항에 대한 지표를 쉽게 만들 수 있습니다. Lilita Bogachkova 2017.06.24 20:59 #186 자체 서면 지표가 있는 순진한 전략. 일일 종가(녹색선)가 고점(파란색 선) 위의 날에 끝나면 다음 날 가격이 고점 위로 올라가면 매도합니다. 일일 종가(녹색선)가 저점(빨간선) 아래 날에 끝나면 다음 날 가격이 저점 아래로 내려가면 매수합니다. 다음은 매우 순진한 전략입니다. Реter Konow 2017.06.24 21:08 #187 릴리타 보가치코바 : 자체 서면 지표가 있는 순진한 전략. 일일 종가(녹색선)가 고점(파란색 선) 위의 날에 끝나면 다음 날 가격이 고점 위로 올라가면 매도합니다. 일일 종가(녹색선)가 저점(빨간선) 아래 날에 끝나면 다음 날 가격이 저점 아래로 내려가면 매수합니다. 다음은 매우 순진한 전략입니다. 이 예를 들어 주셔서 감사합니다. 참고하겠습니다. khorosh 2017.06.24 21:20 #188 릴리타 보가치코바 : 자체 서면 지표가 있는 순진한 전략. 일일 종가(녹색선)가 고점(파란색 선) 위의 날에 끝나면 다음 날 가격이 고점 위로 올라가면 매도합니다. 일일 종가(녹색선)가 저점(빨간선) 아래 날에 끝나면 다음 날 가격이 저점 아래로 내려가면 매수합니다. 다음은 매우 순진한 전략입니다. 그리고 High와 Low는 일봉의 High와 Low의 평균값인가요? Реter Konow 2017.06.24 21:34 #189 릴리타 보가치코바 : 예. 그러나 EUR이 인용되는 쌍(예: EURAUD 및 AUDUSD)이 있습니다. 당신의 전략 아이디어는 어떻습니까? Lilita Bogachkova 2017.06.24 21:38 #190 피터 코노우 : 당신의 전략 아이디어는 어떻습니까? 나보다 먼저 누군가가 그런 아이디어를 발표했다면 읽지 않은 것에 대해 사과하고 표절이라고 생각하지 않습니다. 1...121314151617181920 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
두 MA에서 성공적으로 "전리품을 끊었다"면 이 전략에 순진한 것은 없습니다. 그러나 여전히, 뉴비는 그것을 좋아합니다.
나는 그것을 "순진한"목록에서 쓸지 여부를 모릅니다 ...
Ed Seykota와의 인터뷰에서:
- 귀하의 거래 프로그램은 실제로 어떻게 수행되었습니까?
- 프로그램이 완벽하게 작동했습니다. 문제는 시스템 신호를 조정하는 것을 거부할 수 없는 경영진이었습니다. 예를 들어, 프로그램이 한때 설탕을 구매하라는 신호를 주었을 때 당시 5센트 수준이었던 것을 기억합니다. 당국은 시장이 이미 과매수 상태라고 판단하고 이 신호를 무시했습니다. 시장이 계속 상승하자 새로운 결정이 내려졌습니다. 첫 번째 20포인트 후퇴[100포인트는 1센트]에서 매수하기로 결정했습니다. 그러나 후퇴는 없었고 첫 번째 30포인트 반응에서 구매라는 결정이 변경되었습니다. 하지만 시장은 큰 반등 없이 완강하게 상승했고, 당국은 반등 수준을 50포인트로, 다시 100포인트로 상향 조정했다. 결국 설탕이 9센트 정도였을 때 시장이 낙관적이어서 가격이 훨씬 더 오르기 전에 사는 것이 낫다고 판단했습니다. 그리고 이 수준에서 우리는 관리 계정에 대한 롱 포지션을 열었습니다.
짐작할 수 있듯이 시장은 곧 정점을 찍었습니다. 경영진은 매도 신호를 무시함으로써 실수를 가중시켰습니다. 이 신호 역시 매우 수익성이 높을 수 있었습니다.
이러한 모든 개입의 결과, 올해 가장 수익성이 높은 거래가 손실로 끝났습니다. 그 결과 연간 60%의 이론적 소득 대신 많은 고객들이 손실을 입게 되었습니다. 결국 내가 떠나게 된 주된 이유 중 하나가 된 것은 이러한 자원 봉사였습니다.
- 당신의 첫 거래 시스템은 무엇이었나요?
- 나의 첫 번째 시스템은 Donchian 이동 평균 시스템의 변형이었습니다. 여기에서 계산을 단순화하고 시간이 지남에 따라 계산 오류의 영향을 실질적으로 제거하는 지수 평균화 방법을 사용했습니다. 그때는 매우 신선했습니다.
- 첫 번째 시스템에 대해 말한 바에 따르면 나중에 다른 시스템이 있음을 알 수 있습니다. 시스템 변경이 필요하다고 판단하는 방법은 무엇입니까?
- 시스템을 변경할 필요가 없습니다. 비결은 거래자로서 호환되는 시스템을 개발하는 것입니다.
D. D. Schwager 주식 마술사.
매우 흥미롭고 공개적입니다. 예를 들어 주셔서 감사합니다.
내 결론:
1. 사람들은 결정을 자동화하고 결정을 내리는 프로그램과 충돌합니다. 심리학의 법칙.
2. 평균에 관하여: 단순한 것에는 순진한 것이 없지만 그 자체로는 의식이 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 준비와 이해에 대한 초보자의 자신감만이 순진합니다. 결정을 내리는 데 있어 그들의 어리석은 결단력, 시장에 대한 인식의 허세, 오만한 무능함.
그들이 더 빨리 성장할 수 있도록 연습에서 지속적으로 환상을 포기할 수있는 기회가 주어지면 자신을 볼 수 있도록 도와야합니다.
초보자에게는 심리학이 필요하지만 초보자와 함께 작업하는 것은 쉽지 않으며 일부는 그냥 미쳤습니다. 우리는 힘을 합칠 수 있고, 나는 심리학의 새로운 사람들을 연구할 것이고, 당신은 프로그램을 할 것입니다.
슬라이딩으로 시작했습니다. 많은 사람들이 이것으로 시작했습니다. 그리고 이 MA가 저에게 제출된다면 이것이 가능한 모든 거래를 위한 최상의 솔루션이 될 것 같습니다.
자체 서면 지표가 있는 순진한 전략.
일일 종가(녹색선)가 고점(파란색 선) 위의 날에 끝나면 다음 날 가격이 고점 위로 올라가면 매도합니다.
일일 종가(녹색선)가 저점(빨간선) 아래 날에 끝나면 다음 날 가격이 저점 아래로 내려가면 매수합니다.
다음은 매우 순진한 전략입니다.
예. 그러나 EUR이 인용되는 쌍(예: EURAUD 및 AUDUSD)이 있습니다.
당신의 전략 아이디어는 어떻습니까?
나보다 먼저 누군가가 그런 아이디어를 발표했다면 읽지 않은 것에 대해 사과하고 표절이라고 생각하지 않습니다.