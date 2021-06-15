구독자 1200명!! - 페이지 22 1...151617181920212223242526272829...230 새 코멘트 Igor Volodin 2017.01.18 10:22 #211 안드레이 F. 젤린스키 : 따라서 멋진 마케팅을 연결할 방법이 없으면 신호를 어지럽히지 않는 것으로 나타났습니다. 또한 신호도 최소 1년 동안 조작해야 합니다. 관점이 처음에 명확하다면 이것이 의미가 있습니까? PAMM에 연락하거나 데모 없이 직접 거래하는 것이 더 쉽습니다. 권리. 쉬운 방법은 없습니다. 그러나 누군가는 성공 사례에서 영감을 받을 것이며 확률의 물결이 새로운 리더를 끌어낼 것입니다. Andrey F. Zelinsky 2017.01.18 10:35 #212 이고르 볼로딘 : 쉬운 방법은 없습니다. 그러나 누군가는 성공 사례에서 영감을 받을 것이며 확률의 물결이 새로운 리더를 끌어낼 것입니다. 스레드를주의 깊게 읽으면 Taras가 나타나 몇 가지 재미있는 문구를 던졌습니다. 그 중 하나는 다음과 같습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 구독자 1200명!! 타라스 곤차르 , 2017.01.16 20:27 그러나 "완전한 계정이 이미 존재하지만 거기에 구독자가 없다면 왜 본격적인 계정을 만드세요"라고 말할 수도 있습니다. 센트 계정이 아니었는지는 모르겠지만 결과는 공급자가 반복했을 것입니다 .. 감정이 저절로 느껴집니다. 나는 그가 자신을 3인칭으로 부르는 이유를 알지 못합니다. 그리고 Taras와 제공자가 동일인인지 여부는 요점이 아닙니다. 그러나 여기에서 두 가지 점을 추적할 수 있습니다. - 마케팅의 참여로 - 새로운 리더를 "수행"하는 것은 그렇게 쉽지 않을 것입니다. -- 이렇게 많은 가입자로 신호를 빼낼 때 -- '뽑아낸' 리더를 따르려는 사람들의 존재감이 없기 때문에 새로운 리더를 '꺼내는' 것도 쉽지 않을 것입니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 Metatrader 5로 시작하는 방법 요새. 실행 질문 Vladimir Suschenko 2017.01.18 10:44 #213 주제에 대해 몇 가지 생각이 있습니다. 1 - Taras는 예치금을 몇 배나 초과하는 센트 계정 금액의 신호에 따라 수익을 올릴 수 있습니다. 이는 조건부로 1:1000000000000과 같이 큰 레버리지가 있는 "마진 거래"에 기인할 수 있습니다. 그는 이러한 성공을 달성했습니다. 잘했다, 그는 그의 머리를 얻었고, 도둑질하지 않았다. 한 번의 사진 세션에 대해 IQ가 0인 사진 모델(다소 상위 모델)은 훨씬 더 많은 금액을 받고 이것은 누구에게도 충격을 주지 않습니다. 2- 신호 서비스 참가자의 능력을 평준화(동등화와 혼동하지 말 것)한다는 점에서 아이디어는 이것이다. 피겨 스케이팅이나 체조에서와 같이 선수가 평가되는 원칙에 따라 가치가 있지 않습니까? "성능 기술" 및 "표현 또는 예술성"과 같은 두 가지 지표에 따라 신호와 유사한 작업을 수행하고 기술 지표의 조합을 기반으로 계산되는 "기술"과 "소비자"의 두 가지 유형의 등급을 도입합니다. , 가입자 수, 가입자 예치금 등을 기준으로 계산한 것인데... 아마 더 나을까요? 시청률을 계산할 때 단순히 구독자 수를 고려하지 않는다는 제안도 공정하지 않아 보이기 때문입니다. 터미네이터 v2.0 EasyLMA_v6 StepMAExpert_EA [삭제] 2017.01.18 10:50 #214 알렉산더 : .. 두꺼비는 사람들에게 무엇을합니까 .. 및 질식 .. 및 질식 .. 글쎄, 그녀는 미숙한 사람들과 이것을 한다. 그리고 자격을 갖춘 경험이 있는 사람은 그러한 위험하고 혼란스러운 전략이 끝나고 대부분의 가입자 돈을 고갈시킨 후 누군가 가 받게 될 5백만 달러의 "가입자 기금" 수치를 살펴보아야 합니다. 그리고 그 "누군가" 중 하나는 당신이어야 합니다. 당신은 시장에 있고 당신은 돈을 벌고 있습니까? 자, 이것은 누구의 돈입니까? 작은 욕심, 어딘가에 "월 50 %"로 이어지는? 이것은 두꺼비 방지제여야 합니다. 또 다른 사실은 일부 사람들이 신호의 불투명한 등급에 불쾌감을 느낀다는 것입니다. 그래서 무엇? 글쎄, 그것을 가지고 다른 곳에서 그것을 찾으면 "투명한"것을 사용하십시오. 여기에서 차트, 표, 상세 보고서와 함께 신호의 무료 호스팅 , 시장에서의 공예품 호스팅이 제공됩니다. 이 모든 것은 거래 시스템을 해결하고 장기 투자자를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 그리고 당신은 작은 것에 집착하고 매달 20달러를 받습니다. 음, 예, 신호 또는 시장의 제품에 대해 매월 100-200 USD 달러를 추가로 지불해도 아무에게도 피해를 주지 않을 것입니다. 그러나 여기에서 우선순위를 구축할 필요가 있습니다. TRADER가 되고 싶다면 여기에서 누가, 얼마를 팔고 있는지 신경쓰지 않아도 됩니다. 거래 시스템의 수익성과 신뢰할 수 있는 액세스에서 이에 대한 보고서의 가용성에만 관심을 기울여야 합니다. 모든 것이 있으며 무료입니다. 그리고 저를 예로 들자면, Metaquotes는 시장에서 제 Expert Advisor의 다운로드 카운터를 의도적으로 굴렸습니다(아마도 Renat와 Metaquotes는 비판을 위해 저를 좋아하지 않거나 제 Expert Advisor는 전체 Forex에 위협이 될 것입니다). 내 사이트와 마켓에서 다운로드 수로 1년 반 연속으로 보았습니다. 다운로드 상관관계는 0이거나 심지어는 음수였습니다. 그리고 내 사이트에도 MQL5를 사용하는 사람들이 많이 방문했기 때문에 상관관계가 있어야 합니다. 그리고 상관관계를 계산할 수 있습니다. 그래서 무엇? 나는 불평 하는게 아니야. 왜요? 예, MT4-MT5 거래 플랫폼과 MQL5.com 시스템을 사용하여 얻을 수 있는 장점(및 비용 절감)이 모든 단점의 합을 훨씬 초과하기 때문입니다. 따라서 나는 조금 무례하지만 직접적으로 말할 것입니다. 더 나은 사람들, 닥치고 거래 시스템의 수익성에 대해 노력하십시오. MQL5.com의 신호 표시기를 사용하여 부유한 투자자를 찾고 다른 사람의 주머니에 있는 다른 사람의 월 100...1000을 계산하지 마십시오. 한 달에 1,000달러를 목표로 하는 작은 욕심쟁이가 아니라 수천만 명의 투자자 돈을 관리하는 트레이더 가 되고 싶다면 이것은 훨씬 더 정확할 것입니다. 가지고 있는 것을 가지고 불평하지 마십시오. 논의 또 다른 최신 Expert 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Vasiliy Sokolov 2017.01.18 10:52 #215 마케팅에 대해 논의할 때 DC는 이제 우수한 신호 제공자에 매우 관심이 있음을 이해해야 합니다. 이제 PAMM 서비스 또는 우수한 공급자는 특정 DC가 고객에게 제공할 수 있는 유일한 고유한 이점입니다. 거래 조건, 상품, 실행과 같은 다른 모든 것은 DC에서 DC로 거의 미러 이미지입니다. DC는 고품질 신호(PAMMA는 말할 것도 없고)가 발행되는 경우 스프레드의 형태로 수수료를 지불하는 많은 무자격 투자자를 끌어들입니다. 이것은 또한 DC 자체의 최고의 프로모션입니다. "상인이 우리와 거래하는 것을 보십시오", "우리가 가지고 있는 신호" 등. 저것들. 여기서 DC의 관심은 분명합니다. 또 다른 문제는 DC가 처음 만나는 신호를 알리지 않는다는 것입니다. 첫째, 신호는 자신을 선언하고 긍정적인 결과를 얻어야 합니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Meta Trader에서 스프레드 거래 거래 세션 또는 시간이 [삭제] 2017.01.18 11:23 #216 통과된 핍과 드로다운에 큰 비중을 두고 레이팅을 고려할 필요가 있다고 생각하지만, 1트레이드를 10개의 작은 트레이드로 나누고 하루에 10,000핍으로 나오면 레이팅이 올라가고 수익률이 월 4~5%입니다. 1:1 레버리지 평균 드로다운 평균 수익률 활동과 1 레버리지 이상인 순수한 핍은 무시해야 합니다. [삭제] 2017.01.18 12:06 #217 관리자, Renat, 신호 서비스 에서 많은 질적 변경을 수행하면 자본주의의 기능을 남용하는 제공자가 있습니다. Ivan Butko 2017.01.18 12:16 #218 삭제되지 않도록 분기를 만들었습니다. 이제 신호 비즈니스의 경쟁 문제에 대한 피드백 및 제안, 비판 및 토론의 성격이 있습니다. 저기 보세요, 일주일도 안 되어 벌써 20페이지가 넘습니다. 그리고 그 가지를 파헤쳐 보면 건전한 추리와 비판과 제안을 찾을 수 있을 것입니다. [삭제] 2017.01.18 12:21 #219 우리는 건전한 경쟁을 원합니다. Volodymyr Hrybachov 2017.01.18 12:26 #220 마라트 하비예프 : 우리는 건전한 경쟁을 원합니다. 유형 시리즈에서 1...151617181920212223242526272829...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따라서 멋진 마케팅을 연결할 방법이 없으면 신호를 어지럽히지 않는 것으로 나타났습니다. 또한 신호도 최소 1년 동안 조작해야 합니다. 관점이 처음에 명확하다면 이것이 의미가 있습니까? PAMM에 연락하거나 데모 없이 직접 거래하는 것이 더 쉽습니다.
쉬운 방법은 없습니다. 그러나 누군가는 성공 사례에서 영감을 받을 것이며 확률의 물결이 새로운 리더를 끌어낼 것입니다.
스레드를주의 깊게 읽으면 Taras가 나타나 몇 가지 재미있는 문구를 던졌습니다. 그 중 하나는 다음과 같습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
구독자 1200명!!
타라스 곤차르 , 2017.01.16 20:27그러나 "완전한 계정이 이미 존재하지만 거기에 구독자가 없다면 왜 본격적인 계정을 만드세요"라고 말할 수도 있습니다.
센트 계정이 아니었는지는 모르겠지만 결과는 공급자가 반복했을 것입니다 .. 감정이 저절로 느껴집니다.
나는 그가 자신을 3인칭으로 부르는 이유를 알지 못합니다. 그리고 Taras와 제공자가 동일인인지 여부는 요점이 아닙니다. 그러나 여기에서 두 가지 점을 추적할 수 있습니다.
- 마케팅의 참여로 - 새로운 리더를 "수행"하는 것은 그렇게 쉽지 않을 것입니다.
-- 이렇게 많은 가입자로 신호를 빼낼 때 -- '뽑아낸' 리더를 따르려는 사람들의 존재감이 없기 때문에 새로운 리더를 '꺼내는' 것도 쉽지 않을 것입니다.
주제에 대해 몇 가지 생각이 있습니다.
1 - Taras는 예치금을 몇 배나 초과하는 센트 계정 금액의 신호에 따라 수익을 올릴 수 있습니다. 이는 조건부로 1:1000000000000과 같이 큰 레버리지가 있는 "마진 거래"에 기인할 수 있습니다. 그는 이러한 성공을 달성했습니다. 잘했다, 그는 그의 머리를 얻었고, 도둑질하지 않았다. 한 번의 사진 세션에 대해 IQ가 0인 사진 모델(다소 상위 모델)은 훨씬 더 많은 금액을 받고 이것은 누구에게도 충격을 주지 않습니다.
2- 신호 서비스 참가자의 능력을 평준화(동등화와 혼동하지 말 것)한다는 점에서 아이디어는 이것이다. 피겨 스케이팅이나 체조에서와 같이 선수가 평가되는 원칙에 따라 가치가 있지 않습니까? "성능 기술" 및 "표현 또는 예술성"과 같은 두 가지 지표에 따라 신호와 유사한 작업을 수행하고 기술 지표의 조합을 기반으로 계산되는 "기술"과 "소비자"의 두 가지 유형의 등급을 도입합니다. , 가입자 수, 가입자 예치금 등을 기준으로 계산한 것인데... 아마 더 나을까요? 시청률을 계산할 때 단순히 구독자 수를 고려하지 않는다는 제안도 공정하지 않아 보이기 때문입니다.
.. 두꺼비는 사람들에게 무엇을합니까 .. 및 질식 .. 및 질식 ..
글쎄, 그녀는 미숙한 사람들과 이것을 한다. 그리고 자격을 갖춘 경험이 있는 사람은 그러한 위험하고 혼란스러운 전략이 끝나고 대부분의 가입자 돈을 고갈시킨 후 누군가 가 받게 될 5백만 달러의 "가입자 기금" 수치를 살펴보아야 합니다.
그리고 그 "누군가" 중 하나는 당신이어야 합니다. 당신은 시장에 있고 당신은 돈을 벌고 있습니까? 자, 이것은 누구의 돈입니까? 작은 욕심, 어딘가에 "월 50 %"로 이어지는?
이것은 두꺼비 방지제여야 합니다.
또 다른 사실은 일부 사람들이 신호의 불투명한 등급에 불쾌감을 느낀다는 것입니다. 그래서 무엇? 글쎄, 그것을 가지고 다른 곳에서 그것을 찾으면 "투명한"것을 사용하십시오. 여기에서 차트, 표, 상세 보고서와 함께 신호의 무료 호스팅 , 시장에서의 공예품 호스팅이 제공됩니다. 이 모든 것은 거래 시스템을 해결하고 장기 투자자를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 그리고 당신은 작은 것에 집착하고 매달 20달러를 받습니다. 음, 예, 신호 또는 시장의 제품에 대해 매월 100-200 USD 달러를 추가로 지불해도 아무에게도 피해를 주지 않을 것입니다. 그러나 여기에서 우선순위를 구축할 필요가 있습니다. TRADER가 되고 싶다면 여기에서 누가, 얼마를 팔고 있는지 신경쓰지 않아도 됩니다. 거래 시스템의 수익성과 신뢰할 수 있는 액세스에서 이에 대한 보고서의 가용성에만 관심을 기울여야 합니다. 모든 것이 있으며 무료입니다.
그리고 저를 예로 들자면, Metaquotes는 시장에서 제 Expert Advisor의 다운로드 카운터를 의도적으로 굴렸습니다(아마도 Renat와 Metaquotes는 비판을 위해 저를 좋아하지 않거나 제 Expert Advisor는 전체 Forex에 위협이 될 것입니다). 내 사이트와 마켓에서 다운로드 수로 1년 반 연속으로 보았습니다. 다운로드 상관관계는 0이거나 심지어는 음수였습니다. 그리고 내 사이트에도 MQL5를 사용하는 사람들이 많이 방문했기 때문에 상관관계가 있어야 합니다. 그리고 상관관계를 계산할 수 있습니다.
그래서 무엇? 나는 불평 하는게 아니야. 왜요? 예, MT4-MT5 거래 플랫폼과 MQL5.com 시스템을 사용하여 얻을 수 있는 장점(및 비용 절감)이 모든 단점의 합을 훨씬 초과하기 때문입니다.
따라서 나는 조금 무례하지만 직접적으로 말할 것입니다.
더 나은 사람들, 닥치고 거래 시스템의 수익성에 대해 노력하십시오. MQL5.com의 신호 표시기를 사용하여 부유한 투자자를 찾고 다른 사람의 주머니에 있는 다른 사람의 월 100...1000을 계산하지 마십시오.
한 달에 1,000달러를 목표로 하는 작은 욕심쟁이가 아니라 수천만 명의 투자자 돈을 관리하는 트레이더 가 되고 싶다면 이것은 훨씬 더 정확할 것입니다. 가지고 있는 것을 가지고 불평하지 마십시오.
마케팅에 대해 논의할 때 DC는 이제 우수한 신호 제공자에 매우 관심이 있음을 이해해야 합니다. 이제 PAMM 서비스 또는 우수한 공급자는 특정 DC가 고객에게 제공할 수 있는 유일한 고유한 이점입니다. 거래 조건, 상품, 실행과 같은 다른 모든 것은 DC에서 DC로 거의 미러 이미지입니다.
DC는 고품질 신호(PAMMA는 말할 것도 없고)가 발행되는 경우 스프레드의 형태로 수수료를 지불하는 많은 무자격 투자자를 끌어들입니다. 이것은 또한 DC 자체의 최고의 프로모션입니다. "상인이 우리와 거래하는 것을 보십시오", "우리가 가지고 있는 신호" 등. 저것들. 여기서 DC의 관심은 분명합니다. 또 다른 문제는 DC가 처음 만나는 신호를 알리지 않는다는 것입니다. 첫째, 신호는 자신을 선언하고 긍정적인 결과를 얻어야 합니다.
통과된 핍과 드로다운에 큰 비중을 두고 레이팅을 고려할 필요가 있다고 생각하지만, 1트레이드를 10개의 작은 트레이드로 나누고 하루에 10,000핍으로 나오면 레이팅이 올라가고 수익률이 월 4~5%입니다. 1:1 레버리지 평균 드로다운 평균 수익률 활동과 1 레버리지 이상인 순수한 핍은 무시해야 합니다.
삭제되지 않도록 분기를 만들었습니다. 이제 신호 비즈니스의 경쟁 문제에 대한 피드백 및 제안, 비판 및 토론의 성격이 있습니다.
저기 보세요, 일주일도 안 되어 벌써 20페이지가 넘습니다. 그리고 그 가지를 파헤쳐 보면 건전한 추리와 비판과 제안을 찾을 수 있을 것입니다.
우리는 건전한 경쟁을 원합니다.
