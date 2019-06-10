"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 8 123456789101112131415...100 새 코멘트 --- 2011.10.19 19:13 #71 더엑스퍼트 : 제가 실수한 것은 우연이 아닙니다 :) , Wax는 왁스를 의미하며 매우 상징적입니다. 당신이 분명히 알아차릴 때까지 잘못된 문자가 있다는 것은 나에게 발생하지 않았습니다. :) 그것이 여전히 내가 생각하는 것을 의미한다면( Volx 및 결과적으로 ), 이것은 또한 매우 상징적입니다. Reaper 2011.10.19 19:19 #72 레나트 : 이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다. 서비스 개선에 기여하는 모든 것은 좋은 것이고 이러한 제안은 도움이 되기 때문에 매우 도움이 됩니다. MQL5의 SVN은 조만간 필요하다는 점에서 좋은 아이디어입니다. 프로젝트 와 웹 공간을 공유하는 것은 훌륭합니다. MindMap에 MQL5.com을 포함하는 것만으로도 모든 것이 개발자에게 도움이 됩니다. Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:20 #73 사신 : 포트 작업이 필요하지만 처음부터 새로운 솔루션을 배우는 대신 "만들기" 신경망을 만드는 것이 시작하기에 좋은 기반입니다. . 예, 기존 신경 패키지와 직접 통합을 구현하는 것이 좋습니다. 이것은 이미 특정 도구로 작업하는 데 익숙하고 이를 변경하고 싶지 않은 사용자를 끌어들일 것입니다. 그러나 우리는 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 복잡한 시스템의 공개 개발 프로세스를 시작하고 싶습니다.즉, 협업 인프라를 준비하고 하나의 프로젝트가 아니라 수십, 수백 개의 프로젝트를 시작합니다. 얼마 전 우리는 MQL4/MQL5 개발자를 위한 전문 프리랜스 서비스를 출시했습니다. 많은 사람들이 회의적이었고 그의 생명력을 믿지 않았습니다. 그는 성공적으로 일어서서 일합니다. 마찬가지로 거래 전략을 최적화하기 위해 클라우드 컴퓨팅을 만들 가능성을 믿지 않는 회의론자들도 있었습니다. 그러나 우리는 그러한 시스템을 만들었습니다. 이것은 대량 사용을 위한 금융 시장 분석의 진정한 혁명입니다. 이제 MetaTrader 5에 대한 그룹 개발을 빠르고 편리하게 수행할 수 있는 개발자를 유치하기 위한 플랫폼을 출시할 아이디어가 있습니다. 가능하다면 이는 시장 분석 기술의 장기적인 발전을 위한 기반이 될 것입니다. 필요한 것은 단일 프로젝트가 아니라 수백 개의 작업으로 계산되는 대규모 접근 방식입니다. 그리고 그러한 프로젝트를 위해서는 번식지가 필요합니다. 사용자 커뮤니티가 한 곳에서 많은 프로세스에 통합되어 있습니다. Metatrader 5로 시작하는 방법 MQL5에 대한 반감 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Renat Fatkhullin 2011.10.19 19:22 #74 세르게예프 : 그건 그렇고, Renat - 접두사 Wox가 어디에서 왔는지 알고 싶습니다. 무슨 뜻인가요? 이것은 다른 단어의 결말인가요( Volvox 처럼 들림)? 내가 얼마나 일하는지, 나는 항상 관심이 있습니다 :) 모든 것이 간단합니다. Works의 단순화, 심지어 라틴어 Vox - 목소리(Vox populi - 사람들의 목소리)도 있습니다. TheXpert 2011.10.19 19:23 #75 레나트 : 그러나 우리는 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 복잡한 시스템의 공개 개발 프로세스를 시작하고 싶습니다.즉, 협업 인프라를 준비하고 하나의 프로젝트가 아니라 수십, 수백 개의 프로젝트를 시작합니다. 하, 나와 Joo는 느린 MT5 플러그인 프로젝트 를 가지고 있습니다. 요점은 특정 인터페이스를 구현하는 라이브러리를 반자동으로 결합하는 것입니다. 이것도 좋을 것 같아요 :) Reaper 2011.10.19 19:45 #76 레나트 : 그러나 우리는 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 복잡한 시스템의 공개 개발 프로세스를 시작하고 싶습니다.즉, 협업 인프라를 준비하고 하나의 프로젝트가 아니라 수십, 수백 개의 프로젝트를 시작합니다. 이것은 매우 야심찬 프로젝트이고 명예롭고 수행할 수 있습니다. 저는 이것에서 미래를 보고 있고 많은 프로그래머가 관심을 갖고 있습니다. 얼마 전 우리는 MQL4/MQL5 개발자를 위한 전문 프리랜스 서비스를 출시했습니다. 많은 사람들이 회의적이었고 그의 생명력을 믿지 않았습니다. 그는 성공적으로 일어서서 일합니다. 분명히 나는 이것이 프로젝트라는 것을 알고 있으며 매우 똑똑하고 정직하며 혁명적이라고 생각합니다. 그 중요성에 더해 스스로 직업을 가질 수 있는 여건을 만들기 때문에 정말 좋은 사람들입니다. 마찬가지로 거래 전략을 최적화하기 위해 클라우드 컴퓨팅을 만들 가능성을 믿지 않는 회의론자들도 있었습니다. 그러나 우리는 그러한 시스템을 만들었습니다. 이것은 대량 사용을 위한 금융 시장 분석의 진정한 혁명입니다. 나는 항상 이것을 금융 시장의 역사 연구 분야의 혁명으로, 언뜻보기에 훨씬 더 혁신적이고 과학적으로 생각했으며 이것이 MetaTrader5 자석처럼 나를 공격했습니다. 얼마나 큰 독특한 프로젝트이며 결코 회의적인 적이 없습니다. 왜냐하면 저는 여기서 위대한 미래를 보고 있고, 조만간 이 현대 시대에 무엇을 할 것인지를 보고 있기 때문입니다. 미래는 클라우드 컴퓨팅 에 많이 기반을 두고 있습니다. MQL5는 분명히 이 분야의 리더입니다. 다른 솔루션은 보이지 않습니다. 인프라가 완벽합니다. 시스템은 이보다 더 나은 것으로 간주될 다른 방법이 없었습니다. 이제 MetaTrader 5에 대한 그룹 개발을 빠르고 편리하게 수행할 수 있는 개발자를 유치하기 위한 플랫폼을 출시할 아이디어가 있습니다. 가능하다면 이는 시장 분석 기술의 장기적인 발전을 위한 기반이 될 것입니다. 괜찮은. 작동하지 않아야 할 이유가 없습니다. 또한 연구원과 업계 전문가에게 좋은 아이디어이자 좋은 기회입니다. 우리는 단일 프로젝트가 아니라 수백 개에 달하는 대규모 프로젝트가 필요합니다. 그리고 그러한 프로젝트를 위해서는 번식지가 필요합니다. 사용자 커뮤니티가 한 곳에서 많은 프로세스에 통합되어 있습니다. 동의한다 .. 이것은 혁명적일 뿐만 아니라 매우 야심찬 프로젝트이며 프로그래머, 웹사이트 개발 및 고유한 언어의 집중은 단순화 및 개선을 위한 조건을 만듭니다. 보자.. 이 모든 것이 매우 흥미롭다. 엘리트 지표 :) 디지털 필터를 기반으로 한 코딩 도움말 Reaper 2011.10.19 19:58 #77 우크라이나 : 문제가 아니다. 그러나 온라인 번역기를 사용하는 경우 MS Word에서 문장의 정확성을 확인하십시오. 잘 구성된 문장만 올바르게 번역됩니다. 고맙습니다. 당신의 제안을 이해합니다. 1음절도 이 단어의 번역에 영향을 줄 수 있습니다. 운 좋게도 MS Word와 같은 외부 프로그램은 필요하지 않습니다. 제 모국어로 mql5.com 메시지 편집기에 직접 쓸 수 있고 해당 단어가 있으면 텍스트에 빨간색 밑줄이 그어지기 때문입니다. 브라우저 설정 및 Windows 자동 언어 수정). 소통할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 다행히 2011년에는 번역가가 있습니다 - 온라인 인공학습 :D 1995년에는 이 좋은 기회가 없었습니다. TheXpert 2011.10.19 20:25 #78 뉴런 및 층에 대한 설명: 내 해석은 생물학적 관점과 약간 다릅니다. 뉴런 자체는 입력 x를 출력 y로 변환하는 간단한 변환기입니다. 내 다이어그램의 뉴런에는 시냅스가 없습니다. 입력(x), 출력(y), 오류(e) 및 임계값(t)만 있습니다. 오류는 학습에 필요한 뉴런의 내부 속성입니다. 또는 반복을 통해 시각화에 사용할 수 있습니다. 같은 유형의 뉴런은 레이어로 결합될 수 있습니다. 레이어 - 동일한 뉴런의 집합(벡터). 뉴런의 입력과 출력은 계층의 입력 및 출력 버퍼를 형성합니다. 버퍼는 뉴런과 시냅스를 연결하는 역할을 하는 별도의 개체이며 상호 작용 방식을 단순화하는 개스킷입니다. 뉴런을 병합하면 많은 경우 벡터 수학으로 이동하여 기능을 단순화하고 속도를 높일 수 있습니다. 레이어는 적어도 하나의 뉴런으로 구성됩니다. ... 스크립트 형태의 신경망 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 Neurotraders, 지나치지 마세요 :) Mykola Demko 2011.10.19 20:33 #79 더엑스퍼트 : 뉴런 및 층에 대한 설명: ........... ... 얼굴의 첫 번째 뺨을 잡으십시오. 레이어에 다른 유형의 뉴런이 있으면 어떻게 될까요? 그리고 더 자세히 pzhalsta는 어떤 종류의 엔티티 "버퍼"입니까? 나머지는 설명 후. TheXpert 2011.10.19 21:11 #80 우크라이나 : 얼굴의 첫 번째 뺨을 잡으십시오. 레이어에 다른 유형의 뉴런이 있으면 어떻게 될까요? 그럴 수 없다. 다른 레이어에서 다양합니다. 일반적으로 각 뉴런을 별도의 레이어로 만들 수 있습니다. 버퍼에 대한 예가 더 좋습니다. 집에 가자. 123456789101112131415...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 실수한 것은 우연이 아닙니다 :) , Wax는 왁스를 의미하며 매우 상징적입니다. 당신이 분명히 알아차릴 때까지 잘못된 문자가 있다는 것은 나에게 발생하지 않았습니다. :)
이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다.
MQL5의 SVN은 조만간 필요하다는 점에서 좋은 아이디어입니다.
프로젝트 와 웹 공간을 공유하는 것은 훌륭합니다.
MindMap에 MQL5.com을 포함하는 것만으로도 모든 것이 개발자에게 도움이 됩니다.
포트 작업이 필요하지만 처음부터 새로운 솔루션을 배우는 대신 "만들기" 신경망을 만드는 것이 시작하기에 좋은 기반입니다. .
예, 기존 신경 패키지와 직접 통합을 구현하는 것이 좋습니다.
이것은 이미 특정 도구로 작업하는 데 익숙하고 이를 변경하고 싶지 않은 사용자를 끌어들일 것입니다.
얼마 전 우리는 MQL4/MQL5 개발자를 위한 전문 프리랜스 서비스를 출시했습니다. 많은 사람들이 회의적이었고 그의 생명력을 믿지 않았습니다. 그는 성공적으로 일어서서 일합니다.
마찬가지로 거래 전략을 최적화하기 위해 클라우드 컴퓨팅을 만들 가능성을 믿지 않는 회의론자들도 있었습니다. 그러나 우리는 그러한 시스템을 만들었습니다. 이것은 대량 사용을 위한 금융 시장 분석의 진정한 혁명입니다.
이제 MetaTrader 5에 대한 그룹 개발을 빠르고 편리하게 수행할 수 있는 개발자를 유치하기 위한 플랫폼을 출시할 아이디어가 있습니다.
가능하다면 이는 시장 분석 기술의 장기적인 발전을 위한 기반이 될 것입니다.
필요한 것은 단일 프로젝트가 아니라 수백 개의 작업으로 계산되는 대규모 접근 방식입니다.
그리고 그러한 프로젝트를 위해서는 번식지가 필요합니다. 사용자 커뮤니티가 한 곳에서 많은 프로세스에 통합되어 있습니다.
그건 그렇고, Renat - 접두사 Wox가 어디에서 왔는지 알고 싶습니다. 무슨 뜻인가요? 이것은 다른 단어의 결말인가요( Volvox 처럼 들림)?
내가 얼마나 일하는지, 나는 항상 관심이 있습니다 :)
이것은 매우 야심찬 프로젝트이고 명예롭고 수행할 수 있습니다. 저는 이것에서 미래를 보고 있고 많은 프로그래머가 관심을 갖고 있습니다.
분명히 나는 이것이 프로젝트라는 것을 알고 있으며 매우 똑똑하고 정직하며 혁명적이라고 생각합니다. 그 중요성에 더해 스스로 직업을 가질 수 있는 여건을 만들기 때문에 정말 좋은 사람들입니다.
나는 항상 이것을 금융 시장의 역사 연구 분야의 혁명으로, 언뜻보기에 훨씬 더 혁신적이고 과학적으로 생각했으며 이것이 MetaTrader5 자석처럼 나를 공격했습니다. 얼마나 큰 독특한 프로젝트이며 결코 회의적인 적이 없습니다. 왜냐하면 저는 여기서 위대한 미래를 보고 있고, 조만간 이 현대 시대에 무엇을 할 것인지를 보고 있기 때문입니다. 미래는 클라우드 컴퓨팅 에 많이 기반을 두고 있습니다. MQL5는 분명히 이 분야의 리더입니다. 다른 솔루션은 보이지 않습니다. 인프라가 완벽합니다. 시스템은 이보다 더 나은 것으로 간주될 다른 방법이 없었습니다.
가능하다면 이는 시장 분석 기술의 장기적인 발전을 위한 기반이 될 것입니다.
괜찮은. 작동하지 않아야 할 이유가 없습니다. 또한 연구원과 업계 전문가에게 좋은 아이디어이자 좋은 기회입니다.
우리는 단일 프로젝트가 아니라 수백 개에 달하는 대규모 프로젝트가 필요합니다.
그리고 그러한 프로젝트를 위해서는 번식지가 필요합니다. 사용자 커뮤니티가 한 곳에서 많은 프로세스에 통합되어 있습니다.
동의한다 ..
이것은 혁명적일 뿐만 아니라 매우 야심찬 프로젝트이며 프로그래머, 웹사이트 개발 및 고유한 언어의 집중은 단순화 및 개선을 위한 조건을 만듭니다.
보자.. 이 모든 것이 매우 흥미롭다.
문제가 아니다. 그러나 온라인 번역기를 사용하는 경우 MS Word에서 문장의 정확성을 확인하십시오.
잘 구성된 문장만 올바르게 번역됩니다.
고맙습니다.
당신의 제안을 이해합니다. 1음절도 이 단어의 번역에 영향을 줄 수 있습니다.
운 좋게도 MS Word와 같은 외부 프로그램은 필요하지 않습니다. 제 모국어로 mql5.com 메시지 편집기에 직접 쓸 수 있고 해당 단어가 있으면 텍스트에 빨간색 밑줄이 그어지기 때문입니다. 브라우저 설정 및 Windows 자동 언어 수정).
소통할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 다행히 2011년에는 번역가가 있습니다 - 온라인 인공학습 :D
1995년에는 이 좋은 기회가 없었습니다.
뉴런 및 층에 대한 설명:
내 해석은 생물학적 관점과 약간 다릅니다.
뉴런 자체는 입력 x를 출력 y로 변환하는 간단한 변환기입니다. 내 다이어그램의 뉴런에는 시냅스가 없습니다. 입력(x), 출력(y), 오류(e) 및 임계값(t)만 있습니다. 오류는 학습에 필요한 뉴런의 내부 속성입니다. 또는 반복을 통해 시각화에 사용할 수 있습니다.
같은 유형의 뉴런은 레이어로 결합될 수 있습니다. 레이어 - 동일한 뉴런의 집합(벡터).
뉴런의 입력과 출력은 계층의 입력 및 출력 버퍼를 형성합니다. 버퍼는 뉴런과 시냅스를 연결하는 역할을 하는 별도의 개체이며 상호 작용 방식을 단순화하는 개스킷입니다.
뉴런을 병합하면 많은 경우 벡터 수학으로 이동하여 기능을 단순화하고 속도를 높일 수 있습니다.
레이어는 적어도 하나의 뉴런으로 구성됩니다.
얼굴의 첫 번째 뺨을 잡으십시오. 레이어에 다른 유형의 뉴런이 있으면 어떻게 될까요?
그리고 더 자세히 pzhalsta는 어떤 종류의 엔티티 "버퍼"입니까?
그럴 수 없다. 다른 레이어에서 다양합니다. 일반적으로 각 뉴런을 별도의 레이어로 만들 수 있습니다.
버퍼에 대한 예가 더 좋습니다. 집에 가자.