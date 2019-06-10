"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 6 12345678910111213...100 새 코멘트 Mykola Demko 2011.10.19 17:37 #51 더엑스퍼트 : 온라인 다이어그램 그리기 등의 스레드를 누가 조언할 것입니까? 쓰레기? Mishka에게 물어보십시오. 그는 그림의 전문가입니다. 나는 순수한 계획을 위해 PaintNet에 그림을 그립니다. 그러나 새로운 프로그램을 배우는 데는 능숙하지 않습니다. 추신 네, 연필로 그리고 스캔하십시오. 우리는 대중을 위해 일하지 않습니다 :o) TheXpert 2011.10.19 17:48 #52 글쓰기에 도전해보세요 :) 저녁에 나는 모든 공통 실체와 그것들을 통한 개념적 네트워크의 개요를 설명할 것입니다. Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:04 #53 더엑스퍼트 : 온라인 다이어그램 그리기 등의 스레드를 누가 조언할 것입니까? 쓰레기? TeamWox 에는 MindMap, 차트 및 Visio 블록이 내장 되어 있습니다. MQL5.com에서 프로젝트 섹션을 생성하면 일반 편집기에 이러한 기능을 쉽게 포함할 수 있습니다. Встроенные возможности работы с графикой в TeamWox www.teamwox.com В статье рассматривается работа с графическими изображениями, используя встроенные возможности системы TeamWox. TheXpert 2011.10.19 18:07 #54 레나트 : MQL5.com에서 프로젝트 섹션을 생성하면 일반 편집기에 이러한 기능을 쉽게 포함할 수 있습니다. 레나트, 그럼 프로젝트 를 시작하시겠습니까? 그렇다면 출시 진행 상황에 대해 최소한 조금이라도 알 수 있습니다. :). Reaper 2011.10.19 18:16 #55 안녕하세요. 이 열린 프로젝트에 참여할 수 있습니까? 예를 들어, MT4 버전의 FANN 라이브러리를 사용하기 좋은 시작, MQL5로 변환하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 고속 인공 신경망 은 이미 구현된 좋은 출발점입니다. --- 퍼지 로직에 대해 어떻게 생각하십니까? http://ru.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles www.mql5.com Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles: features of automated forex trading and strategy tester Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:19 #56 더엑스퍼트 : Renat, 프로젝트를 시작하시겠습니까? 그렇다면 출시 진행 상황에 대해 최소한 조금이라도 알 수 있습니다. :). 물론 인프라 측면에서 작업이 이미 시작되었습니다. 가장 먼저 출시한 것은 편집기에서 액세스할 수 있는 모든 사용자를 위한 내장 스토리지가 있는 Subversion입니다. 지금까지 저장소에 대한 간략한 아이디어: Subversion(버전 1.7)은 svn.mql5.com:443에 있습니다. 각 MQL5 계정에 대한 하위 버전 사용에 대한 정보를 지원하기 위해 " MQL5 Storage " 플래그 필드를 추가합니다. 사이트의 웹 인터페이스나 편집기에서 활성화할 수 있습니다. 기본적으로 공동 프로젝트 용 프로젝트와 개인 프로젝트용 개인의 두 가지 주요 물리적 리포지토리가 있습니다. 사용자의 프로젝트 리포지토리는 /MQL5/MQL5 Projects 디렉토리에 매핑되고 Personal/renat 의 개인 폴더는 /MQL5 루트에 매핑되며 다른 사람의 공유 폴더(작성자가 다른 사람의 폴더)는 /MQL5/MQL5에 매핑됩니다. 공유. MQL5 프로젝트 및 MQL5 공유 폴더는 별도의 아이콘으로 코드 편집기에 표시되며 항상 목록의 맨 위에 있습니다. 등록하지 않고 이러한 폴더를 클릭하면 "MQL5 스토리지 코드의 온라인 저장소에 연결할 수 있습니다. 여기에 인증이 있습니다. 계정이 없으면 등록하고 $2 보너스를 받으세요" 창이 나타납니다. 권한이 있지만 활성화된 스토리지가 없는 경우 "무료 MQL5 스토리지 코드 스토리지를 활성화하면 데이터를 저장하고 공동 프로젝트에 참여할 수 있습니다" 창이 나타납니다. 저장소 활성화에 동의하면 계정에 대해 "MQL5 저장소" 플래그가 켜지고 개인 액세스 권한이 있는 개인 디렉터리가 자동으로 생성됩니다. 사용자는 "이러한 사용자(예: rosh)에 대해 이 폴더에 대한 액세스 공유(예: 표시기/공유)" 명령을 사용하여 다른 사용자와 자신의 하위 디렉토리를 공유할 수 있습니다. 결과적으로 저장소는 지정된 폴더 /Personal/renat/indicators/share에 대한 액세스 권한을 사용자 rosh에게 부여합니다. rosh 사용자는 편집기에서 renat의 /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share 폴더 파일을 보기 시작합니다(동기화 후). 프로젝트가 생성되면 프로젝트 저장소에 배치되고 웹사이트에서 관리되며 여러 개발자가 함께 작업할 수 있습니다. 주요 아이디어는 빠르게 동기화할 수 있는 기능으로 소스 및 데이터의 버전 제어를 위한 매우 간단하고 편리한 저장소를 만드는 것입니다. 이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다. 총 리더 ASCTrend 시스템 MQL5 스토리지: 귀하의 코드는 Renat Fatkhullin 2011.10.19 18:22 #57 사신 : 안녕하세요. 이 열린 프로젝트에 참여할 수 있습니까? 예를 들어, MT4 버전의 FANN 라이브러리를 사용하기 좋은 시작, MQL5로 변환하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 모든 것을 기본 MQL5로 전송한다면 당연히 흥미롭습니다. DLL 옵션(현재 MT4에서 수행됨)은 대량 채택에 대한 미래가 없기 때문에 작동하지 않습니다. 고속 인공 신경망 은 이미 구현된 좋은 출발점입니다. 퍼지 로직에 대해 어떻게 생각하십니까? http://ru.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic 거래 자체에 직접 액세스하여 거래와 관련하여 이러한 프로젝트를 구현하는 것이 좋습니다. 이것이 바로 MT5가 잘 맞는 영역입니다. TheXpert 2011.10.19 18:31 #58 사신 : 안녕하세요. 당신의 모국어는 무엇입니까? TheXpert 2011.10.19 18:41 #59 레나트 : 이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다. 흠, 장난해? :) 레나트 : 사용자는 "이러한 사용자(예: rosh)에 대해 이 폴더에 대한 액세스 공유(예: 표시기/공유)" 명령을 사용하여 다른 사용자와 자신의 하위 디렉토리를 공유할 수 있습니다. 지정된 액세스 권한으로? 그래도 멋지네요 :) 공동 개발을 주선할 수 있습니다. 추적 문제가 남아 있습니다. 적어도 일반 프로젝트 에서는 . 각 개정판에 대해 주석의 긴 단어가 아닌 일반적인 작업을 찾을 수 있는 것이 바람직합니다. TeamWax를 연결할 계획입니까? --- 2011.10.19 18:46 #60 레나트 : 이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다. 지금까지 비판은 없었고, 이러한 기회를 환영할 수 있을 뿐이며, 미래를 위한 아주 좋은 출발이며, 당연히 그렇습니다. 두 손. 아이디어에 관해서는 개발자 간의 의사 소통 수단에 대한 계획에 아무 것도 없습니다. 그런 소통과 토론이 필요합니다.... 글쎄요, 이 포럼에서 일반 보일러에서 하지 마세요. 그래서 우리는 주제를 쫓기 시작합니다. 프로젝트 주제도 합류하면 끝입니다. 지붕에 작별을 고합니다. 파트너가 하나의 스레드(현재 작업 섹션 에 있음)에서 프로젝트에 대해 논의할 수 있을 뿐만 아니라 모든 사람이 토론을 새 분기로 분기할 수 있는 포럼의 별도 섹션이 필요합니다. 그리고 이 모든 것은 프로젝트에 참여한 후 yucher가 사용할 수 있습니다. 일반적으로 하위 주제 등이 포함된 계층 구조 형태로 최소한 대략적으로 구현될 포럼에 "프로젝트"라는 새 섹션이 표시되기를 바랍니다. Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4 2010.06.18MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса. 오류, 버그, 질문 논의 MQL5에 대한 소원 12345678910111213...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
온라인 다이어그램 그리기 등의 스레드를 누가 조언할 것입니까? 쓰레기?
Mishka에게 물어보십시오. 그는 그림의 전문가입니다. 나는 순수한 계획을 위해 PaintNet에 그림을 그립니다. 그러나 새로운 프로그램을 배우는 데는 능숙하지 않습니다.
추신 네, 연필로 그리고 스캔하십시오. 우리는 대중을 위해 일하지 않습니다 :o)
글쓰기에 도전해보세요 :)
저녁에 나는 모든 공통 실체와 그것들을 통한 개념적 네트워크의 개요를 설명할 것입니다.
TeamWox 에는 MindMap, 차트 및 Visio 블록이 내장 되어 있습니다. MQL5.com에서 프로젝트 섹션을 생성하면 일반 편집기에 이러한 기능을 쉽게 포함할 수 있습니다.
예를 들어, MT4 버전의 FANN 라이브러리를 사용하기 좋은 시작, MQL5로 변환하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?
고속 인공 신경망 은 이미 구현된 좋은 출발점입니다.
퍼지 로직에 대해 어떻게 생각하십니까?
Renat, 프로젝트를 시작하시겠습니까? 그렇다면 출시 진행 상황에 대해 최소한 조금이라도 알 수 있습니다. :).
물론 인프라 측면에서 작업이 이미 시작되었습니다.
가장 먼저 출시한 것은 편집기에서 액세스할 수 있는 모든 사용자를 위한 내장 스토리지가 있는 Subversion입니다.
지금까지 저장소에 대한 간략한 아이디어:
각 MQL5 계정에 대한 하위 버전 사용에 대한 정보를 지원하기 위해 " MQL5 Storage " 플래그 필드를 추가합니다. 사이트의 웹 인터페이스나 편집기에서 활성화할 수 있습니다.기본적으로 공동 프로젝트 용 프로젝트와 개인 프로젝트용 개인의 두 가지 주요 물리적 리포지토리가 있습니다.
사용자의 프로젝트 리포지토리는 /MQL5/MQL5 Projects 디렉토리에 매핑되고 Personal/renat 의 개인 폴더는 /MQL5 루트에 매핑되며 다른 사람의 공유 폴더(작성자가 다른 사람의 폴더)는 /MQL5/MQL5에 매핑됩니다. 공유. MQL5 프로젝트 및 MQL5 공유 폴더는 별도의 아이콘으로 코드 편집기에 표시되며 항상 목록의 맨 위에 있습니다.
등록하지 않고 이러한 폴더를 클릭하면 "MQL5 스토리지 코드의 온라인 저장소에 연결할 수 있습니다. 여기에 인증이 있습니다. 계정이 없으면 등록하고 $2 보너스를 받으세요" 창이 나타납니다.
권한이 있지만 활성화된 스토리지가 없는 경우 "무료 MQL5 스토리지 코드 스토리지를 활성화하면 데이터를 저장하고 공동 프로젝트에 참여할 수 있습니다" 창이 나타납니다.
사용자는 "이러한 사용자(예: rosh)에 대해 이 폴더에 대한 액세스 공유(예: 표시기/공유)" 명령을 사용하여 다른 사용자와 자신의 하위 디렉토리를 공유할 수 있습니다.
결과적으로 저장소는 지정된 폴더 /Personal/renat/indicators/share에 대한 액세스 권한을 사용자 rosh에게 부여합니다.
rosh 사용자는 편집기에서 renat의 /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share 폴더 파일을 보기 시작합니다(동기화 후).
이에 대한 비판과 아이디어를 듣는 것은 흥미롭습니다.
지정된 액세스 권한으로? 그래도 멋지네요 :) 공동 개발을 주선할 수 있습니다.
추적 문제가 남아 있습니다. 적어도 일반 프로젝트 에서는 . 각 개정판에 대해 주석의 긴 단어가 아닌 일반적인 작업을 찾을 수 있는 것이 바람직합니다.
TeamWax를 연결할 계획입니까?
지금까지 비판은 없었고, 이러한 기회를 환영할 수 있을 뿐이며, 미래를 위한 아주 좋은 출발이며, 당연히 그렇습니다. 두 손.
아이디어에 관해서는 개발자 간의 의사 소통 수단에 대한 계획에 아무 것도 없습니다.
그런 소통과 토론이 필요합니다.... 글쎄요, 이 포럼에서 일반 보일러에서 하지 마세요. 그래서 우리는 주제를 쫓기 시작합니다. 프로젝트 주제도 합류하면 끝입니다. 지붕에 작별을 고합니다.
파트너가 하나의 스레드(현재 작업 섹션 에 있음)에서 프로젝트에 대해 논의할 수 있을 뿐만 아니라 모든 사람이 토론을 새 분기로 분기할 수 있는 포럼의 별도 섹션이 필요합니다. 그리고 이 모든 것은 프로젝트에 참여한 후 yucher가 사용할 수 있습니다.
일반적으로 하위 주제 등이 포함된 계층 구조 형태로 최소한 대략적으로 구현될 포럼에 "프로젝트"라는 새 섹션이 표시되기를 바랍니다.