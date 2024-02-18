mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 6 12345678910111213...247 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2017.02.26 20:03 #51 fxsaber : 지금까지 제안된 솔루션은 다른 문제를 일으키지 않았습니다. 그래서 더 좋은 제안을 할 수 없었습니다. 공유해 주셔서 감사합니다. Artyom Trishkin 2017.02.26 20:46 #52 fxsaber : 이제 SB 앞에 솔루션을 삽입하면 동기화됩니다. 작은 예를 들어도 될까요? 수업을 연결할 때 - 귀하와 SB: #include <Ваш_класс.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> 컴파일이 충돌하기 시작합니다. Vitaly Muzichenko 2017.02.26 21:15 #53 Artyom Trishkin : 작은 예를 들어도 될까요? 수업을 연결할 때 - 귀하와 SB: #include <Ваш_класс.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> 컴파일이 충돌하기 시작합니다. 본론으로 들어가겠습니다) 여기에서 가져온 Artyom Trishkin 2017.02.26 21:27 #54 비탈리 무지첸코 : 본론으로 들어가겠습니다) 여기에서 가져온 이미. 라인만 바꿨는데.. fxsaber 2017.02.26 21:52 #55 Artyom Trishkin : 작은 예를 들어도 될까요? 수업을 연결할 때 - 귀하와 SB: #include <Ваш_класс.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> 컴파일이 충돌하기 시작합니다. 죄책감이 지나치게 자신감에 차서 확인하지 않았습니다. 비탈리 무지첸코 : 본론으로 들어가겠습니다) 예,이 뉘앙스를 잊어 버렸습니다. 사실, 그러한 제한은 없습니다 ... 내포물을 재정렬하면 물론 욕은 없습니다. 그러나 효과는 0이 됩니다. SB는 동기화되지 않습니다. 불행히도 좋은 해결책이 보이지 않습니다. 일단은 하자 // Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код // Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах. #ifdef OrderSend #undef OrderSend #define CTrade CTradeBase #include <Trade\Trade.mqh> #undef CTrade class CTrade : public CTradeBase { virtual bool OrderSend ( const MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result) { bool res; string action= "" ; string fmt = "" ; //--- action if (m_async_mode) res=:: OrderSendAsync (request,result); else res= ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта //--- check if (res) { if (m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS) PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } else { if (m_log_level>LOG_LEVEL_NO) PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } //--- return the result return (res); } }; // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными. #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync #else #include <Trade\Trade.mqh> #endif Features of the mql5 How to close position Sending a trade request: Artyom Trishkin 2017.02.26 23:04 #56 fxsaber : 죄책감이 지나치게 자신감에 차서 확인하지 않았습니다. 예,이 뉘앙스를 잊어 버렸습니다. 사실, 그러한 제한은 없습니다 ... 내포물을 재정렬하면 물론 욕은 없습니다. 그러나 효과는 0이 됩니다. SB는 동기화되지 않습니다. 불행히도 좋은 해결책이 보이지 않습니다. 일단은 하자 // Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код // Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах. ... Trade\Trade.mqh에서 상속하려면 어떻게 합니까? 어떻게? 글쎄, 즉, 당신의 클래스를 연결하고 Trade\Trade.mqh는 트레일러에 의해 당겨질 것입니다. fxsaber 2017.02.26 23:08 #57 Artyom Trishkin : Trade\Trade.mqh에서 상속하려면 어떻게 합니까? 어떻게? 글쎄, 즉, 당신의 클래스를 연결하고 Trade\Trade.mqh는 트레일러에 의해 당겨질 것입니다. 상속은 이전과 같이 작동합니다. 그러나 질문을 명확히 하는 것이 좋습니다. Artyom Trishkin 2017.02.26 23:20 #58 fxsaber : 상속은 이전과 같이 작동합니다. 그러나 질문을 명확히 하는 것이 좋습니다. 다음은 CTrade에서 상속받을 코드 입니다. 즉, 코드의 첫 번째 줄에서 CTrade를 기본 클래스로 만듭니다. class ORDERSEND : public CTrade 따라서 Trade\Trade.mqh가 아닌 프로그램에 연결하십시오. 예를 들어 #include <aTradeSync.mqh>에는 클래스가 포함되어 있습니다. 맨 처음에는 #include <Trade\Trade. mqh > . 이 경우 어떻게 해야 합니까? #include <Trade\Trade.mqh> 대신 제안된 코드를 삽입하시겠습니까? fxsaber 2017.02.26 23:33 #59 Artyom Trishkin : 다음은 CTrade에서 상속받을 코드 입니다. 즉, 코드의 첫 번째 줄에서 CTrade를 기본 클래스로 만듭니다. class ORDERSEND : public CTrade 따라서 Trade\Trade.mqh가 아닌 프로그램에 연결하십시오. 예를 들어 #include <aTradeSync.mqh>에는 클래스가 포함되어 있습니다. 맨 처음에는 #include <Trade\Trade. mqh > . 난 그렇게하지 않을거야, 왜냐하면 이를 위해서는 이전에 작성된 Expert Advisor를 변경해야 합니다. 그리고 순수한 OrderSend는 동기화되지 않고 Sat-OrderSend만 동기화됩니다. 모든 사람이 SB 전용을 사용하는 것은 아닙니다. 일부는 순수한 MQL5도 경멸하지 않습니다. 따라서 지금까지는 아래의 솔루션이 최적인 것 같습니다. 모든 전문가들은 변함없이 일할 것입니다. #include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным. #include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной. 파일: OrderSendSync.mqh 7 kb TradeSync.mqh 2 kb Features of the mql5 패널 및 대화 상자를 디 컴파일 여부를 결정하는 Artyom Trishkin 2017.02.26 23:46 #60 fxsaber : 난 그렇게하지 않을거야, 왜냐하면 이를 위해서는 이전에 작성된 Expert Advisor를 변경해야 합니다. 그리고 순수한 OrderSend는 동기화되지 않고 Sat-OrderSend만 동기화됩니다. 모든 사람이 SB 전용을 사용하는 것은 아닙니다. 일부는 순수한 MQL5도 경멸하지 않습니다. 따라서 지금까지는 아래의 솔루션이 최적인 것 같습니다. 모든 전문가들은 변함없이 일할 것입니다. #include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным. #include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной. 알았습니다. 덕분에. 12345678910111213...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 SB 앞에 솔루션을 삽입하면 동기화됩니다.
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
내포물을 재정렬하면 물론 욕은 없습니다. 그러나 효과는 0이 됩니다. SB는 동기화되지 않습니다.
불행히도 좋은 해결책이 보이지 않습니다. 일단은 하자
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
#undef OrderSend
#define CTrade CTradeBase
#include <Trade\Trade.mqh>
#undef CTrade
class CTrade : public CTradeBase
{
virtual bool OrderSend ( const MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result)
{
bool res;
string action= "" ;
string fmt = "" ;
//--- action
if (m_async_mode)
res=:: OrderSendAsync (request,result);
else
res= ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
//--- check
if (res)
{
if (m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
else
{
if (m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
//--- return the result
return (res);
}
};
// Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
#define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync
#else
#include <Trade\Trade.mqh>
#endif
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
