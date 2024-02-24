트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 827 1...820821822823824825826827828829830831832833834...3399 새 코멘트 Grigoriy Chaunin 2018.04.08 07:36 #8261 포럼 중재자는 놀라움을 금치 못합니다. 존재하지 않는 것 같습니다. Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:40 #8262 그리고리 쇼닌 : 포럼 진행자는 깜짝 놀랐습니다. 존재하지 않는 것 같습니다. 예, 아니요... 있습니다. 그러나 그들은 당신이 불평할 때 응답합니다. 그래서 금지령에서 돌아와서 이제 나는 우리의 Yabida-Karyabida가 누구인지 압니다. 내 성배 를 희생하여 YaA . 그는 좌절하지 않았지만 항상 일을 계속합니다. 유휴 향신료가 만화를 만들었습니다. 돈은 침묵을 사랑하기 때문에... Mihail Marchukajtes 2018.04.08 07:41 #8263 이제 누군가가 나에게 무언가를 말하면 정말 멋진 것으로 판명되었습니다. 그러면 나는 그에게 대답한다. "이봐, 난 5일 동안 금지당했어." 심각하고 위협적으로 들리네요 :-) Alexander_K2 2018.04.08 07:43 #8264 알료샤 : 당신이 농담하는 것 같습니다. 탱크에있는 사람들을 위해 이미 위의 모든 것을 썼습니다. 기능 - 과거의 지수 창으로 반환, 미래의 목표 수익, MO - XGB, RF 그러나 그렇지 않습니다. MLP, SVM 상관없이 결과는 강하지 않습니다. 결과 52-54% 정확도, 테스터에서 샤프 비율 2-3 추신: 이것은 물론 ZZ를 표적으로 사용하는 것을 논박하기 위한 테스트 사례입니다. 전투 시스템에서는 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. Alyosha는 좋은 사람입니다. 그는 두려움 없이 모든 것을 요점까지 씁니다. 맞습니다. 두려울 것이 없습니다. 모두 동일하게 아무도 아무 것도 하지 않을 것입니다. 확인됩니다. 사람들은 거래 신호의 형태로 Grail 이 필요하고 그게 전부입니다. 그리고 시장을 진정으로 탐색하는 소수의 사람들은 작업에 시간과 영혼을 투자했기 때문에 관성으로 인해 아이디어를 포기할 수 없습니다. 그들이 시장에서 빼앗는 1%는 그들의 1%이고 그들의 장점이며 결코 길을 잃지 않을 것입니다. 그들이 외부 제안에서 무언가를 추가하고 또 다른 +1%를 얻는다면 이것은 개인 성취와 웰빙에 영향을 미치지 않을 것입니다. 경쟁이 없습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. [삭제] 2018.04.08 07:45 #8265 알료샤 : 솔직히 말해서, 엄밀히 말하면, 나는 이것이 왜 그렇게 되었는지 증명하지 않았고, 게다가 나는 그것에 대해 스스로 추측하지도 않았고, 정보는 몇 년 전에 상당히 영향력 있는 (시장에서) 알고리즘 트레이더와 사적인 서신으로 받았습니다. , 그런데 여기에 어떤 신사분들이 공개적으로 글을 쓰셨을 때 나도 비밀이 아니고 지지할 수 있는 부분이라고 생각했다. 일반적으로 내 의견으로는 여기에서 공식적으로 증명할 것이 아무것도 없으며 모든 것이 매우 분명합니다. 예를 들어 회귀를 수행할 때 특정 선형 벡터 함수 {y1,...,yn} = f(x1,.. .xk), 아마도 선형은 아니지만 x를 대상에 혼합하여 선형 구성요소 {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn을 인위적으로 추가합니다. 원하는 f(x1,...xk ) 대신 회귀하기 쉽습니다. 당신은 다음과 같이 썼습니다. 맞습니다. 모델이 과적합되는 선형 종속성이 나타납니다. 그러나 결국 능선의 사용은 낮은 수준입니다. 왜 그것이 필요합니까? :) Renat Akhtyamov 2018.04.08 07:50 #8266 그리고리 쇼닌 : 공유하다? 포스팅하고 있으니 참고하세요. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 수익을 위한 전제 조건이 있습니다. 프로젝트는 MT 5 RTS 틱 기록 에 맞춰 조정됩니다. 쓰기에 너무 게으른 문서. 나 자신을 위해 했다. 기록 내보내기 스크립트가 없습니다. 비록 지금 그것을 게시할 것입니다. 감사하다! [삭제] 2018.04.08 12:55 #8267 그리고리 쇼닌 : 공유하다? 포스팅 중이니 참고하세요. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 수익을 위한 전제 조건이 있습니다. 프로젝트는 MT 5 RTS 틱 기록 에 맞춰 조정됩니다. 쓰기에 너무 게으른 문서. 나 자신을 위해 했다. 기록 내보내기 스크립트가 없습니다. 비록 지금 그것을 게시할 것입니다. 기사 형식으로 모든 것을 작성하십시오. 그러면 프레젠테이션이 완료되고 소요 시간에 대한 보상을 받게 됩니다. 그런 스니펫을 공부하는 것은 편리하지 않습니다. :) 특히 유용한 것들: 고품질 MT5 + python - 그러한 기사에 대한 카르마에 즉시 +100500을 얻습니다. 일부 패키지 및 아이디어 고려 그렇지 않으면 이것은 포럼 참가자에 대한 진부한 무례입니다. 여기에 일종의 고베가 있습니다. 정리하십시오 .. 아무도 시간을 낭비하지 않을 것입니다 Grigoriy Chaunin 2018.04.08 14:10 #8268 Python MT의 무리에서 나는 여전히 독을 작성했습니다. 거창한 글은 쓰지 않겠습니다. 나는 방법을 모른다. 예, 시간이 없습니다. 게다가, 당신의 조언은 당신의 귀에있을 것입니다. 게시를 요청했습니다. 나는 오직 나 자신을 위해 그것을 했다. 그것은 모두 유전자 프로그래밍에 관한 것입니다. 그리고 일반적으로 나는 황홀 상태에 있습니다. 오프너는 2심에서 패했다. 인터넷에서 자세한 내용을 찾으십시오. 거기에 돈을 보관하는 것은 너무 위험합니다. BCS는 한 달 이상 나를 위해 계좌를 개설하는 데 가렵지 않았습니다. 또한 용광로에서. MT5를 사용하는 러시아 시장에는 더 이상 브로커가 없습니다. 피남 비야카. 바이너리 옵션도 무시하지 마십시오. MT5가 있는 브로커는 어디에서 찾을 수 있습니까? 라이브 거래 EA 및 실제 계정 MTS = 이익 FALSE Mihail Marchukajtes 2018.04.08 14:27 #8269 그리고리 쇼닌 : Python MT의 무리에서 나는 여전히 독을 작성했습니다. 거창한 글은 쓰지 않겠습니다. 나는 방법을 모른다. 예, 시간이 없습니다. 게다가, 당신의 조언은 당신의 귀에있을 것입니다. 게시를 요청했습니다. 나는 오직 나 자신을 위해 그것을 했다. 그것은 모두 유전자 프로그래밍에 관한 것입니다. 그리고 일반적으로 나는 황홀 상태에 있습니다. 오프너는 2심에서 패했다. 인터넷에서 자세한 내용을 찾으십시오. 거기에 돈을 보관하는 것은 너무 위험합니다. BCS는 한 달 이상 나를 위해 계좌를 개설하는 데 가렵지 않았습니다. 또한 용광로에서. MT5로 러시아 시장에 더 이상 브로커가 없습니다. 피남 비야카. 바이너리 옵션도 무시하지 마십시오. MT5가 있는 브로커는 어디에서 찾을 수 있습니까? 오프너에 대한 유용한 정보. 나는 그들과 함께 일할 생각을 했다... Alexander_K2 2018.04.08 14:30 #8270 이것은 아무나 아닌 Kolmogorov입니다. 나는 독서를 추천한다. 파일: 7._y._clju2jf0o0_xmgjz5h8i6ck58lt_z_hbcfkc4b6bepr1ujl_dmjn5v0hv1p4_dofgvb2fe_34ald8rg44t1eslfcp1.zip 850 kb 1...820821822823824825826827828829830831832833834...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
포럼 진행자는 깜짝 놀랐습니다. 존재하지 않는 것 같습니다.
예, 아니요... 있습니다. 그러나 그들은 당신이 불평할 때 응답합니다. 그래서 금지령에서 돌아와서 이제 나는 우리의 Yabida-Karyabida가 누구인지 압니다.
내 성배 를 희생하여 YaA . 그는 좌절하지 않았지만 항상 일을 계속합니다. 유휴 향신료가 만화를 만들었습니다. 돈은 침묵을 사랑하기 때문에...
이제 누군가가 나에게 무언가를 말하면 정말 멋진 것으로 판명되었습니다. 그러면 나는 그에게 대답한다.
"이봐, 난 5일 동안 금지당했어." 심각하고 위협적으로 들리네요 :-)
당신이 농담하는 것 같습니다. 탱크에있는 사람들을 위해 이미 위의 모든 것을 썼습니다. 기능 - 과거의 지수 창으로 반환, 미래의 목표 수익, MO - XGB, RF 그러나 그렇지 않습니다. MLP, SVM 상관없이 결과는 강하지 않습니다. 결과 52-54% 정확도, 테스터에서 샤프 비율 2-3
추신: 이것은 물론 ZZ를 표적으로 사용하는 것을 논박하기 위한 테스트 사례입니다. 전투 시스템에서는 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다.
Alyosha는 좋은 사람입니다. 그는 두려움 없이 모든 것을 요점까지 씁니다. 맞습니다. 두려울 것이 없습니다. 모두 동일하게 아무도 아무 것도 하지 않을 것입니다. 확인됩니다. 사람들은 거래 신호의 형태로 Grail 이 필요하고 그게 전부입니다. 그리고 시장을 진정으로 탐색하는 소수의 사람들은 작업에 시간과 영혼을 투자했기 때문에 관성으로 인해 아이디어를 포기할 수 없습니다. 그들이 시장에서 빼앗는 1%는 그들의 1%이고 그들의 장점이며 결코 길을 잃지 않을 것입니다. 그들이 외부 제안에서 무언가를 추가하고 또 다른 +1%를 얻는다면 이것은 개인 성취와 웰빙에 영향을 미치지 않을 것입니다. 경쟁이 없습니다.
관심을 가져주셔서 감사합니다.
솔직히 말해서, 엄밀히 말하면, 나는 이것이 왜 그렇게 되었는지 증명하지 않았고, 게다가 나는 그것에 대해 스스로 추측하지도 않았고, 정보는 몇 년 전에 상당히 영향력 있는 (시장에서) 알고리즘 트레이더와 사적인 서신으로 받았습니다. , 그런데 여기에 어떤 신사분들이 공개적으로 글을 쓰셨을 때 나도 비밀이 아니고 지지할 수 있는 부분이라고 생각했다.
일반적으로 내 의견으로는 여기에서 공식적으로 증명할 것이 아무것도 없으며 모든 것이 매우 분명합니다. 예를 들어 회귀를 수행할 때 특정 선형 벡터 함수 {y1,...,yn} = f(x1,.. .xk), 아마도 선형은 아니지만 x를 대상에 혼합하여 선형 구성요소 {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn을 인위적으로 추가합니다. 원하는 f(x1,...xk ) 대신 회귀하기 쉽습니다. 당신은 다음과 같이 썼습니다.
맞습니다. 모델이 과적합되는 선형 종속성이 나타납니다.
그러나 결국 능선의 사용은 낮은 수준입니다. 왜 그것이 필요합니까? :)
공유하다? 포스팅하고 있으니 참고하세요. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders 수익을 위한 전제 조건이 있습니다. 프로젝트는 MT 5 RTS 틱 기록 에 맞춰 조정됩니다. 쓰기에 너무 게으른 문서. 나 자신을 위해 했다. 기록 내보내기 스크립트가 없습니다. 비록 지금 그것을 게시할 것입니다.
기사 형식으로 모든 것을 작성하십시오. 그러면 프레젠테이션이 완료되고 소요 시간에 대한 보상을 받게 됩니다. 그런 스니펫을 공부하는 것은 편리하지 않습니다. :)
특히 유용한 것들:
Python MT의 무리에서 나는 여전히 독을 작성했습니다. 거창한 글은 쓰지 않겠습니다. 나는 방법을 모른다. 예, 시간이 없습니다. 게다가, 당신의 조언은 당신의 귀에있을 것입니다. 게시를 요청했습니다. 나는 오직 나 자신을 위해 그것을 했다. 그것은 모두 유전자 프로그래밍에 관한 것입니다. 그리고 일반적으로 나는 황홀 상태에 있습니다. 오프너는 2심에서 패했다. 인터넷에서 자세한 내용을 찾으십시오. 거기에 돈을 보관하는 것은 너무 위험합니다. BCS는 한 달 이상 나를 위해 계좌를 개설하는 데 가렵지 않았습니다. 또한 용광로에서. MT5로 러시아 시장에 더 이상 브로커가 없습니다. 피남 비야카. 바이너리 옵션도 무시하지 마십시오. MT5가 있는 브로커는 어디에서 찾을 수 있습니까?
오프너에 대한 유용한 정보. 나는 그들과 함께 일할 생각을 했다...