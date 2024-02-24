트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 749

아나톨리 자인치코프스키 :

새로운 아이디어를 얻었고 모두가 빠르게 코딩하고 테스트하기로 결정했습니다)

성배 에 대한 새로운 충동?

칭찬할 만하다.

 
울라지미르 이제르스키 :

글쎄, 네, 성배 는 결코 많지 않습니다) 항상 그 중 일부가 있습니다))

울라지미르 이제르스키 :

모두가 침묵합니다.

내기할 시간입니다.

누가 먼저 글을 올릴지.

우리에게 무엇을 원하십니까? mb 잘못된 주제?

주제에서 벗어난 일부 쓰레기

 
아나톨리 자인치코프스키 :

글쎄, 네, 성배가 너무 많지는 않습니다) 항상 소수가 있습니다))

그리고 국회는 모든 사람을 위한 것이 아닙니다.

치아관리에 신경써야 합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

여기에서 당신은 매일 쓰레기를 씁니다. 그리고 우리는 읽고 기분이 상하지 않습니다.

울라지미르 이제르스키 :

왕따를 하고 싶니? 놀자, 그래서 우리는 즉시 쓸 것이다

 

아니요, 방금 이 주제에서 경쟁업체를 보았습니다.))))

추신

확인. 이론을 한다.

이 경로는 이미 통과되었습니다.

NS는 유망한 방향이지만 특정 개인의 자질을 요구합니다.

 

첫 번째 소심한 힌트는 위쪽입니다.

여덟

 

빨간색 화살표 - 판매할 NS 신호입니다.

파란색 구매. 모든 것이 간단합니다.

울라지미르 이제르스키 :

빨간색 화살표 - 판매할 NS 신호입니다.

파란색 구매. 모든 것이 간단합니다.

글쎄, 정상이지만 왜 봇을 만들지 않습니까?

