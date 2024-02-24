트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 748 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:00 #7471 그리고 어떤 데이터가 미래에 대한 정보를 담고 있느냐는 질문에 대한 답은 간단합니다. 옵션 기대치(변동성 스마일), 기울기, 굽힘, 실제 가치. 다음: 델타와 실제 시장의 거래량 및 미결제약정. 그러면 가격 자체가 있습니다. 가격 Akshin, 소위. 위의 모든 항목 중에서 11개 도구에 대한 델타 및 볼륨만 사용할 수 있으며, 이 데이터에 대해 AD, 확률 및 표준 편차 와 같은 기존 지표를 구축하여 110개의 예측 변수를 만들 수 있었습니다. 지표가 표준인 것처럼 보이지만 미래에 대한 정보를 전달하는 탁월한 데이터를 기반으로 합니다.... 고마워하지마.... 흥미로운 것 기고글 토론 "시장과 시장이 Sultonov의 시스템 표시기 [삭제] 2018.03.15 14:00 #7472 마이클 마르쿠카이테스 : 창을 희생시키면서 나의 기본 TS를 취하십시오. 창은 항상 다르고 시장 자체에 의해 지시되며 그 형성은 또한 시장 반전을 의미합니다. 분석을 위한 가장 정상적인 순간은 예상되는 반전의 순간입니다. 그리고 Max, 나는 또한 좋아해야 하는 나의 TC in verse에 대한 나의 회의론에 대한 사과를 기다릴 것입니다. 오랜 시간 동안 시장은 오름차순에서 내림차순으로 또는 그 반대로 바뀌었고 TS는 여전히 작동하는 대로 작동합니다. 그리고 모델 자체를 본다면 깜짝 놀랄 것입니다(매우 작습니다) 지금까지 현재 성장은 효율성 측면에서 이전 최고점과 다르지 않습니다. t.z와 함께 옵저버 시스템은 변경되지 않았습니다. 따라서 우리는 가장 큰 피크의 최소 3배 우월성을 기다립니다. 맥주가 너무 많이 소모되지 않도록 시스템을 테스트하는 동안 여전히 위험을 줄일 것입니다. Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:02 #7473 막심 드미트리예프스키 : 지금까지 현재 성장은 효율성 측면에서 이전 최고점과 다르지 않습니다. t.z와 함께 옵저버 시스템은 변경되지 않았습니다. 따라서 우리는 가장 큰 피크의 최소 3배 우월성을 기다립니다. 나 혼자 기다리고 있어, Max.... 나 혼자 기다리고 있어. 시간이 좀 더 걸리고, 기본 TS의 모든 신호가 처리되는 것은 아니다.... 많은 "모름" 상태가 다음과 같이 표시됩니다. 예를 들어 거래가 없는 지난 2일 .... Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:23 #7474 마이클 마르쿠카이테스 : 나 혼자 기다리고 있어, Max.... 나 혼자 기다리고 있어. 시간이 좀 더 걸리고, 기본 TS의 모든 신호가 처리되는 것은 아니다.... 많은 "모름" 상태가 다음과 같이 표시됩니다. 예를 들어 거래가 없는 지난 2일 .... 내 프로필을 보면 일주일 동안 평평한 범위를 볼 수 있습니다. Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:50 #7475 마이클 마르쿠카이테스 : 나 혼자 기다리고 있어, Max.... 나 혼자 기다리고 있어. 시간이 좀 더 걸리고, 기본 TS의 모든 신호가 처리되는 것은 아니다.... 많은 "모름" 상태가 다음과 같이 표시됩니다. 예를 들어 거래가 없는 지난 2일 .... 2. 시스템이 신호를 보내지 않으면 "아아" Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:02 #7476 울라지미르 이제르스키 : 2. 시스템이 신호를 보내지 않으면 "아아" 의심스러울 때 화살표는 아래로 향합니다. 내가 설명한다. 매수할 신호가 없습니다. 글쎄, 아직... Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:06 #7477 동료! 그리고 이러한 신호에서 가장 좋은 신호가 필터링되면 어떻게 될까요? 나는 PM에서만 제안을 수락합니다. Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:13 #7478 모두가 침묵합니다. 내기할 시간입니다. 누가 먼저 글을 올릴지. Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:29 #7479 확인. 우리는 내기를 한다. 왜 우리는 침묵합니까? Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 15:33 #7480 울라지미르 이제르스키 : 확인. 우리는 내기를 한다. 왜 우리는 침묵합니까? 새로운 아이디어를 얻었고 모두가 빠르게 코딩하고 테스트하기로 결정했습니다) 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 어떤 데이터가 미래에 대한 정보를 담고 있느냐는 질문에 대한 답은 간단합니다. 옵션 기대치(변동성 스마일), 기울기, 굽힘, 실제 가치. 다음: 델타와 실제 시장의 거래량 및 미결제약정. 그러면 가격 자체가 있습니다. 가격 Akshin, 소위.
위의 모든 항목 중에서 11개 도구에 대한 델타 및 볼륨만 사용할 수 있으며, 이 데이터에 대해 AD, 확률 및 표준 편차 와 같은 기존 지표를 구축하여 110개의 예측 변수를 만들 수 있었습니다.
지표가 표준인 것처럼 보이지만 미래에 대한 정보를 전달하는 탁월한 데이터를 기반으로 합니다....
창을 희생시키면서 나의 기본 TS를 취하십시오. 창은 항상 다르고 시장 자체에 의해 지시되며 그 형성은 또한 시장 반전을 의미합니다. 분석을 위한 가장 정상적인 순간은 예상되는 반전의 순간입니다.
그리고 Max, 나는 또한 좋아해야 하는 나의 TC in verse에 대한 나의 회의론에 대한 사과를 기다릴 것입니다.
오랜 시간 동안 시장은 오름차순에서 내림차순으로 또는 그 반대로 바뀌었고 TS는 여전히 작동하는 대로 작동합니다. 그리고 모델 자체를 본다면 깜짝 놀랄 것입니다(매우 작습니다)
지금까지 현재 성장은 효율성 측면에서 이전 최고점과 다르지 않습니다. t.z와 함께 옵저버 시스템은 변경되지 않았습니다.
따라서 우리는 가장 큰 피크의 최소 3배 우월성을 기다립니다.
맥주가 너무 많이 소모되지 않도록 시스템을 테스트하는 동안 여전히 위험을 줄일 것입니다.
나 혼자 기다리고 있어, Max.... 나 혼자 기다리고 있어. 시간이 좀 더 걸리고, 기본 TS의 모든 신호가 처리되는 것은 아니다.... 많은 "모름" 상태가 다음과 같이 표시됩니다. 예를 들어 거래가 없는 지난 2일 ....
내 프로필을 보면 일주일 동안 평평한 범위를 볼 수 있습니다.
2. 시스템이 신호를 보내지 않으면 "아아"
의심스러울 때 화살표는 아래로 향합니다.
내가 설명한다. 매수할 신호가 없습니다. 글쎄, 아직...
그리고 이러한 신호에서 가장 좋은 신호가 필터링되면 어떻게 될까요?
나는 PM에서만 제안을 수락합니다.
확인. 우리는 내기를 한다.
왜 우리는 침묵합니까?
새로운 아이디어를 얻었고 모두가 빠르게 코딩하고 테스트하기로 결정했습니다)