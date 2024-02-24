트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 73 1...666768697071727374757677787980...3399 새 코멘트 Alexey Burnakov 2016.07.27 21:05 #721 마이클 마르쿠카이테스 : 뭐??? 이 말에는 진실이 있지만. .... 분류가 무엇인지 읽기만 하면 됩니다. 일반적인 기계 학습 사이트에서 이것은 씹어 먹습니다. Alexey Burnakov 2016.07.27 21:06 #722 알렉세이 버나코프 : 검증 데이터: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing 5 쌍에 5.5 년이 있습니다. 날짜는 훈련 세트 이후에 엄격하게 지정됩니다. 맨 오른쪽 열 - 목표: 181분 후 가격 인상(기차 카테고리별로 코딩된 것). 0.0001보다 큰 유효성 검사 MO를 얻으십시오. 평균 스프레드에 해당하는 약 0.00013을 얻었습니다. 즉, 0으로. 동시에 나는 모든 관찰을 거래하지 않고 자동차의 신호가 강한 곳에서만 거래합니다(관찰의 약 5-10%). 감사해요, 알렉세이 그리고 이것은 테스트 샘플을 컴파일하는 데 유용한 그림입니다(교차 검증). 집합을 5등분으로 나눌 필요가 있으며 각 5분할의 꼬리는 미래의 데이터입니다. Mihail Marchukajtes 2016.07.27 23:03 #723 유리 레셰토프 : https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads 다운받아보니 다 좋은데 아직 MQL에 삽입이 안되고 있고, 어떤 이유에서인지 저장된 파일에 최적화 결과가 예측자 자체에 표시되는 것과 다릅니다. 예측자 자체에서 데이터의 일반화 수준은 90%이고 언로드된 모델에서는 47%에 불과합니다. Yury Reshetov 2016.07.28 08:11 #724 마이클 마르쿠카이테스 : 다운받았는데 다 좋은데 아직 MQL에 넣지 못해서... 글쎄요 아직 MQL에 런칭은 못해서.... Java 파일에는 Math.signum() 함수가 있지만 mql에는 그런 함수가 없기 때문에 마이클 마르쿠카이테스 : 어떤 이유에서인지 저장된 파일에서 최적화 결과가 예측기 자체 출력과 다릅니다. 예측자 자체에서는 데이터 일반화 수준이 90%이고 언로드된 모델에서는 47%에 불과합니다. 이것은 머신 러닝 알고리즘에서 위원회의 속성으로, 위원회로 결합된 모델이 개별적으로 취하는 것보다 더 나은 결과를 제공한다고 말합니다. 그렇지 않으면 위원회의 요점이 무엇입니까? 따라서 jPrediction에서 개별 이진 분류기는 삼항 분류기로 결합된 것보다 일반화 능력이 떨어집니다. 여기에서 여전히 바이어스(bias)와 같은 매개변수를 살펴봐야 합니다. 50% 미만인 것이 바람직하다. 또는 더 나은 방법은 0이어야 합니다. 값이 작을수록 삼항 분류기가 더 적합합니다. Yury Reshetov 2016.07.28 08:26 #725 마이클 마르쿠카이테스 : 다운 받았는데 다 좋은데 아직 MQL에 넣지 못해서... 글쎄요 아직 MQL에 런칭은 못해서.... 여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침: 그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다. double signum( double x) { if (x == 0.0 ) return ( 0.0 ); if (x > 0.0 ) return ( 1.0 ); return (- 1.0 ); } Mihail Marchukajtes 2016.07.28 11:35 #726 유리 레셰토프 : 여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침: 그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다. 글쎄, 집 건설이 이미 나를 얻었 기 때문에 곧 시도 할 것입니다. 나는 무릎에서 거래합니다. 그리고 내 손은 모든 것을 최적화하기 위해 도달하지 않습니다. 나는 그것을하는 즉시 구독을 취소 할 것입니다.... Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:08 #727 유리 레셰토프 : 여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침: 그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다. 나는 뭔가를 이해하지 못한다. 변수 1d에 맹세코 이것은 어떤 종류의 변수이며 어디에서 왔습니까 ??? Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:14 #728 마이클 마르쿠카이테스 : 나는 뭔가를 이해하지 못한다. 변수 1d에 맹세코 이것은 어떤 종류의 변수이며 어디에서 왔습니까 ??? 나는 그것을 알아 내고 d1으로 변경했고 모두 작동했습니다. 특히 코드를 자세히 살펴보지는 않았지만 이것이 위원회이고 5+++에서 작동한다는 것을 이해합니다. 작업해 주셔서 감사합니다. "이제 우리는 소를 위해 두 배의 건초를 저장할 것입니다." (c) Matroskin ..... Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:44 #729 이제 위원회에 대해 조금 말씀드리겠습니다. 2007년에 처음으로 이 용어를 들었고 우리는 세 개의 네트워크로 구성된 위원회를 만들었습니다. 따라서 위원회는 세 가지 모델 중 두 가지가 제대로 작동하는 경우에만 신호를 내보내고 기준을 조정합니다. 위원회의 3명 중 2명이 잘못된 신호를 보내면 위원회 자체가 실패입니다. 이 같은.... Mihail Marchukajtes 2016.07.28 19:06 #730 유리 레셰토프 : 여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침: 그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다. 유리는 성지에서 그네를 타고 성배 를 한 모금 마시기로 했으나 예측값이 10을 넘을 수 없다는 비문을 내밀었다. 이것이 알고리즘의 의식적인 한계인가 한계인가 ??? ? 10 이상이면 매우 관련이 있으므로 .... 1...666768697071727374757677787980...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭐???
이 말에는 진실이 있지만. ....
검증 데이터: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
5 쌍에 5.5 년이 있습니다. 날짜는 훈련 세트 이후에 엄격하게 지정됩니다. 맨 오른쪽 열 - 목표: 181분 후 가격 인상(기차 카테고리별로 코딩된 것).
0.0001보다 큰 유효성 검사 MO를 얻으십시오. 평균 스프레드에 해당하는 약 0.00013을 얻었습니다. 즉, 0으로.
동시에 나는 모든 관찰을 거래하지 않고 자동차의 신호가 강한 곳에서만 거래합니다(관찰의 약 5-10%).
감사해요,
알렉세이
그리고 이것은 테스트 샘플을 컴파일하는 데 유용한 그림입니다(교차 검증). 집합을 5등분으로 나눌 필요가 있으며 각 5분할의 꼬리는 미래의 데이터입니다.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
다운받았는데 다 좋은데 아직 MQL에 넣지 못해서... 글쎄요 아직 MQL에 런칭은 못해서....
Java 파일에는 Math.signum() 함수가 있지만 mql에는 그런 함수가 없기 때문에
어떤 이유에서인지 저장된 파일에서 최적화 결과가 예측기 자체 출력과 다릅니다. 예측자 자체에서는 데이터 일반화 수준이 90%이고 언로드된 모델에서는 47%에 불과합니다.
이것은 머신 러닝 알고리즘에서 위원회의 속성으로, 위원회로 결합된 모델이 개별적으로 취하는 것보다 더 나은 결과를 제공한다고 말합니다. 그렇지 않으면 위원회의 요점이 무엇입니까? 따라서 jPrediction에서 개별 이진 분류기는 삼항 분류기로 결합된 것보다 일반화 능력이 떨어집니다.
여기에서 여전히 바이어스(bias)와 같은 매개변수를 살펴봐야 합니다. 50% 미만인 것이 바람직하다. 또는 더 나은 방법은 0이어야 합니다. 값이 작을수록 삼항 분류기가 더 적합합니다.
다운 받았는데 다 좋은데 아직 MQL에 넣지 못해서... 글쎄요 아직 MQL에 런칭은 못해서....
여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침:
그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다.
여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침:
그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다.
여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침:
그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다.
나는 뭔가를 이해하지 못한다. 변수 1d에 맹세코 이것은 어떤 종류의 변수이며 어디에서 왔습니까 ???
여전히 그렇게 할 수 있습니다. MetaEditor에서 Ctrl+H를 누른 다음 자동 고침:
그런 다음 코드에 signum() 함수를 추가합니다.